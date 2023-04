Prozess gegen professionelle Villen-Einbrecher-Bande in Wien

Wien - Eine fünfköpfige Bande, die gezielt mit der so genannten Fensterbohrer-Methode in Villen am Wiener Stadtrand eingedrungen sein dürfte und bei den Einbrüchen reiche Beute machte, muss sich ab Montag am Landesgericht verantworten. Den allesamt aus Ungarn stammenden Angeklagten im Alter zwischen 27 und 54 Jahren wird neben schwerem gewerbsmäßigem Einbruchsdiebstahl auch kriminelle Vereinigung angelastet. Die Verhandlung ist auf zwei Tage anberaumt.

Ex-Fußballerin nach tödlichem Unfall in NÖ vor Gericht

St. Pölten - Die frühere ÖFB-Nationalteamspielerin Nina Burger muss sich am Montag nach einem Autounfall in Langenrohr (Bezirk Tulln) wegen grob fahrlässiger Tötung vor dem Landesgericht St. Pölten verantworten. Der 35-Jährigen wird eine Alkoholisierung von zumindest 0,78 Promille in Verbindung mit Übermüdung vorgeworfen. Bei der Pkw-Kollision am 25. November vergangenen Jahres kam ein 37-jähriger Lenker ums Leben. Im Fall einer Verurteilung drohen Burger bis zu drei Jahre Haft.

Schallenberg trifft vietnamesische Staatsspitze

Hanoi - Großer Empfang für Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) in Vietnam: Am zweiten Tag seines Besuchs im südostasiatischen Land trifft Schallenberg am Montag seinen Amtskollegen Bui Thanh Son, Regierungschef Pham Minh Chinh sowie Planungsminister Nguyen Chi Dung. Der von 21 Firmenchefs begleitete Außenminister will sich als Türöffner für österreichische Unternehmen betätigen, sieht in Vietnam aber auch einen wichtigen Partner zur Eindämmung der großen globalen Konflikte.

BVT-Prozess: Ex-Spionagechef muss vor Gericht aussagen

Wien - Der Amtsmissbrauch-Prozess gegen mehrere Ex-Spitzenbeamte des mittlerweile aufgelösten Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) wird am Montag mit der Befragung des Ex-Spionagechefs Bernhard P. fortgesetzt. Das Verfahren habe dessen "Existenz zerstört, obwohl die Vorwürfe allesamt falsch sind", sagte dessen Verteidiger am ersten Prozesstag am Freitag. Auch wird sich zeigen, ob und inwieweit die Öffentlichkeit von der Verhandlung ausgeschlossen wird.

WHO hat bei Kämpfen im Sudan mindestens 83 Tote gezählt

Khartum - Bei den Gefechten im Sudan sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation bisher mindestens 83 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 1.126 weitere verletzt worden. Das teilte die WHO am Sonntagabend in Genf mit. Die Menschen seien seit vergangenem Donnerstag im Bundesstaat Khartum mit der gleichnamigen Hauptstadt, in Süd-Kordofan, Nord-Darfur und anderen Regionen ums Leben gekommen.

G7 üben den Schulterschluss gegen China und Russland

Nagano - Die G7-Runde wirtschaftsstarker Demokratien hat angesichts der russischen Aggression in der Ukraine und des zunehmenden Machtstrebens Chinas vor jedem Versuch einer gewaltsamen Änderung der internationalen Ordnung gewarnt. "Wir werden jegliche einseitigen Versuche zurückweisen, den Status quo durch Gewalt zu ändern", sagte der japanische Außenminister Yoshimasa Hayashi am Montag zu Beginn der Beratungen der G7-Außenminister über die Lage im Indopazifik.

