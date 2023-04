Peter Kaiser zur Angelobung bei Van der Bellen

Wien - Peter Kaiser (SPÖ) wird am Dienstag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen als Kärntner Landeshauptmann angelobt. Vergangene Woche waren Kaiser und die anderen sechs Mitglieder der Kärntner Landesregierung im Landtag mit 22 von 36 Stimmen gewählt worden, SPÖ und ÖVP hatten sich zuvor recht rasch auf eine Fortsetzung der Koalition geeinigt. Für Kaiser ist es die dritte Amtszeit als Kärntner Landeshauptmann.

Sudanesischer Machthaber ordnet Auflösung der RSF an

Khartum - Im Sudan haben die Kämpfe zwischen der Armee und paramilitärischen Kräften den dritten Tag in Folge angedauert. Beide Seiten reklamierten am Montag Fortschritte für sich. Machthaber General Abdel Fattah al-Burhan erklärte die Paramilitärs der "Rapid Support Forces" (RSF) zur Rebellengruppe und ordnete deren Auflösung an. RSF-Chef Mohamed Hamdan Dagalo, genannt Hemedti, rief nach einer Intervention der internationalen Gemeinschaft.

Macron verteidigt im TV Pensionsreform

Paris - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat in einer Fernsehansprache seine umstrittene Pensionsreform verteidigt. Zur Anhebung des Pensionseintrittsalters von 62 auf 64 Jahre habe es keine Alternative gegeben, sagte Macron Montagabend. Ansonsten hätten die Beiträge erhöht oder das Niveau gesenkt werden müssen. "Wird diese Reform akzeptiert? Offensichtlich nicht, und trotz monatelanger Konsultationen konnte kein Konsens gefunden werden, und ich bedauere das", erklärte Macron.

EU-Parlament stimmt über Ausweitung des Emissionshandels ab

Straßburg - Das Europaparlament stimmt am Dienstag in Straßburg über eine deutliche Ausweitung des Emissionshandels ab (gegen 13.00 Uhr). Mit der geplanten Reform werden die Schifffahrt und der Flugverkehr innerhalb der EU mit einbezogen. Daneben soll es erstmals einen eigenen Handel mit Emissionsrechten für Gebäude und den Straßenverkehr geben. Um benachteiligten Verbrauchern und Unternehmen zu helfen, sieht die EU einen milliardenschweren Klimasozialfonds vor.

Todesflug Rio-Paris: Air France und Airbus freigesprochen

Paris - Ein leises Schluchzen und ein ungläubiges "Nein" sind den Hinterbliebenen des Todesflugs Rio-Paris über die Lippen gegangen, als die Vorsitzende Richterin in Paris ihr Urteil gesprochen hat. Die Airline Air France und der Flugzeughersteller Airbus sind vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung freigesprochen worden - obwohl sie laut Gericht nachlässig und unvorsichtig gehandelt haben.

Bericht: EU-Standards begünstigen Leid durch Tiertransporte

EU-weit - Der Europäische Rechnungshof hat bestehende Standards für Tiertransporte in der EU kritisiert. Die Prüfer sehen etwa das Risiko, dass Transportunternehmen in den verschiedenen nationalen Sanktionssystemen bestehende Schlupflöcher ausnutzen, wie der EU-Rechnungshof am Montag mitteilte. So könnten sie etwa längere Strecken wählen, um Mitgliedstaaten mit einer strikteren Umsetzung der EU-Vorschriften oder härteren Strafen zu meiden.

Russische Truppen und Wagner kämpfen gemeinsam um Bachmut

Bachmut - Bei der Schlacht um die Stadt Bachmut im Gebiet Donezk gehen die russischen Truppen und die Privatarmee Wagner nun gemeinsam gegen die ukrainischen Verteidiger vor. Russische Erstürmungseinheiten, darunter Fallschirmjäger, hätten zwei Viertel im Nordwesten und im Zentrum von Bachmut eingenommen, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Montag. Der Chef der Wagner-Gruppe, Jewgeni Prigoschin, bestätigte das gemeinsame Vorgehen.

Neue EU-Regeln sollen Stromverbrauch im Standby-Modus senken

Brüssel - Elektrogeräte wie Waschmaschinen, Fernseher und tragbare Spielkonsolen müssen künftig weniger Strom im Standby-Modus verbrauchen. Die Europäische Kommission hat am Montag entsprechende Vorgaben beschlossen, wie die Brüsseler Behörde am Montag mitteilte. Die Kommission schätzt, dass dadurch bis 2030 jährlich vier Terawattstunden (TWh) eingespart werden können - das entspreche dem doppelten Stromverbrauch Maltas pro Jahr.

