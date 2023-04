Drag-Queen-Lesung in Wien im Demo-Lärm

Wien - Unter massivem Polizeiaufgebot und dem Lärm von Demo und Gegendemo ist am Sonntagvormittag in einem Szenelokal der LGBTIQ+-Community in Wien eine Drag-Queen-Lesung für Kinder über die Bühne gegangen. Während sich vor der Türkis Rosa Lila Villa in der Linken Wienzeile rechte und linke Demonstranten lautstark mit Marschmusik bzw. queeren Hymnen beschallten, verfolgten im Obergeschoß des Lokals Villa Vida zahlreiche Familien die Performance von Künstlerin Freya Van Kant.

Dutzende Tote nach heftigen Gefechten im Sudan

Khartum/New York - Erbitterte Kämpfe zwischen Streitkräften und einer einflussreichen paramilitärischen Gruppe im Sudan haben das nordostafrikanische Land in eine schwere Staatskrise gestürzt. Sudanesischen Ärzten zufolge gab es bis Sonntag schon Dutzende Tote und Hunderte Verletzte zu beklagen - auch Mitarbeiter internationaler Hilfsorganisationen waren unter den Opfern. Die Afrikanische Union (AU) berief eine Krisensitzung ein.

Festnahme nach Einbrüchen in Wien mit 600.000 Euro Schaden

Wien - Nach umfangreichen Ermittlungen ist bereits im März in Wien-Alsergrund ein Serieneinbrecher gefasst worden, der insgesamt rund 600.000 Euro Schaden verursacht hat. Dem 20-Jährigen werden mindestens 18 Einbrüche angelastet, die er seit vergangenen Dezember vorwiegend in Juwelier- und Schmuckgeschäfte bzw. Ateliers in den Bezirken Josefstadt und Neubau verübt hatte. Das teilte die Wiener Polizei am Sonntag mit. Der junge Mann sitzt bereits in Untersuchungshaft.

Zitierverbot in Strafverfahren kein Thema für Zadic

Wien - Justizministerin Alma Zadic (Grüne) ist gegen ein wörtliches Zitierverbot für Medien aus Strafakten. Ein solches hatte ihr Gegenüber in der ÖVP, Verfassungsministerin Karoline Edtstadler, zuvor erneut gefordert. Diese Regelung habe sich in Deutschland nicht bewährt und sei dort de facto totes Recht, argumentierte Zadic am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Der ÖVP gab Zadic teils die Schuld daran, dass Baustellen wie die Beschuldigtenrechte noch nicht abgeschlossen sind.

G7-Außenminister beraten über Ukraine und Rolle Chinas

Tokio - Die großen Krisen der Welt - darunter Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine, das iranische Atomprogramm, die Spannungen um Taiwan - stehen im Mittelpunkt der Beratungen des G7-Außenministertreffens im japanischen Karuizawa. Japans Außenminister Yoshimasa Hayashi erklärte am Sonntag als Gastgeber: "Die Aggression Russlands gegen die Ukraine hat die internationale Ordnung in ihren Grundfesten erschüttert. Die Welt befindet sich an einem historischen Wendepunkt."

Orthodoxe Christen feiern Ostern - Weiter Kämpfe in Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Millionen orthodoxe Christen in aller Welt haben in der Nacht zum Sonntag mit großen Mitternachtsmessen das Osterfest eingeläutet. Zu den überwiegend orthodoxen Ländern gehören Griechenland, Russland, die Ukraine, Zypern und Serbien. Doch auch in anderen europäischen orthodoxen Kirchen begingen die Menschen die feierlichen Messen. Überschattet wurde das Fest auch in diesem Jahr von Russlands Krieg gegen die Ukraine, wo die Kämpfe andauern.

Raumschiff brachte Tomaten von der ISS zur Erde

Miami - Ein Raumschiff mit fast zwei Tonnen Fracht und einigen im Weltraum gezüchteten Tomaten ist von der internationalen Raumstation ISS zurück auf der Erde. Das unbemannte SpaceX-Raumfahrzeug setzte in der Nacht auf Sonntag vor der Küste Floridas im Atlantik auf, wie die US-Raumfahrtbehörde NASA mitteilte.

Nach Bärenattacke: Tierschützer zeigten Landeshauptmann an

Trient - Die Saga um die italienische "Problembärin" JJ4, die vor zehn Tagen einen Jogger getötet hat, geht weiter. Der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti ist von Tierschützern wegen "Anstiftung zu einer Straftat" angezeigt worden, nachdem er den Abschuss der Bärin angeordnet hatte. Die Klage wurde am Samstag von der Europäischen Tierschutzpartei bei der Staatsanwaltschaft Trient eingereicht.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red