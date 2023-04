Peter Kaiser zur Angelobung bei Van der Bellen

Wien - Peter Kaiser (SPÖ) wird am Dienstag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen als Kärntner Landeshauptmann angelobt. Vergangene Woche waren Kaiser und die anderen sechs Mitglieder der Kärntner Landesregierung im Landtag mit 22 von 36 Stimmen gewählt worden, SPÖ und ÖVP hatten sich zuvor recht rasch auf eine Fortsetzung der Koalition geeinigt. Für Kaiser ist es die dritte Amtszeit als Kärntner Landeshauptmann.

G7-Treffen endet mit Warnungen an China und Russland

Tokio - Die G7-Runde wirtschaftsstarker Demokratien hat China mit deutlichen Worten zur Einhaltung internationaler Regeln aufgefordert. "Wir erinnern China an die Notwendigkeit, die Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen zu wahren und auf Drohungen, Zwang, Einschüchterung oder die Anwendung von Gewalt zu verzichten", heißt es in einer am Dienstag verabschiedeten gemeinsamen Erklärung zum Abschluss des G7-Außenministertreffens im japanischen Karuizawa.

Luftangriffe und Straßenkämpfe im Sudan halten an

Khartum - Im Sudan haben sich die Gefechte zwischen den rivalisierenden Lagern der Armee und des Paramilitärs fortgesetzt. Im seit drei Tagen wütenden Machtkampf zwischen der sudanesischen Armee unter Kommando des sudanesischen Generals Abdel Fattah al-Burhan und den paramilitärischen Einheiten seines Stellvertreters Mohamed Hamdan Dagalo, genannt Hemedti, haben sich die Fronten weiter verhärtet. Die Zahl der Opfer in der Zivilbevölkerung dürfte auch am Dienstag weiter steigen.

Musk will eine "maximal wahrheitssuchende KI" starten

San Francisco - Tesla-Chef Elon Musk will ein neues KI-Unternehmen als Konkurrenz zum ChatGPT-Betreiber OpenAI gründen. "Ich werde etwas starten, das ich 'TruthGPT' nenne, eine maximal wahrheitssuchende Künstliche Intelligenz, die versucht, die Natur des Universums zu verstehen", sagte Musk am Montagabend (Ortszeit) in einem Interview mit dem Fernsehsender Fox News. Eine solche KI-Entwicklung werde der beste Weg zur Sicherheit sein. "TruthGPT" werde mit Microsoft und Google konkurrieren.

Händler setzen verstärkt auf künstliche Intelligenz

Wien/Berlin - Immer mehr Einzelhändler in Österreich und Deutschland setzen im täglichen Geschäft auf künstliche Intelligenz (KI). 8 Prozent der heimischen Händler verwenden KI-Lösungen, weitere 23 Prozent haben den Einsatz heuer noch geplant, geht aus einer aktuellen Umfrage des Handelsverband Österreich hervor. 2 Prozent der befragten Handelsbetriebe haben bereits eine eigene KI-Anwendung entweder selbst oder gemeinsam mit Partnern entwickelt.

Klimaaktion in Innsbruck

Innsbruck - Nach Wien und Graz haben Klimaaktivisten der "Letzten Generation" Dienstagfrüh einmal mehr auch in Innsbruck eine Straßenblockade durchgeführt und für Staus im Frühverkehr gesorgt. Die Aktivisten blockierten unter anderem die viel befahrene Haller Straße im Nordosten der Tiroler Landeshauptstadt. Die Polizei war schnell an Ort und Stelle.

Chinas Wirtschaft im Aufschwung

Peking - Chinas Wirtschaft hat sich überraschend stark erholt: Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt wuchs im ersten Quartal um 4,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum - so schnell wie seit einem Jahr nicht mehr. Der Sprecher des Statistikamtes, Fu Linghui, sprach am Dienstag in einer Pressekonferenz in Peking von einem "guten Start". Doch hob er das weiter "schwierige und wechselhafte internationale Umfeld" sowie die unzureichende heimische Nachfrage hervor.

