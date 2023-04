Drei afrikanische Staatschefs reisen als Vermittler in Sudan

Khartum - Drei ostafrikanische Präsidenten reisen als Vermittler in den Sudan, um den Konflikt zwischen rivalisierenden Lagern des Militärs beizulegen. Kenias Präsident William Ruto, Südsudans Präsident Salva Kiir und Djiboutis Präsident Isma�l Omar Guelleh sollen zum frühestmöglichen Zeitpunkt in der Hauptstadt Khartum eintreffen, teilte die kenianische Regierung in der Nacht zum Montag mit. Seit Ausbruch der Kämpfe am Wochenende sind bereits mindestens 97 Zivilisten getötet worden.

BVT-Prozess: Verhandlung öffentlich

Wien - Der Amtsmissbrauch-Prozess gegen mehrere Ex-Spitzenbeamte des mittlerweile aufgelösten Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) ist am Montag fortgesetzt worden. Dieser wird coram publico stattfinden, ein Antrag der Verteidigung auf Ausschluss der Öffentlichkeit wurde abgelehnt. Ein genereller Ausschluss im Namen der nationalen Sicherheit sei nicht gerechtfertigt, betonte die Richterin.

Im vergangenen Jahr wurden viele Bankspesen erhöht

Wien - Mehrere Banken in Österreich haben im vergangen Jahr ihre Spesen erhöht. So geht es aus dem am Montag veröffentlichten Bankenmonitor der Arbeiterkammer (AK) hervor. Bei sechs von elf geprüften Banken seien ein Teil der Spesen zwischen Jänner 2022 auf Jänner 2023 angehoben worden. Jene Banken, die erhöht haben, hätten dies im Schnitt um 10,6 Prozent getan. Eine Bank habe zwei Gebühren gesenkt, in zwei Fällen seien Gebühren ganz entfallen.

Schallenberg sieht Beziehungen zu Vietnam "auf Allzeithoch"

Hanoi/Graz/Wien - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat in Vietnam um Wirtschaftschancen für österreichische Unternehmen und Unterstützung für die europäische Position im Ukraine-Krieg geworben. Angesichts der aktuellen unsicheren Zeiten "müssen wir uns nach neuen, verlässlichen Partnerschaften umsehen", sagte Schallenberg am Montag bei einem Treffen mit seinem Amtskollegen Bui Thanh Son in Hanoi. Die Beziehungen zu Vietnam seien schon jetzt "auf einem Allzeithoch", so Schallenberg.

Geständnisse im Prozess gegen Villen-Einbrecher in Wien

Wien - "Es hat irgendwie etwas von einem Hollywood-Film", hat Staatsanwältin Franziska Fent am Montag beim Prozess gegen eine hochprofessionelle Einbrecher-Bande am Wiener Landesgericht festgehalten. Die Angeklagten hätten sich zu einer kriminellen Vereinigung zusammengeschlossen und arbeitsteilig organisiert, um in noble Villen am Stadtrand einzudringen. Einzelne Fakten, auf die Fent im Detail einging, klangen tatsächlich drehbuchreif. Vier der fünf Angeklagten waren geständig.

Putin-Gegner Kara-Mursa zu 25 Jahren Haft verurteilt

Moskau - Der prominente russische Kremlgegner Wladimir Kara-Mursa ist in Moskau wegen Hochverrats zu 25 Jahren Haft im Straflager verurteilt worden. Das Stadtgericht verhängte das umstrittene Urteil am Montag gegen den Oppositionellen. Es ist die höchste Strafe, die bisher gegen einen Oppositionellen in Russland verhängt wurde. Der 41-Jährige, der Giftanschläge überlebte, gilt als einer der schärfsten Kritiker von Präsident Wladimir Putin.

Tourismus sucht dringend Personal

Wien - Im heimischen Tourismus sind Tausende Jobs unbesetzt. "Nach der Saison ist vor der Saison. Die Situation am Arbeitsmarkt zählt weiterhin zu den größten Herausforderungen im Tourismus", betonte Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler (ÖVP) am Montag in einer Aussendung. Veränderung sei die neue Normalität, verwies sie auf die Corona-Pandemie sowie die Integration von rund 3.000 ukrainischen Vertriebenen im Tourismus. Beim AMS sind immer noch fast 11.000 Stellen offen.

Verletzte nach 30 Stunden aus slowenischer Höhle gerettet

Ljubljana - In Slowenien ist Montagfrüh eine schwer verletzte Forscherin nach mehr als 30 Stunden aus einer Höhle gerettet worden. Die 33-jährige erfahrene Wissenschafterin hatte am Samstag zusammen mit Kollegen eine neuentdeckte Höhle bei Cerknica in Südwesten des Landes erforscht, als sie von einem Felsenbrocken am Kopf getroffen wurde. An der aufwendigen Rettungsaktion aus rund 100 Metern Tiefe waren laut Medienberichten mehr als 100 Retter aus ganz Slowenien beteiligt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red