Atomausstieg in Deutschland vollzogen

Berlin - Nach gut sechs Jahrzehnten Atomenergie sind am späten Samstagabend die drei letzten Kernkraftwerke in Deutschland vom Netz gegangen. Ab Mitternacht war die Stromproduktion in den Meilern Isar 2 in Bayern, Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg und Emsland in Niedersachsen durch Kernspaltung gemäß dem bundesweiten Atomgesetz nicht mehr erlaubt. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will aber AKW in Landesverantwortung weiter betreiben und verlangt eine Gesetzesänderung.

Kämpfe im Sudan halten weiter an

Khartum - Im Sudan sind bei Gefechten zwischen der dort herrschenden Armee und der paramilitärischen Gruppe "Rapid Support Forces" (RSF) nach Angaben einer Ärztegruppe mindestens 25 Menschen getötet und 183 Personen verletzt worden. Zur Beruhigung der Situation telefonierte UNO-Generalsekretär Antonio Guterres mit dem Anführer der beteiligten paramilitärischen Gruppe. Vertreter der USA, Russlands, der EU forderten und anderen forderten ein Ende der Gewalt.

Sieben Personen in mexikanischem Freibad erschossen

Mexiko-Stadt - In einem Freibad in Mexiko sind mindestens sieben Menschen erschossen worden. Bei den Opfern handelt es sich um ein siebenjähriges Kind, drei Frauen und drei Männer, wie die Stadtverwaltung von Cort�zar im Bundesstaat Guanajuato mitteilte. Dem Betreiber der Freizeiteinrichtung zufolge waren die Täter am Samstagnachmittag (Ortszeit) erschienen, eröffneten das Feuer und nahmen vor ihrer Flucht die Überwachungskameras sowie den dazugehörigen Monitor mit.

G7-Außenminister beraten über Ukraine und Rolle Chinas

Tokio - Im japanischen Karuizawa kommen am Sonntag die Außenminister der G7-Staaten zu Beratungen unter anderem über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine zusammen. Eine wichtige Rolle bei den Gesprächen in der nordöstlich von Tokio gelegenen Stadt dürfte auch Chinas Rolle angesichts des Konflikts sein, die vom Westen als zu russlandfreundlich kritisiert wird. Ein weiteres Thema der Außenminister führender Industriestaaten soll der Klimaschutz sein.

Schallenberg beginnt Besuch in Vietnam

Wien/Hanoi - Vietnam bekommt am Sonntag seltenen Besuch aus Österreich: Als erster Außenminister seit 28 Jahren besucht Alexander Schallenberg (ÖVP) das südostasiatische Land. Schallenberg wird am Nachmittag (Ortszeit) in der Hauptstadt Hanoi erwartet. Für Montag sind Treffen unter anderem mit Außenminister Bui Thanh Son, Regierungschef Pham Minh Chinh sowie Planungsminister Nguyen Chi Dung angesetzt.

Kickl will nur Zweierkoalition als Regierungspartei

Wien - Geht es nach Parteichef Herbert Kickl, soll nach der nächsten Nationalratswahl kein Weg an der FPÖ vorbeiführen. Nur eine Zweierkonstellation mit den Freiheitlichen an der Spitze sei ein "Garant für echte Veränderung in Österreich", sagte er im APA-Interview. Sollte es Koalitionsverhandlungen mit der SPÖ geben, wäre es Kickl egal, wer der Partei gerade vorsitzt. Als Obmann der Freiheitlichen und künftiger Spitzenkandidat seiner Partei sieht er sich weiterhin unumstritten.

Front-National-Gründer Jean-Marie Le Pen erlitt Herzinfarkt

Paris - Der langjährige Anführer der extremen französischen Rechten, Jean-Marie Le Pen, ist mit Herzproblemen in ein Krankenhaus der Hauptstadtregion Paris eingeliefert worden. Der 94-Jährige Vater von Frankreichs aktueller Rechtspopulisten-Chefin Marine Le Pen habe einen "leichten Herzinfarkt" erlitten, verlautete am Samstagabend aus seinem Umfeld. Laut Medienberichten schätzen die Ärzte Le Pens Gesundheitszustand aber als "ernst" ein.

Nach Pensionsalter-Anhebung weitere Reformen in Frankreich

Paris - Nach der Anhebung des Pensionsantrittsalters in Frankreich will Premierministerin Elisabeth Borne rasch weitere Reformen durchsetzen. Sie und ihre Regierung seien "entschlossen", den Reformprozess zu beschleunigen, sagte Borne am Samstag bei einer Sitzung von Vertretern der Regierungspartei Renaissance in Paris. Ziel sei es, "ein Frankreich der Vollbeschäftigung" zu schaffen, für "Chancengleichheit" zu sorgen und zugunsten des Gesundheitswesens und der Bildung zu "handeln".

