Anhaltende Kämpfe im Sudan

Khartum - Die schweren Gefechte im Sudan zwischen der Armee und der einflussreichen paramilitärischen Gruppe Rapid Support Forces (RSF) haben auch am Sonntag angehalten. Laut Medien sollen sich die Kämpfe um das Generalkommando der sudanesischen Armee in Khartum intensiviert haben. Am Abend hatten die RSF die Einnahme des Generalkommandos verkündet, was das Militär als Falschbehauptung bezeichnete. Sonntag früh erklärte das Militär trotz der andauernden Kämpfe, "dem Sieg nahe zu sein".

Festnahme nach Einbrüchen in Wien mit 600.000 Euro Schaden

Wien - Nach umfangreichen Ermittlungen ist bereits im März in Wien-Alsergrund ein Serieneinbrecher gefasst worden, der insgesamt rund 600.000 Euro Schaden verursacht hat. Dem 20-Jährigen werden mindestens 18 Einbrüche angelastet, die er seit vergangenen Dezember vorwiegend in Juwelier- und Schmuckgeschäfte bzw. Ateliers in den Bezirken Josefstadt und Neubau verübt hatte. Das teilte die Wiener Polizei am Sonntag mit. Der junge Mann sitzt bereits in Untersuchungshaft.

Zitierverbot in Strafverfahren kein Thema für Zadic

Wien - Justizministerin Alma Zadic (Grüne) ist gegen ein wörtliches Zitierverbot für Medien aus Strafakten. Ein solches hatte ihr Gegenüber in der ÖVP, Verfassungsministerin Karoline Edtstadler, zuvor erneut gefordert. Diese Regelung habe sich in Deutschland nicht bewährt und sei dort de facto totes Recht, argumentierte Zadic am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Der ÖVP gab Zadic teils die Schuld daran, dass Baustellen wie die Beschuldigtenrechte noch nicht abgeschlossen sind.

Orthodoxe Christen feiern Ostern - Weiter Kämpfe in Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Millionen orthodoxe Christen in aller Welt haben in der Nacht zum Sonntag mit großen Mitternachtsmessen das Osterfest eingeläutet. Zu den überwiegend orthodoxen Ländern gehören Griechenland, Russland, die Ukraine, Zypern und Serbien. Doch auch in anderen europäischen orthodoxen Kirchen begingen die Menschen die feierlichen Messen. Überschattet wurde das Fest auch in diesem Jahr von Russlands Krieg gegen die Ukraine, wo die Kämpfe andauern.

G7-Außenminister beraten über Ukraine und Rolle Chinas

Tokio - Im japanischen Karuizawa kommen am Sonntag die Außenminister der G7-Staaten zu Beratungen unter anderem über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine zusammen. Eine wichtige Rolle bei den Gesprächen in der nordöstlich von Tokio gelegenen Stadt dürfte auch Chinas Rolle angesichts des Konflikts sein, die vom Westen als zu russlandfreundlich kritisiert wird. Ein weiteres Thema der Außenminister führender Industriestaaten soll der Klimaschutz sein.

16 Tote bei Brand in Wohngebäude in Dubai

Dubai - Bei einem Feuer in einem Wohngebäude in Dubai sind 16 Menschen getötet und neun weitere verletzt worden. Lokalen Medien zufolge brach das Feuer Samstagmittag im vierten Stock eines Hauses im beliebten Al-Ras-Viertel im alten Teil der Stadt aus. Erste Untersuchungen hätten ergeben, dass der Brand durch eine "mangelhafte Einhaltung der Sicherheitsvorschriften für Gebäude" verursacht worden sei, berichteten Medien unter Berufung auf eine Erklärung des Zivilschutzes.

Drag-Queen-Lesung in Wien im Demo-Lärm

Wien - Unter massivem Polizeiaufgebot und dem Lärm von Demo und Gegendemo ist am Sonntagvormittag in einem Szenelokal der LGBTIQ+-Community in Wien eine Drag-Queen-Lesung für Kinder über die Bühne gegangen. Während sich vor der Türkis Rosa Lila Villa in der Linken Wienzeile rechte und linke Demonstranten lautstark mit Marschmusik bzw. queeren Hymnen beschallten, verfolgten im Obergeschoß des Lokals Villa Vida zahlreiche Familien die Performance von Künstlerin Freya Van Kant.

Nach Bärenattacke: Tierschützer zeigten Landeshauptmann an

Trient - Die Saga um die italienische "Problembärin" JJ4, die vor zehn Tagen einen Jogger getötet hat, geht weiter. Der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti ist von Tierschützern wegen "Anstiftung zu einer Straftat" angezeigt worden, nachdem er den Abschuss der Bärin angeordnet hatte. Die Klage wurde am Samstag von der Europäischen Tierschutzpartei bei der Staatsanwaltschaft Trient eingereicht.

