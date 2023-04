Peter Kaiser zur Angelobung bei Van der Bellen

Wien - Peter Kaiser (SPÖ) wird am Dienstag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen als Kärntner Landeshauptmann angelobt. Vergangene Woche waren Kaiser und die anderen sechs Mitglieder der Kärntner Landesregierung im Landtag mit 22 von 36 Stimmen gewählt worden, SPÖ und ÖVP hatten sich zuvor recht rasch auf eine Fortsetzung der Koalition geeinigt. Für Kaiser ist es die dritte Amtszeit als Kärntner Landeshauptmann.

US-Diplomatenkonvoi im Sudan unter Beschuss geraten

Khartum - Bei den Kämpfen zwischen Armee und Paramilitärs im Sudan ist ein US-Diplomatenkonvoi unter Beschuss geraten. Der Konvoi sei offenbar durch Kämpfer, die mit den paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF) in Verbindung stünden, am Montag beschossen worden, sagte US-Außenminister Antony Blinken am Dienstag. Die Menschen in dem Konvoi seien in Sicherheit. Zuvor war am Montag bereits der Botschafter der Europäischen Union in seiner Residenz angegriffen worden.

"Letzte Generation" plant "Mega-Welle" in Wien

Wien - Die Aktivistinnen und Aktivisten der "Letzten Generation" haben für Mai "Mega-Aktionswochen" in Wien geplant. Ab 2. Mai sollen zumindest für drei Wochen wichtige neuralgische Verkehrsknotenpunkte bzw. Straßen blockiert werden. "Vielleicht schaffen wir auch eine vierte. Es wird jedenfalls das Größte, was wir jemals gemacht haben", sagte Sprecher Florian Wagner am Dienstag der APA.

G7-Treffen endet mit Warnungen an China und Russland

Tokio - Die G7-Runde wirtschaftsstarker Demokratien hat China mit deutlichen Worten zur Einhaltung internationaler Regeln aufgefordert. "Wir erinnern China an die Notwendigkeit, die Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen zu wahren und auf Drohungen, Zwang, Einschüchterung oder die Anwendung von Gewalt zu verzichten", heißt es in einer am Dienstag verabschiedeten Erklärung zum Abschluss des G7-Außenministertreffens im japanischen Karuizawa. China reagierte erbost.

Kreml: Putin reiste in annektierte Gebiete der Ukraine

Moskau - Fast 14 Monate nach Beginn der von ihm angeordneten Invasion ist Russlands Präsident Wladimir Putin Kreml-Angaben zufolge erneut ins Kriegsgebiet in der Ukraine gereist. In den Gebieten Cherson und Luhansk habe Putin sich mit dort kämpfenden russischen Truppen getroffen, hieß es in der am Dienstag in Moskau veröffentlichten Mitteilung. In der seit Monaten umkämpften Stadt Bachmut kommt Russland indes nach Einschätzung britischer Geheimdienste langsam voran.

Hohe Inflation bremst die Einkaufslust

Wien - WKÖ-Handelsobmann Rainer Trefelik ortet angesichts sinkender Konsumlaune "ein Warnsignal" für die heimischen Handelsbetriebe. Die hohe Inflationsrate in Österreich wirkt sich laut Experten negativ auf die Kaufkraft der Verbraucherinnen und Verbraucher aus. "Im Februar weisen die vorläufigen Daten der Statistik Austria für den Handel - mit Ausnahme vom Lebensmittelhandel - ein reales Minus von 4,3 Prozent gegenüber dem Februar 2022 aus", sagte Trefelik dem "Kurier" (Dienstag).

Israel gedenkt Opfern des Holocaust und jüdischem Widerstand

Tel Aviv - Israel hat am Dienstag des jüdischen Widerstands und den während des Holocaust sechs Millionen ermordeten Jüdinnen und Juden gedacht. Landesweit heulten am Vormittag zwei Minuten lang die Sirenen. Auf den Straßen blieben die Autos stehen, Passantinnen und Passanten verharrten in stillem Gedenken. Der Tag Jom Ha-Shoah wird in Israel seit 1951 begangen.

Angeklagter Beamter berief sich im BVT-Prozess auf Weisungen

Wien - Dritter Verhandlungstag im Amtsmissbrauch-Prozess gegen ehemalige Spitzenbeamte des mittlerweile aufgelösten Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) und einen Spitzen-Vertreter des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl (BFA), die 2015 einen syrischen General und möglichen Kriegsverbrecher nach Österreich gebracht und diesem hier Asyl verschafft haben sollen. "Das ist ein Blödsinn, was in der Anklage steht", hielt ein Chefinspektor am Dienstag fest.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red