Anhaltende Kämpfe im Sudan

Khartum - Die schweren Gefechte im Sudan zwischen der Armee und der einflussreichen paramilitärischen Gruppe Rapid Support Forces (RSF) haben auch am Sonntag angehalten. Laut Medien sollen sich die Kämpfe um das Generalkommando der sudanesischen Armee in Khartum intensiviert haben. Am Abend hatten die RSF die Einnahme des Generalkommandos verkündet, was das Militär als Falschbehauptung bezeichnete. Sonntag früh erklärte das Militär trotz der andauernden Kämpfe, "dem Sieg nahe zu sein".

Orthodoxe Christen feiern Ostern - Weiter Kämpfe in Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Millionen orthodoxe Christen in aller Welt haben in der Nacht zum Sonntag mit großen Mitternachtsmessen das Osterfest eingeläutet. Zu den überwiegend orthodoxen Ländern gehören Griechenland, Russland, die Ukraine, Zypern und Serbien. Doch auch in anderen europäischen orthodoxen Kirchen begingen die Menschen die feierlichen Messen. Überschattet wurde das Fest auch in diesem Jahr von Russlands Krieg gegen die Ukraine, wo die Kämpfe andauern.

G7-Außenminister beraten über Ukraine und Rolle Chinas

Tokio - Im japanischen Karuizawa kommen am Sonntag die Außenminister der G7-Staaten zu Beratungen unter anderem über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine zusammen. Eine wichtige Rolle bei den Gesprächen in der nordöstlich von Tokio gelegenen Stadt dürfte auch Chinas Rolle angesichts des Konflikts sein, die vom Westen als zu russlandfreundlich kritisiert wird. Ein weiteres Thema der Außenminister führender Industriestaaten soll der Klimaschutz sein.

16 Tote bei Brand in Wohngebäude in Dubai

Dubai - Bei einem Feuer in einem Wohngebäude in Dubai sind 16 Menschen getötet und neun weitere verletzt worden. Lokalen Medien zufolge brach das Feuer Samstagmittag im vierten Stock eines Hauses im beliebten Al-Ras-Viertel im alten Teil der Stadt aus. Erste Untersuchungen hätten ergeben, dass der Brand durch eine "mangelhafte Einhaltung der Sicherheitsvorschriften für Gebäude" verursacht worden sei, berichteten Medien unter Berufung auf eine Erklärung des Zivilschutzes.

Prozess gegen Ex-Steinhoff-Manager wegen Bilanzfälschung

Oldenburg - Im milliardenschweren Bilanzskandal bei dem internationalen Möbelkonzern Steinhoff, vormals Mutterkonzern der Möbelketten Kika und Leiner in Österreich, müssen sich der frühere Konzernchef Markus Jooste (62) und ein Treuhänder ab Dienstag vor dem Landgericht in Oldenburg verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem ehemaligen Chef Anstiftung in fünf Fällen und dem Treuhänder Beihilfe in vier Fällen zur Bilanzmanipulation in Milliardenhöhe vor.

Fulminanter "Raub der Sabinerinnen" im Akademietheater

Wien - Ein bürgerliches Arbeitszimmer mit Western-Schwingtür, ein Papagei als Souffleuse und herrlich gearbeitete Gender-Cross-Besetzungen: Mit "Der Raub der Sabinerinnen" von Franz und Paul von Schönthan hat die deutsche Regisseurin Anita Vulesica am Akademietheater das Genre des Schwanks auf die Spitze (und darüber hinaus) getrieben. Die Premiere am Samstag wurde denn auch heftig bejubelt. Im Zentrum des fulminanten Ensembles: Birgit Minichmayr als Theaterdirektor Emanuel Striese.

Nach Bärenattacke: Tierschützer zeigten Landeshauptmann an

Trient - Die Saga um die italienische "Problembärin" JJ4, die vor zehn Tagen einen Jogger getötet hat, geht weiter. Der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti ist von Tierschützern wegen "Anstiftung zu einer Straftat" angezeigt worden, nachdem er den Abschuss der Bärin angeordnet hatte. Die Klage wurde am Samstag von der Europäischen Tierschutzpartei bei der Staatsanwaltschaft Trient eingereicht.

Südkorea vertrieb Militärboot aus Nordkorea an Seegrenze

Seoul/Pjöngjang - Die südkoreanischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben mit Warnschüssen ein Militärboot aus Nordkorea an der Seegrenze zwischen den beiden Ländern vertrieben. Der Zwischenfall habe sich bereits am Samstag ereignet, teilte der Generalstab in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul am Sonntag mit. Das Boot aus Nordkorea habe dabei die Nördliche Seegrenzlinie (NLL) zum Süden im Meer zwischen der koreanischen Halbinsel und China überquert.

