Kämpfe im Sudan halten weiter an

Khartum - In der sudanesischen Hauptstadt Khartum ist es am Samstag bis in die Abendstunden weiter zu Gefechten gekommen. Zur Beruhigung der Gewalt zwischen der sudanesischen Armee und der paramilitärischen Gruppe Rapid Support Forces (RSF) telefonierte UNO-Generalsekretär Antonio Guterres mit dem Anführer der beteiligten paramilitärischen Gruppe. Bis dato sollen bei den Auseinandersetzungen mindestens drei Menschen getötet worden sein.

Schallenberg beginnt Besuch in Vietnam

Wien/Hanoi - Vietnam bekommt am Sonntag seltenen Besuch aus Österreich: Als erster Außenminister seit 28 Jahren besucht Alexander Schallenberg (ÖVP) das südostasiatische Land. Schallenberg wird am Nachmittag (Ortszeit) in der Hauptstadt Hanoi erwartet. Für Montag sind Treffen unter anderem mit Außenminister Bui Thanh Son, Regierungschef Pham Minh Chinh sowie Planungsminister Nguyen Chi Dung angesetzt.

Nach Pensionsalter-Anhebung weitere Reformen in Frankreich

Paris - Nach der Anhebung des Pensionsantrittsalters in Frankreich will Premierministerin Elisabeth Borne rasch weitere Reformen durchsetzen. Sie und ihre Regierung seien "entschlossen", den Reformprozess zu beschleunigen, sagte Borne am Samstag bei einer Sitzung von Vertretern der Regierungspartei Renaissance in Paris. Ziel sei es, "ein Frankreich der Vollbeschäftigung" zu schaffen, für "Chancengleichheit" zu sorgen und zugunsten des Gesundheitswesens und der Bildung zu "handeln".

Geheimdienst-Leaks: Taiwans Luftwaffe schlecht aufgestellt

Washington/Taipeh/Peking - Taiwans Luftwaffe könnte im Falle eines militärischen Konflikts mit China sehr schlecht aufgestellt sein. Taiwan sei sehr anfällig für chinesische Luftangriffe, berichtete die "Washington Post" am Samstag unter Berufung auf die im Netz veröffentlichten US-Geheimdokumente. Demnach sollen Verantwortliche in Taiwan bezweifeln, dass ihre Luftabwehr Raketenstarts genau erkennen könne. Außerdem sollen kaum mehr als die Hälfte der taiwanesischen Flugzeuge voll einsatzfähig sein.

Rendi-Wagner will zweiten Bundesgeschäftsführer

Wien - SPÖ-Obfrau Pamela Rendi-Wagner will einen zweiten Bundesgeschäftsführer neben Christian Deutsch installieren, sollte sie Parteichefin bleiben. "Das ist keine Entscheidung gegen Deutsch. Aber in Hinsicht auf die Nationalratswahlen muss das Team verstärkt werden", sagte sie in der "Krone". Wer der zweite Bundesgeschäftsführer werden soll, verriet Rendi-Wagner nicht.

Wieder Massenproteste gegen Israels Justizreform

Tel Aviv - In Israel haben erneut Zehntausende gegen die von der Regierung vorerst verschobene Justizreform demonstriert. Zur Hauptkundgebung in Tel Aviv, die dort den 15. Samstag in Folge stattfand, kamen Medienberichten zufolge rund 115.000 Menschen. In rund 150 anderen Orten im Land gingen ebenfalls Zehntausende auf die Straße, darunter in Haifa und Jerusalem.

Ukraine sanktioniert hunderte Firmen und Sportler

Kiew (Kyjiw) - Angesichts des andauernden russischen Angriffskriegs hat die Ukraine Hunderte weitere russische Firmen und Einzelpersonen auf ihre Sanktionsliste gesetzt. Zu den mehr als 240 betroffenen Unternehmen zählen etwa die Internet-Konzerne Yandex und VK, wie aus den am Samstag veröffentlichten Dekreten von Präsident Wolodymyr Selenskyj hervorgeht. Auch die Tochter von Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu, Xenia Schoigu, steht auf der Liste.

Polen stoppt Getreideimporte aus Ukraine

Warschau/Kiew (Kyjiw) - Polen will künftig kein Getreide oder andere Lebensmittel mehr aus der Ukraine einführen. Das habe die Regierung zum Schutz der polnischen Landwirtschaft beschlossen, kündigte der Vorsitzende der regierenden Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS), Jaroslaw Kaczynski, auf dem Parteitag am Samstag im nordpolnischen Dorf Lyse an. "Wir sind und bleiben unverändert Freunde und Verbündete der Ukraine", sagte der 73-Jährige. Das ukrainische Agrarministerium bedauerte die Entscheidung.

