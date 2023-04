Peter Kaiser von Van der Bellen angelobt

Wien - Peter Kaiser (SPÖ) ist am Dienstag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen erneut als Kärntner Landeshauptmann angelobt worden. Nach einem gut einstündigen Gespräch der beiden im Vorfeld trat man zu Mittag vor die Kameras, wo Kaiser bereits zum dritten Mal das Gelöbnis leistete.

WKÖ und Ministerium gehen gegen Arbeitskräftemangel vor

Wien - In den kommenden Jahren wird auf Österreich ein massiver Arbeitskräftemangel zukommen. Die Wirtschaftskammer (WKÖ) und das Arbeits- und Wirtschaftsministerium wollen gemeinsam dagegen vorgehen. Neben dem großen Potenzial im Inland - vor allem bei älteren Arbeitnehmern und Frauen mit Kinderbetreuungspflichten - soll vor allem im Ausland verstärkt für den heimischen Arbeitsmarkt geworben werden. Der Opposition und der Gewerkschaft sind die Ankündigungen zu wenig.

RSF-Chef signalisiert Bereitschaft zu Waffenruhe im Sudan

Khartum - Im Machtkampf zwischen zwei führenden Generälen im Sudan hat sich der Anführer der Rapid Support Forces (RSF), Mohamed Hamdan Dagalo, für eine 24-stündigen Waffenruhe ausgesprochen. "Die RSF stimmen einem Waffenstillstand zu, damit Zivilisten und Verwundete evakuiert werden können", teilte Dagalo auf Twitter mit. Laut UNO sind wegen des anhaltenden Beschusses Tausende Menschen im Sudan in ihren Wohnungen und Häusern gefangen, oft ohne Strom und Essen, Wasser oder Medikamente.

Krisen befeuerten antisemitische Verschwörungsmythen

Wien - Die Krisen der vergangenen Jahre haben antisemitische Verschwörungsmythen befeuert. Das belegt der am Dienstag präsentierte Antisemitismusreport des Parlaments. So finden 36 Prozent der Befragten in einer IFES-Studie, dass Juden die "internationale Geschäftswelt" beherrschten. 19 Prozent stimmten der Aussage, Juden hätten in Österreich zu viel Einfluss, zu. 18 Prozent sehen "jüdische Eliten" für die aktuellen Preissteigerungen verantwortlich.

Angeklagter Beamter berief sich im BVT-Prozess auf Weisungen

Wien - Dritter Verhandlungstag im Amtsmissbrauch-Prozess gegen ehemalige Spitzenbeamte des mittlerweile aufgelösten Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) und einen Spitzen-Vertreter des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl (BFA), die 2015 einen syrischen General und möglichen Kriegsverbrecher nach Österreich gebracht und diesem hier Asyl verschafft haben sollen. "Das ist ein Blödsinn, was in der Anklage steht", hielt ein Chefinspektor am Dienstag fest.

Keine VfGH-Beschwerde rund um Wahl Mikl-Leitners geplant

St. Pölten - Die Wahl von Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) zur niederösterreichischen Landeshauptfrau und Udo Landbauer (FPÖ) zu ihrem Stellvertreter kommt wohl nicht vor den Verfassungsgerichtshof. Die SPÖ gab am Dienstagnachmittag bekannt, keine Beschwerde einzubringen. Die Partei übte wie Grüne und NEOS Kritik an der LH-Wahl. Auslöser der Debatte war die nach Ansicht von Verfassungsjurist Karl Stöger "unklare Rechtslage". Landtagspräsident Karl Wilfing (ÖVP) beauftragte ein Gutachten.

Israel gedenkt Opfern des Holocaust und jüdischem Widerstand

Tel Aviv/Teheran - Die Menschen in Israel haben am Dienstag der sechs Millionen im Holocaust ermordeten Juden gedacht. Landesweit heulten am Vormittag zwei Minuten lang die Sirenen. Auf den Straßen blieben die Autos stehen, Passanten verharrten in stillem Gedenken. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und Präsident Yitzhak Herzog legten in der Gedenkstätte Yad Vashem Kränze nieder. Unterdessen drohte der Iran dem Land erneut mit Zerstörung.

34-Jähriger soll den Nachbarn erstochen haben: 20 Jahre Haft

Salzburg - Am Landesgericht Salzburg ist am Dienstag ein 34-Jähriger wegen des Vorwurf des Mordes an seinem Nachbarn zu 20 Jahren unbedingter Haft nicht rechtskräftig verurteilt worden. Er soll am 6. April 2022 in einem Wohnhaus in der Stadt Salzburg den 33-Jährigen mit mehreren wuchtigen Messerstichen getötet haben. Der Angeklagte sagte zunächst, er wisse nicht, wie das passiert sei, und verwies auf Erinnerungslücken. Nach Rücksprache mit dem Verteidiger legte er ein Geständnis ab.

