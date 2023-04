Peter Kaiser von Van der Bellen angelobt

Wien - Peter Kaiser (SPÖ) ist am Dienstag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen erneut als Kärntner Landeshauptmann angelobt worden. Nach einem gut einstündigen Gespräch der beiden im Vorfeld trat man zu Mittag vor die Kameras, wo Kaiser bereits zum dritten Mal das Gelöbnis leistete.

RSF-Chef signalisiert Bereitschaft zu Waffenruhe im Sudan

Khartum - Im Machtkampf zwischen zwei führenden Generälen im Sudan hat sich der Anführer der Rapid Support Forces (RSF), Mohamed Hamdan Dagalo, für eine 24-stündigen Waffenruhe ausgesprochen. "Die RSF stimmen einem Waffenstillstand zu, damit Zivilisten und Verwundete evakuiert werden können", teilte Dagalo auf Twitter mit. Laut UNO sind wegen des anhaltenden Beschusses Tausende Menschen im Sudan in ihren Wohnungen und Häusern gefangen, oft ohne Strom und Essen, Wasser oder Medikamente.

SPÖ will Klarheit über Wahl Mikl-Leitners

St. Pölten - Angesichts einer laut dem Verfassungsjuristen Karl Stöger unklaren Rechtslage bei der Wahl von Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) zur niederösterreichischen Landeshauptfrau und Udo Landbauer (FPÖ) zu ihrem Stellvertreter hat SPÖ-Klubobmann Hannes Weninger eine verfassungsrechtlich eindeutige Klarstellung gefordert. Die NEOS würden eine Verfassungsbeschwerde unterstützen, die Grünen nicht. Die Frist endet am Donnerstag. Landtagspräsident Karl Wilfing (ÖVP) beauftragte ein Gutachten.

WKÖ und Ministerium gehen gegen Arbeitskräftemangel vor

Wien - In den kommenden Jahren wird auf Österreich ein massiver Arbeitskräftemangel zukommen. Die Wirtschaftskammer (WKÖ) und das Arbeits- und Wirtschaftsministerium wollen gemeinsam dagegen vorgehen. Neben dem großen Potenzial im Inland - vor allem bei älteren Arbeitnehmern und Frauen mit Kinderbetreuungspflichten - soll vor allem im Ausland verstärkt für den heimischen Arbeitsmarkt geworben werden. Der Opposition und der Gewerkschaft sind die Ankündigungen zu wenig.

"Letzte Generation" plant "Mega-Welle" in Wien

Wien - Die Aktivistinnen und Aktivisten der "Letzten Generation" haben für Mai "Mega-Aktionswochen" in Wien geplant. Ab 2. Mai sollen zumindest für drei Wochen wichtige neuralgische Verkehrsknotenpunkte bzw. Straßen blockiert werden. "Vielleicht schaffen wir auch eine vierte. Es wird jedenfalls das Größte, was wir jemals gemacht haben", sagte Sprecher Florian Wagner am Dienstag der APA.

Krisen befeuerten antisemitische Verschwörungsmythen

Wien - Die Krisen der vergangenen Jahre haben antisemitische Verschwörungsmythen befeuert. Das belegt der am Dienstag präsentierte Antisemitismusreport des Parlaments. So finden 36 Prozent der Befragten in einer IFES-Studie, dass Juden die "internationale Geschäftswelt" beherrschten. 19 Prozent stimmten der Aussage, Juden hätten in Österreich zu viel Einfluss, zu. 18 Prozent sehen "jüdische Eliten" für die aktuellen Preissteigerungen verantwortlich.

Schallenberg zieht positive Bilanz von Vietnam-Besuch

Hanoi/Graz/Wien - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat eine positive Bilanz seines dreitägigen Besuchs in Vietnam gezogen. Der gemeinsame "rot-weiß-rote Auftritt" von Bundesregierung und Wirtschaftskammer Österreich (WKO) habe "sehr gut" funktioniert, sagte Schallenberg am Dienstagnachmittag (Ortszeit) der APA in Hanoi. Österreich werde in Vietnam "irrsinnig wahrgenommen". Schallenberg war am letzten Besuchstag von Industrie- und Handelsminister Nguyen Hong Dien empfangen worden.

Weitere Oppositionspolitiker in Tunesien festgenommen

Tunis - In Tunesien verschärfen die Behörden ihr Vorgehen gegen die Opposition. Die Polizei nahm am Dienstag drei weitere prominente Funktionäre der größten Oppositionspartei Ennahda fest, wie Vertreter der islamistischen Partei mitteilten. Zudem hätten Sicherheitskräfte mit einer Durchsuchung der Parteizentrale begonnen und alle Anwesenden des Gebäudes verwiesen. In sämtlichen Büros der Partei seien Zusammenkünfte verboten worden.

