BVT-Prozess - Beamte gingen von Rechtmäßigkeit aus

Wien - Der Amtsmissbrauch-Prozess gegen Ex-Spitzenbeamte des mittlerweile aufgelösten Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) ist am Montag in Wien fortgesetzt worden. Dieser wird coram publico stattfinden, ein Antrag der Verteidigung auf Ausschluss der Öffentlichkeit wurde abgelehnt. Neben einem mitangeklagten BFA-Beamten, der geholfen haben soll, einem mutmaßlichen syrischen "Foltergeneral" Asyl zu beschaffen, kamen zwei Ex-BVT-Chefinspektoren zu Wort.

Weiter Kämpfe im Sudan - Fast 100 Zivilisten getötet

Khartum - Im Sudan haben die Kämpfe zwischen der Armee und paramilitärischen Kräften den dritten Tag in Folge angedauert. Seit dem Ausbruch der Kämpfe zwischen den Streitkräften und den "Rapid Support Forces" (RSF) am Samstag wurden laut Angaben der sudanesische Ärzte-Organisation mindestens 97 Zivilisten getötet. Die USA und andere Staaten verurteilten die Gewalt und forderten eine Waffenruhe. Drei ostafrikanische Präsidenten kündigten an, als Vermittler in den Sudan zu reisen.

Haftstrafe für Ex-Fußballerin Burger nach Unfall in NÖ

St. Pölten - Die ehemalige ÖFB-Nationalteamspielerin Nina Burger hat am Montag am Landesgericht St. Pölten nach einem Autounfall mit einem Toten neun Monate Haft, davon drei unbedingt, erhalten. Die 35-Jährige bekannte sich schuldig, am 25. November 2022 mit einer Alkoholisierung von zumindest 0,78 Promille und übermüdet im Bezirk Tulln eine Pkw-Kollision verursacht zu haben, bei der ein 37-jähriger Lenker starb. Burger wurde rechtskräftig wegen grob fahrlässiger Tötung verurteilt.

Brunner verteidigt Anti-Teuerungsmaßnahmen der Regierung

Wien - Die Inflation in Österreich ist mit 9,1 Prozent im März weiterhin hoch - und höher als der europäische Durchschnitt. Die Maßnahmen der Regierung zur Bekämpfung der Teuerung sind deswegen oft der Kritik ausgesetzt - vor allem zu wenig Treffsicherheit, Überförderung oder Gießkannen-Methoden werden kritisiert. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) hat die Maßnahmen der Regierung am Montag im Klub der Wirtschaftspublizisten verteidigt.

SpaceX sagte Testflug von Riesenrakete in letzter Minute ab

Washington/Austin (Texas) - Das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX hat den mit Spannung erwarteten ersten Testflug seiner Riesenrakete Starship in letzter Minute abgesagt. Grund war ein technisches Problem beim Druckausgleich an der leistungsstärksten jemals gebauten Weltraumrakete, wie SpaceX-Vertreter am Montag bei der Live-Übertragung des geplanten Starts sagten. SpaceX-Gründer Elon Musk schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter, anscheinend sei ein Ventil eingefroren.

Putin-Gegner Kara-Mursa zu 25 Jahren Haft verurteilt

Moskau - Der prominente russische Kremlgegner Wladimir Kara-Mursa ist in Moskau wegen Hochverrats zu 25 Jahren Haft im Straflager verurteilt worden. Das Stadtgericht verhängte das umstrittene Urteil am Montag gegen den Oppositionellen. Es ist die höchste Strafe, die bisher gegen einen Oppositionellen in Russland verhängt wurde. Der 41-Jährige, der zwei Giftanschläge überlebt hat, gilt als einer der schärfsten Kritiker von Präsident Wladimir Putin.

Österreich und Vietnam wollen Beziehungen massiv ausbauen

Hanoi/Graz/Wien - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat nach Gesprächen mit der vietnamesischen Staatsspitze einen deutlichen Ausbau der politischen und wirtschaftlichen Beziehungen mit dem südostasiatischen Land angekündigt. Mehrere Abkommen und ein Besuch des vietnamesischen Präsidenten in Österreich noch heuer seien geplant, sagte Schallenberg am Montagabend (Ortszeit) in Hanoi. Andritz und die RBI zogen bei einem parallel abgehaltenen Wirtschaftsforum zwei Staatsaufträge an Land.

Ars Electronica sucht nach der Wahrheit in der Welt der KI

Linz - Das Ars Electronica Festival kehrt 2023 an seine frühere Location Postcity, das ehemalige Postverteilzentrum am Linzer Hauptbahnhof, zurück. Thematisch widmet man sich heuer dem Thema Wahrheit: "Who owns the truth?" lautet der Titel des Festivals von 6. bis 10. September. Großen Raum sollen dabei die Fragen des Umgangs mit Künstlicher Intelligenz, vor allem mit dem auf KI basierenden Chatbot ChatGPT einnehmen.

