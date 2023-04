Drei afrikanische Staatschefs reisen als Vermittler in Sudan

Khartum - Drei ostafrikanische Präsidenten reisen als Vermittler in den Sudan, um den Konflikt zwischen rivalisierenden Lagern des Militärs beizulegen. Kenias Präsident William Ruto, Südsudans Präsident Salva Kiir und Djiboutis Präsident Isma�l Omar Guelleh sollen zum frühestmöglichen Zeitpunkt in der Hauptstadt Khartum eintreffen, teilte die kenianische Regierung in der Nacht zum Montag mit. Seit Ausbruch der Kämpfe am Wochenende sind bereits mindestens 97 Zivilisten getötet worden.

BVT-Prozess: Verhandlung öffentlich

Wien - Der Amtsmissbrauch-Prozess gegen mehrere Ex-Spitzenbeamte des mittlerweile aufgelösten Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) ist am Montag fortgesetzt worden. Dieser wird coram publico stattfinden, ein Antrag der Verteidigung auf Ausschluss der Öffentlichkeit wurde abgelehnt. Ein genereller Ausschluss im Namen der nationalen Sicherheit sei nicht gerechtfertigt, betonte die Richterin.

Sommerurlaub hat sich massiv verteuert

Wien - Für den Sommerurlaub ist heuer wesentlich mehr Geld einzuplanen als noch vor einem Jahr. Das trifft alle beliebten Reisedestinationen. "Besonders teuer geworden sind Griechenland und Spanien, zu einem kleineren Teil auch Italien, Kroatien und die Türkei", sagte Helga Freund, Vorständin beim Tourismuskonzern Verkehrsbüro Group (Ruefa Reisen, Eurotours, Austria Trend Hotels), zum "Kurier" (Montag). Branchenkenner sprechen von Preisaufschlägen von 20 bis 30 Prozent - und mehr.

Putin-Gegner Kara-Mursa zu 25 Jahren Haft verurteilt

Moskau - Ein Gericht in Moskau hat den Oppositionellen Wladimir Kara-Mursa zu 25 Jahren Haft verurteilt. Kara-Mursa sei des Hochverrats und weiterer Vergehen schuldig, urteilte das Gericht am Montag. Das Gericht folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die 25 Jahre Haft gefordert hatte. Der 41-jährige ehemalige Journalist mit russischem und britischem Pass ist einer der schärfsten Kritiker des Kreml.

Schallenberg sieht Beziehungen zu Vietnam "auf Allzeithoch"

Hanoi/Graz/Wien - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat in Vietnam um Wirtschaftschancen für österreichische Unternehmen und Unterstützung für die europäische Position im Ukraine-Krieg geworben. Angesichts der aktuellen unsicheren Zeiten "müssen wir uns nach neuen, verlässlichen Partnerschaften umsehen", sagte Schallenberg am Montag bei einem Treffen mit seinem Amtskollegen Bui Thanh Son in Hanoi. Die Beziehungen zu Vietnam seien schon jetzt "auf einem Allzeithoch", so Schallenberg.

Slowakei hat 13 Kampfjets an Ukraine übergeben

Bratislava - Die Slowakei hat inzwischen alle 13 von ihr versprochenen Kampfflugzeuge des sowjetischen Typs MiG-29 an die Ukraine übergeben. Das gab Verteidigungsminister Jaroslav Nad am Montag bekannt. Auf Facebook schrieb er: "Es ist uns gelungen, die für die Slowakei selbst nicht mehr brauchbaren Kampfflugzeuge, die in der Ukraine unschuldige Leben vor dem russischen Morden schützen werden, zu transferieren."

Verletzte nach 30 Stunden aus slowenischer Höhle gerettet

Ljubljana - In Slowenien ist Montagfrüh eine schwer verletzte Forscherin nach mehr als 30 Stunden aus einer Höhle gerettet worden. Die 33-jährige erfahrene Wissenschafterin hatte am Samstag zusammen mit Kollegen eine neuentdeckte Höhle bei Cerknica in Südwesten des Landes erforscht, als sie von einem Felsenbrocken am Kopf getroffen wurde. An der aufwendigen Rettungsaktion aus rund 100 Metern Tiefe waren laut Medienberichten mehr als 100 Retter aus ganz Slowenien beteiligt.

Anzeigen nach Hitlergruß bei Drag-Queen-Lesung in Wien

Wien - Bei der Demonstration gegen eine Drag-Queen-Lesung für Kinder sind zwei Personen nach dem Verbotsgesetz angezeigt worden, nachdem sie den Hitlergruß gezeigt hatten. Auch Pfefferspray wurde von den Sicherheitskräften angewendet, nachdem linke Demonstranten versucht hatten, einen Demonstrationszug von Gegnern der Lesung gewaltsam zu stören, teilte die Polizei am Montag in ihrer Bilanz mit.

