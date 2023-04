Kämpfe im Sudan halten weiter an

Khartum - In der sudanesischen Hauptstadt Khartum ist es am Samstag bis in die Abendstunden weiter zu Gefechten gekommen. Aus mehreren Stadtteilen wurde schweres Artilleriefeuer gemeldet. Die Kämpfe zwischen der sudanesischen Armee und der paramilitärischen Gruppe Rapid Support Forces (RSF) fokussierten sich etwa auf den Flughafen, den Präsidentenpalast und den staatlichen Rundfunksender. Panzer und Kampfflugzeuge waren im Einsatz.

Edtstadler will Zitierverbot aus Strafakten

Wien - Die ÖVP befeuert ein weiteres Mal die Diskussion über ein Zitierverbot für Medien aus Verfahrensakten. Gelten solle dieses vor öffentlichen Verhandlungen in Strafverfahren, schlug Verfassungsministerin Karoline Edtstadler am Samstag in sozialen Netzwerken vor. Sie berief sich dabei abermals auf das in Deutschland geltende Modell. "Grundrechte gelten für alle Menschen, auch für Beschuldigte in Strafverfahren", argumentierte sie den neuerlichen Vorstoß.

Musk gründet Firma für künstliche Intelligenz

Las Vegas - Tech-Milliardär Elon Musk will beim aktuellen Hype rund um künstliche Intelligenz mitmischen. Der Twitter-Besitzer und Chef des Elektroautobauers Tesla hat in Nevada eine Firma mit dem Namen X.AI gegründet, wie aus einer Unternehmensdatenbank des US-Bundesstaates hervorgeht. Als Verantwortliche sind Musk und sein Stabschef Jared Birchall aufgeführt.

Geheimdienst-Leaks: Taiwans Luftwaffe schlecht aufgestellt

Washington/Taipeh/Peking - Taiwans Luftwaffe könnte im Falle eines militärischen Konflikts mit China sehr schlecht aufgestellt sein. Taiwan sei sehr anfällig für chinesische Luftangriffe, berichtete die "Washington Post" am Samstag unter Berufung auf die im Netz veröffentlichten US-Geheimdokumente. Demnach sollen Verantwortliche in Taiwan bezweifeln, dass ihre Luftabwehr Raketenstarts genau erkennen könne. Außerdem sollen kaum mehr als die Hälfte der taiwanesischen Flugzeuge voll einsatzfähig sein.

Ukraine sanktioniert hunderte Firmen und Sportler

Kiew (Kyjiw) - Angesichts des andauernden russischen Angriffskriegs hat die Ukraine Hunderte weitere russische Firmen und Einzelpersonen auf ihre Sanktionsliste gesetzt. Zu den mehr als 240 betroffenen Unternehmen zählen etwa die Internet-Konzerne Yandex und VK, wie aus den am Samstag veröffentlichten Dekreten von Präsident Wolodymyr Selenskyj hervorgeht. Auch die Tochter von Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu, Xenia Schoigu, steht auf der Liste.

Polen stoppt Getreideimporte aus Ukraine

Warschau/Kiew (Kyjiw) - Polen will künftig kein Getreide oder andere Lebensmittel mehr aus der Ukraine einführen. Das habe die Regierung zum Schutz der polnischen Landwirtschaft beschlossen, kündigte der Vorsitzende der regierenden Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS), Jaroslaw Kaczynski, auf dem Parteitag am Samstag im nordpolnischen Dorf Lyse an. "Wir sind und bleiben unverändert Freunde und Verbündete der Ukraine", sagte der 73-Jährige. Das ukrainische Agrarministerium bedauerte die Entscheidung.

Mindestens 13 Tote bei Busunfall in Indien

Mumbai (Bombay) - Bei einem Busunfall in Indien sind mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Der Bus sei Samstagfrüh etwa 55 Kilometer südöstlich der Metropole Mumbai von der Straße abgekommen und in eine etwa 150 Meter tiefe Schlucht gestürzt, berichteten örtliche Medien. Unter den Toten sind demnach auch Kinder. Mindestens 25 Menschen seien verletzt worden.

