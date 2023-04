BVT-Prozess: Ex-Spionagechef muss vor Gericht aussagen

Wien - Der Amtsmissbrauch-Prozess gegen mehrere Ex-Spitzenbeamte des mittlerweile aufgelösten Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) wird am Montag mit der Befragung des Ex-Spionagechefs Bernhard P. fortgesetzt. Das Verfahren habe dessen "Existenz zerstört, obwohl die Vorwürfe allesamt falsch sind", sagte dessen Verteidiger am ersten Prozesstag am Freitag. Auch wird sich zeigen, ob und inwieweit die Öffentlichkeit von der Verhandlung ausgeschlossen wird.

Fast 100 Zivilisten bei Kämpfen im Sudan getötet

Khartum - Seit Ausbruch der Kämpfe zwischen der Armee und paramilitärischen Kräften im Sudan sind mindestens 97 Zivilisten getötet worden. Weitere 942 Menschen, unter ihnen Soldaten wie Zivilisten, seien verletzt worden, teilte die sudanesische Ärzte-Organisation Montagfrüh mit. Auch am dritten Tag seit Ausbruch der Gewalt gingen die Kämpfe zwischen der Armee und der rivalisierenden Rapid Support Forces (RSF) weiter. Dabei schien die Armee die Oberhand zu gewinnen.

Anzeigen nach Hitlergruß bei Drag-Queen-Lesung in Wien

Wien - Bei der Demonstration gegen eine Drag-Queen-Lesung für Kinder sind zwei Personen nach dem Verbotsgesetz angezeigt worden, nachdem sie den Hitlergruß gezeigt hatten. Auch Pfefferspray wurde von den Sicherheitskräften angewendet, nachdem linke Demonstranten versucht hatten, einen Demonstrationszug von Gegnern der Lesung gewaltsam zu stören, teilte die Polizei am Montag in ihrer Bilanz mit.

Klimaproteste der "Letzten Generation" in Wien und Graz

Wien/Graz - Aktivistinnen und Aktivisten der "Letzte Generation" haben Montagfrüh erneut Straßenproteste für Maßnahmen gegen die Klimaerhitzung durchgeführt. Die Landespolizeidirektion Wien bestätigte, dass sich mehrere Personen im Bereich der Reichsbrücke festgeklebt hatten, weitere stoppten den motorisierten Verkehr durch langsames Gehen auf der Fahrbahn, sagte ein Sprecher der APA gegen 8.20 Uhr. Nach Angaben der "Letzten Generation" wurde gleichzeitig auch in Graz erneut protestiert.

Schallenberg sieht Beziehungen zu Vietnam "auf Allzeithoch"

Hanoi - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat in Vietnam um Wirtschaftschancen für österreichische Unternehmen und Unterstützung für die europäische Position im Ukraine-Krieg geworben. Angesichts der aktuellen unsicheren Zeiten "müssen wir uns nach neuen, verlässlichen Partnerschaften umsehen", sagte Schallenberg am Montag bei einem Treffen mit seinem Amtskollegen Bui Thanh Son in Hanoi. Die Beziehungen zu Vietnam seien schon jetzt "auf einem Allzeithoch", so Schallenberg.

Ex-Fußballerin nach tödlichem Unfall in NÖ vor Gericht

St. Pölten - Die frühere ÖFB-Nationalteamspielerin Nina Burger muss sich am Montag nach einem Autounfall in Langenrohr (Bezirk Tulln) wegen grob fahrlässiger Tötung vor dem Landesgericht St. Pölten verantworten. Der 35-Jährigen wird eine Alkoholisierung von zumindest 0,78 Promille in Verbindung mit Übermüdung vorgeworfen. Bei der Pkw-Kollision am 25. November vergangenen Jahres kam ein 37-jähriger Lenker ums Leben. Im Fall einer Verurteilung drohen Burger bis zu drei Jahre Haft.

