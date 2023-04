Peter Kaiser zur Angelobung bei Van der Bellen

Wien - Peter Kaiser (SPÖ) wird am Dienstag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen als Kärntner Landeshauptmann angelobt. Vergangene Woche waren Kaiser und die anderen sechs Mitglieder der Kärntner Landesregierung im Landtag mit 22 von 36 Stimmen gewählt worden, SPÖ und ÖVP hatten sich zuvor recht rasch auf eine Fortsetzung der Koalition geeinigt. Für Kaiser ist es die dritte Amtszeit als Kärntner Landeshauptmann.

US-Diplomatenkonvoi im Sudan unter Beschuss geraten

Khartum - Bei den Kämpfen zwischen Armee und Paramilitärs im Sudan ist ein US-Diplomatenkonvoi unter Beschuss geraten. Der Konvoi sei offenbar durch Kämpfer, die mit den paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF) in Verbindung stünden, am Montag beschossen worden, sagte US-Außenminister Antony Blinken am Dienstag. Die Menschen in dem Konvoi seien in Sicherheit. Zuvor war am Montag bereits der Botschafter der Europäischen Union in seiner Residenz angegriffen worden.

Israel gedenkt Opfern des Holocaust und jüdischem Widerstand

Tel Aviv - Israel hat am Dienstag des jüdischen Widerstands und den während des Holocaust sechs Millionen ermordeten Jüdinnen und Juden gedacht. Landesweit heulten am Vormittag zwei Minuten lang die Sirenen. Auf den Straßen blieben die Autos stehen, Passantinnen und Passanten verharrten in stillem Gedenken. Der Tag Jom Ha-Shoah wird in Israel seit 1951 begangen.

Kreml: Putin reiste in annektierte Gebiete der Ukraine

Moskau - Fast 14 Monate nach Beginn der von ihm angeordneten Invasion ist Russlands Präsident Wladimir Putin Kreml-Angaben zufolge erneut ins Kriegsgebiet in der Ukraine gereist. In den Gebieten Cherson und Luhansk habe Putin sich mit dort kämpfenden russischen Truppen getroffen, hieß es in der am Dienstag in Moskau veröffentlichten Mitteilung. In der seit Monaten umkämpften Stadt Bachmut kommt Russland indes nach Einschätzung britischer Geheimdienste langsam voran.

Musk will eine "maximal wahrheitssuchende KI" starten

San Francisco - Tesla-Chef Elon Musk will ein neues KI-Unternehmen als Konkurrenz zum ChatGPT-Betreiber OpenAI gründen. "Ich werde etwas starten, das ich 'TruthGPT' nenne, eine maximal wahrheitssuchende Künstliche Intelligenz, die versucht, die Natur des Universums zu verstehen", sagte Musk am Montagabend (Ortszeit) in einem Interview mit dem Fernsehsender Fox News. Eine solche KI-Entwicklung werde der beste Weg zur Sicherheit sein. "TruthGPT" werde mit Microsoft und Google konkurrieren.

Händler setzen verstärkt auf künstliche Intelligenz

Wien/Berlin - Immer mehr Einzelhändler in Österreich und Deutschland setzen im täglichen Geschäft auf künstliche Intelligenz (KI). 8 Prozent der heimischen Händler verwenden KI-Lösungen, weitere 23 Prozent haben den Einsatz heuer noch geplant, geht aus einer aktuellen Umfrage des Handelsverband Österreich hervor. 2 Prozent der befragten Handelsbetriebe haben bereits eine eigene KI-Anwendung entweder selbst oder gemeinsam mit Partnern entwickelt.

Hohe Inflation bremst die Einkaufslust

Wien - WKÖ-Handelsobmann Rainer Trefelik ortet angesichts sinkender Konsumlaune "ein Warnsignal" für die heimischen Handelsbetriebe. Die hohe Inflationsrate in Österreich wirkt sich laut Experten negativ auf die Kaufkraft der Verbraucherinnen und Verbraucher aus. "Im Februar weisen die vorläufigen Daten der Statistik Austria für den Handel - mit Ausnahme vom Lebensmittelhandel - ein reales Minus von 4,3 Prozent gegenüber dem Februar 2022 aus", sagte Trefelik dem "Kurier" (Dienstag).

Klimaaktion in Innsbruck

Innsbruck - Nach Wien und Graz haben Klimaaktivisten der "Letzten Generation" Dienstagfrüh einmal mehr auch in Innsbruck eine Straßenblockade durchgeführt und für Staus im Frühverkehr gesorgt. Die Aktivisten blockierten unter anderem die viel befahrene Haller Straße im Nordosten der Tiroler Landeshauptstadt. Die Polizei war schnell an Ort und Stelle.

