Sudanesischer Machthaber ordnet Auflösung der RSF an

Khartum - Im Sudan haben die Kämpfe zwischen der Armee und paramilitärischen Kräften den dritten Tag in Folge angedauert. Beide Seiten reklamierten am Montag Fortschritte für sich. Machthaber General Abdel Fattah al-Burhan erklärte die Paramilitärs der "Rapid Support Forces" (RSF) zur Rebellengruppe und ordnete deren Auflösung an. RSF-Chef Mohamed Hamdan Dagalo, genannt Hemedti, rief nach einer Intervention der internationalen Gemeinschaft.

BVT-Prozess - Beamte gingen von Rechtmäßigkeit aus

Wien - Der Amtsmissbrauch-Prozess gegen Ex-Spitzenbeamte des mittlerweile aufgelösten Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) ist am Montag in Wien fortgesetzt worden. Dieser wird coram publico stattfinden, ein Antrag der Verteidigung auf Ausschluss der Öffentlichkeit wurde abgelehnt. Neben einem mitangeklagten BFA-Beamten, der geholfen haben soll, einem mutmaßlichen syrischen "Foltergeneral" Asyl zu beschaffen, kamen zwei Ex-BVT-Chefinspektoren zu Wort.

Bericht: EU-Standards begünstigen Leid durch Tiertransporte

EU-weit - Der Europäische Rechnungshof hat bestehende Standards für Tiertransporte in der EU kritisiert. Die Prüfer sehen etwa das Risiko, dass Transportunternehmen in den verschiedenen nationalen Sanktionssystemen bestehende Schlupflöcher ausnutzen, wie der EU-Rechnungshof am Montag mitteilte. So könnten sie etwa längere Strecken wählen, um Mitgliedstaaten mit einer strikteren Umsetzung der EU-Vorschriften oder härteren Strafen zu meiden.

Russische Truppen und Wagner kämpfen gemeinsam um Bachmut

Bachmut - Bei der Schlacht um die Stadt Bachmut im Gebiet Donezk gehen die russischen Truppen und die Privatarmee Wagner nun gemeinsam gegen die ukrainischen Verteidiger vor. Russische Erstürmungseinheiten, darunter Fallschirmjäger, hätten zwei Viertel im Nordwesten und im Zentrum von Bachmut eingenommen, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Montag. Der Chef der Wagner-Gruppe, Jewgeni Prigoschin, bestätigte das gemeinsame Vorgehen.

Putin-Gegner Kara-Mursa zu 25 Jahren Haft verurteilt

Moskau - Der prominente russische Kremlgegner Wladimir Kara-Mursa ist in Moskau wegen Hochverrats zu 25 Jahren Haft im Straflager verurteilt worden. Das Stadtgericht verhängte das umstrittene Urteil am Montag gegen den Oppositionellen. Es ist die höchste Strafe, die bisher gegen einen Oppositionellen in Russland verhängt wurde. Der 41-Jährige, der zwei Giftanschläge überlebt hat, gilt als einer der schärfsten Kritiker von Präsident Wladimir Putin.

Neue EU-Regeln sollen Stromverbrauch im Standby-Modus senken

Brüssel - Elektrogeräte wie Waschmaschinen, Fernseher und tragbare Spielkonsolen müssen künftig weniger Strom im Standby-Modus verbrauchen. Die Europäische Kommission hat am Montag entsprechende Vorgaben beschlossen, wie die Brüsseler Behörde am Montag mitteilte. Die Kommission schätzt, dass dadurch bis 2030 jährlich vier Terawattstunden (TWh) eingespart werden können - das entspreche dem doppelten Stromverbrauch Maltas pro Jahr.

SpaceX sagte Testflug von Riesenrakete in letzter Minute ab

Washington/Austin (Texas) - Das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX hat den mit Spannung erwarteten ersten Testflug seiner Riesenrakete Starship in letzter Minute abgesagt. Grund war ein technisches Problem beim Druckausgleich an der leistungsstärksten jemals gebauten Weltraumrakete, wie SpaceX-Vertreter am Montag bei der Live-Übertragung des geplanten Starts sagten. SpaceX-Gründer Elon Musk schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter, anscheinend sei ein Ventil eingefroren.

Todesflug Rio-Paris: Air France und Airbus freigesprochen

Paris - Ein leises Schluchzen und ein ungläubiges "Nein" sind den Hinterbliebenen des Todesflugs Rio-Paris über die Lippen gegangen, als die Vorsitzende Richterin in Paris ihr Urteil gesprochen hat. Die Airline Air France und der Flugzeughersteller Airbus sind vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung freigesprochen worden - obwohl sie laut Gericht nachlässig und unvorsichtig gehandelt haben.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red