Peter Kaiser von Van der Bellen angelobt

Wien - Peter Kaiser (SPÖ) ist am Dienstag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen erneut als Kärntner Landeshauptmann angelobt worden. Nach einem gut einstündigen Gespräch der beiden im Vorfeld trat man zu Mittag vor die Kameras, wo Kaiser bereits zum dritten Mal das Gelöbnis leistete.

RSF-Chef signalisiert Bereitschaft zu Waffenruhe im Sudan

Khartum - Im Machtkampf zwischen zwei führenden Generälen im Sudan hat sich der Anführer der Rapid Support Forces (RSF), Mohamed Hamdan Dagalo, für eine 24-stündigen Waffenruhe ausgesprochen. "Die RSF stimmen einem Waffenstillstand zu, damit Zivilisten und Verwundete evakuiert werden können", teilte Dagalo Montagfrüh im Kurznachrichtendienst Twitter mit. Zuvor hatte US-Außenminister Antony Blinken sowohl mit Dagalo als auch mit De-Facto-Präsident Abdel Fattah Al-Burhan telefoniert.

Krisen befeuerten antisemitische Verschwörungsmythen

Wien - Die Krisen der vergangenen Jahre haben antisemitische Verschwörungsmythen befeuert. Das belegt der am Dienstag präsentierte Antisemitismusreport des Parlaments. So finden 36 Prozent der Befragten in einer IFES-Studie, dass Juden die "internationale Geschäftswelt" beherrschten. 19 Prozent stimmten der Aussage, Juden hätten in Österreich zu viel Einfluss, zu. 18 Prozent sehen "jüdische Eliten" für die aktuellen Preissteigerungen verantwortlich.

Angeklagter Beamter berief sich im BVT-Prozess auf Weisungen

Wien - Dritter Verhandlungstag im Amtsmissbrauch-Prozess gegen ehemalige Spitzenbeamte des mittlerweile aufgelösten Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) und einen Spitzen-Vertreter des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl (BFA), die 2015 einen syrischen General und möglichen Kriegsverbrecher nach Österreich gebracht und diesem hier Asyl verschafft haben sollen. "Das ist ein Blödsinn, was in der Anklage steht", hielt ein Chefinspektor am Dienstag fest.

Kreml: Putin reiste in annektierte Gebiete der Ukraine

Moskau - Fast 14 Monate nach Beginn der von ihm angeordneten Invasion ist Russlands Präsident Wladimir Putin Kreml-Angaben zufolge erneut ins Kriegsgebiet in der Ukraine gereist. In den Gebieten Cherson und Luhansk habe Putin sich mit dort kämpfenden russischen Truppen getroffen, hieß es in der am Dienstag in Moskau veröffentlichten Mitteilung. In der seit Monaten umkämpften Stadt Bachmut kommt Russland indes nach Einschätzung britischer Geheimdienste langsam voran.

"Letzte Generation" plant "Mega-Welle" in Wien

Wien - Die Aktivistinnen und Aktivisten der "Letzten Generation" haben für Mai "Mega-Aktionswochen" in Wien geplant. Ab 2. Mai sollen zumindest für drei Wochen wichtige neuralgische Verkehrsknotenpunkte bzw. Straßen blockiert werden. "Vielleicht schaffen wir auch eine vierte. Es wird jedenfalls das Größte, was wir jemals gemacht haben", sagte Sprecher Florian Wagner am Dienstag der APA.

Studierende mit negativem Sammelzeugnis für Bundesregierung

Wien - Drei Wochen vor der ÖH-Wahl vom 9. bis 11. Mai hat die Spitze der Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) am Dienstag der Regierung ein negatives Sammelzeugnis für deren Arbeit seit Juli 2021 ausgestellt. "Die Bundesregierung hat uns im Rahmen ihres Krisenmanagements leider oftmals enttäuscht", so ÖH-Vorsitzende Keya Baier (GRAS). Besonders unzufrieden zeigte sich die ÖH mit der Hochschulfinanzierung, den Maßnahmen gegen die Teuerung und der Migrations- und Asylpolitik.

Nach Tötung eines Joggers: Bärin JJ4 in Italien eingefangen

Trient - Die mit dem Code JJ4 bekannte Problembärin, die vor zwei Wochen in der norditalienischen Provinz Trentino einen 26-jährigen Jogger getötet hat, ist eingefangen worden. Die Bärin wurde von Förstern gefasst, nachdem sie in eine Rohrfalle geraten war. Sie wurde in einem mit Strom gesicherten Gehege des Tierpflegezentrums Casteller im Trentino untergebracht, teilten die Trentiner Behörden am Dienstag mit.

