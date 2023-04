Rund 220 Feuerwehreinsätze wegen Starkregens in NÖ

St. Pölten - Anhaltender Regen hat in Niederösterreich seit Freitag zu rund 220 Feuerwehreinsätzen geführt. Die Hotspots lagen nach Angaben von Franz Resperger vom Landeskommando in den Bezirken Amstetten, Melk und Baden, wo tief liegende Unterführungen, Keller und Garagen ausgepumpt werden mussten. In Summe waren mit Stand Samstagvormittag fast 1.000 Mitglieder von 75 Feuerwehren gefordert. Wegen Hochwassers gab es auch mehrere Straßensperren.

Macron unterzeichnete umstrittenes Pensionsgesetz

Paris - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat das umstrittene Pensionsgesetz unterzeichnet. Das ging am Samstag aus dem offiziellen Veröffentlichungsblatt der Regierung in Paris hervor. Gegen die Reform gibt es seit Monaten Streiks und Proteste. Nach der Billigung der Pensionsreform durch den Verfassungsrat kam es am Freitagabend erneut zu Ausschreitungen. Allein in Paris wurden laut Polizei 112 Demonstranten festgenommen und 30 Mülltonnen angezündet.

Aus für Atomenergie in Deutschland

Berlin - Ein Moment für die Geschichtsbücher: Die deutschlandweit letzten drei Atomkraftwerke sollen am Samstag vom Netz gehen. Die Abschaltung des letzten Werks wird kurz vor Mitternacht erwartet - welcher der Meiler Isar 2, Emsland und Neckarwestheim 2 der letzte sein wird, ist unklar. Damit endet nach mehr als 60 Jahren die Stromgewinnung aus Atomkraft in Deutschland. Kernkraftgegner wollen das Ende in mehreren Städten mit Kundgebungen begleiten.

Tote Zivilisten bei russischem Raketenangriff in Slowjansk

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach dem Einschlag einer russischen Rakete in ein Wohnviertel in der ostukrainischen Stadt Slowjansk ist die Zahl der Todesopfer Behördenangaben zufolge auf elf gestiegen. Das berichteten ukrainische Medien am Samstag unter Berufung auf Rettungsdienste. Noch immer werden demnach Bewohner unter den Trümmern vermisst. Unter den Todesopfern soll auch ein zwei Jahre altes Kind sein. Mehr als 20 Menschen sollen verletzt worden sein.

Situative Winterreifenpflicht endet am Samstag

Wien - Am Samstag endet die situative Winterausrüstungspflicht für Pkw und Lkw (bis 3,5 Tonnen) in Österreich. Die jüngsten Tage hat das Aprilwetter in vielen Regionen jedoch Schneefall gebracht. Eine Sommerreifenpflicht gibt es in Österreich nicht, bei winterlichen Bedingungen sollten die Winterreifen auf den Fahrzeugen bleiben. Die situative Winterausrüstungspflicht gilt jedes Jahr von 1. November bis 15. April des Folgejahres.

Kämpfe im Sudan zwischen Armee und paramilitärischen Gruppen

Khartum - Im Sudan ist am Samstag ein Machtkampf zwischen der herrschenden Armee und paramilitärischen Gruppen in Gewalt umgeschlagen. Zu Gefechten kam es in der Hauptstadt Khartum. Die Miliz RSF erklärte, sie habe die Kontrolle über den Präsidentenpalast, die Residenz von General Abdel Fattah al-Burhan sowie den internationalen Flughafen der Hauptstadt Khartum übernommen. Das Militär teilte dagegen mit, die Armee wehre Angriffe auf zentrale Einrichtungen in Khartum ab.

Austro-Minisatellit mit Space-X-Rakete ins All gestartet

Wien/Innsbruck - Nach mehreren Verschiebungen ist am Samstag der Start einer Falcon-9-Rakete der US-Firma Space X geglückt. Von der Vandenberg Space Force Base im US-Staat Kalifornien aus wird u.a. der Minisatellit "Adler-2" ins All gebracht. Für die wissenschaftliche Leitung der "Adler"-Mission zum Sammeln von Daten zur Verteilung des Weltraumschrotts in Erdumlaufbahnen zeichnet das Österreichische Weltraum Forum (ÖWF) verantwortlich.

Trump legt vor erneuter Kandidatur Finanzen offen

Washington - Erstmals seit dem Ende seiner Amtszeit hat der ehemalige US-Präsident Donald Trump am Freitag freiwillig seine Finanzen offengelegt. Wie aus den rund 100 Seiten umfassenden veröffentlichten Unterlagen hervorgeht, gibt er darin die Einnahmen aus seiner digitalen Sammelkartenserie, dem Unternehmen hinter seiner Onlineplattform Truth Social sowie aus Auftritten als Redner an.

