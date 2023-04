Sudanesischer Machthaber ordnet Auflösung der RSF an

Khartum - Im Sudan haben die Kämpfe zwischen der Armee und paramilitärischen Kräften den dritten Tag in Folge angedauert. Beide Seiten reklamierten am Montag Fortschritte für sich. Machthaber General Abdel Fattah al-Burhan erklärte die Paramilitärs der "Rapid Support Forces" (RSF) zur Rebellengruppe und ordnete deren Auflösung an. RSF-Chef Mohamed Hamdan Dagalo, genannt Hemedti, rief nach einer Intervention der internationalen Gemeinschaft.

BVT-Prozess - Beamte gingen von Rechtmäßigkeit aus

Wien - Der Amtsmissbrauch-Prozess gegen Ex-Spitzenbeamte des mittlerweile aufgelösten Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) ist am Montag in Wien fortgesetzt worden. Dieser wird coram publico stattfinden, ein Antrag der Verteidigung auf Ausschluss der Öffentlichkeit wurde abgelehnt. Neben einem mitangeklagten BFA-Beamten, der geholfen haben soll, einem mutmaßlichen syrischen "Foltergeneral" Asyl zu beschaffen, kamen zwei Ex-BVT-Chefinspektoren zu Wort.

Haftstrafe für Ex-Fußballerin Burger nach Unfall in NÖ

St. Pölten - Die ehemalige ÖFB-Nationalteamspielerin Nina Burger hat am Montag am Landesgericht St. Pölten nach einem Autounfall mit einem Toten neun Monate Haft, davon drei unbedingt, erhalten. Die 35-Jährige bekannte sich schuldig, am 25. November 2022 mit einer Alkoholisierung von zumindest 0,78 Promille und übermüdet im Bezirk Tulln eine Pkw-Kollision verursacht zu haben, bei der ein 37-jähriger Lenker starb. Burger wurde rechtskräftig wegen grob fahrlässiger Tötung verurteilt.

Putin-Gegner Kara-Mursa zu 25 Jahren Haft verurteilt

Moskau - Der prominente russische Kremlgegner Wladimir Kara-Mursa ist in Moskau wegen Hochverrats zu 25 Jahren Haft im Straflager verurteilt worden. Das Stadtgericht verhängte das umstrittene Urteil am Montag gegen den Oppositionellen. Es ist die höchste Strafe, die bisher gegen einen Oppositionellen in Russland verhängt wurde. Der 41-Jährige, der zwei Giftanschläge überlebt hat, gilt als einer der schärfsten Kritiker von Präsident Wladimir Putin.

Österreich und Vietnam wollen Beziehungen massiv ausbauen

Hanoi/Graz/Wien - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat nach Gesprächen mit der vietnamesischen Staatsspitze einen deutlichen Ausbau der politischen und wirtschaftlichen Beziehungen mit dem südostasiatischen Land angekündigt. Mehrere Abkommen und ein Besuch des vietnamesischen Präsidenten in Österreich noch heuer seien geplant, sagte Schallenberg am Montagabend (Ortszeit) in Hanoi. Andritz und die RBI zogen bei einem parallel abgehaltenen Wirtschaftsforum zwei Staatsaufträge an Land.

SpaceX sagte Testflug von Riesenrakete in letzter Minute ab

Washington/Austin (Texas) - Das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX hat den mit Spannung erwarteten ersten Testflug seiner Riesenrakete Starship in letzter Minute abgesagt. Grund war ein technisches Problem beim Druckausgleich an der leistungsstärksten jemals gebauten Weltraumrakete, wie SpaceX-Vertreter am Montag bei der Live-Übertragung des geplanten Starts sagten. SpaceX-Gründer Elon Musk schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter, anscheinend sei ein Ventil eingefroren.

Todesflug Rio-Paris: Air France und Airbus freigesprochen

Paris - Knapp 14 Jahre nach dem Absturz einer Air-France-Maschine zwischen Rio de Janeiro und Paris mit 228 Toten hat ein Pariser Gericht die Airline und Hersteller Airbus vom Verdacht der fahrlässigen Tötung freigesprochen. Die Konzerne hätten zwar teils nachlässig oder unvorsichtig gehandelt, doch ein eindeutiger Kausalzusammenhang zum Unglück lasse sich nicht herstellen, sagte die Vorsitzende Richterin Sylvie Daunis am Montag.

G7 üben den Schulterschluss gegen China und Russland

Nagano - Die G7-Runde wirtschaftsstarker Demokratien hat angesichts der russischen Aggression in der Ukraine und des zunehmenden Machtstrebens Chinas vor jedem Versuch einer gewaltsamen Änderung der internationalen Ordnung gewarnt. "Wir werden jegliche einseitigen Versuche zurückweisen, den Status quo durch Gewalt zu ändern", sagte der japanische Außenminister Yoshimasa Hayashi am Montag bei den Beratungen der G7-Außenminister über die Lage im Indopazifik.

