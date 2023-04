Feuerpause im Sudan gescheitert

Khartum - Die für Dienstag geplante 24-stündige Feuerpause im Sudan ist kurz nach dem vereinbarten Beginn in der Region der Hauptstadt Khartum gebrochen worden. Bewohner sagte der Nachrichtenagentur Reuters am Abend, es werde weiter geschossen. Eine Person berichtete von einem Luftangriff in Omdurman auf der anderen Seite des Nils. Auch in Live-Übertragungen von arabischen Fernsehsendern war im Hintergrund Feuer aus schweren Waffen zu hören.

Peter Kaiser von Van der Bellen angelobt

Wien - Peter Kaiser (SPÖ) ist am Dienstag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen erneut als Kärntner Landeshauptmann angelobt worden. Nach einem gut einstündigen Gespräch der beiden im Vorfeld trat man zu Mittag vor die Kameras, wo Kaiser bereits zum dritten Mal das Gelöbnis leistete. Der Bundespräsident fand lobende Worte für den Landeshauptmann, den er auch ob dessen Persönlichkeit als stabilen Faktor der Innenpolitik schilderte.

Frau fuhr in USA in falsche Auffahrt und wurde erschossen

New York - Im US-Bundesstaat New York ist am Samstagabend eine junge Frau erschossen worden, nachdem sie mit ihrem Auto versehentlich in die Auffahrt eines fremden Hauses gefahren war. Der mutmaßliche Täter, ein 65-jähriger Mann, soll laut Polizei aus dem Haus gekommen sein und sofort auf das Auto geschossen haben. Dabei wurde die 20-Jährige tödlich getroffen. Der 65-Jährige wurde festgenommen und muss sich nun laut Sheriff Jeffrey Murphy unter anderem wegen Totschlags verantworten.

Fox News und Dominion einigen sich in Verleumdungsstreit

Wilmington (Delaware) - Im Verleumdungsstreit zwischen dem rechten US-Nachrichtensender Fox News und dem Wahlmaschinen-Unternehmen Dominion haben die Konfliktparteien eine Einigung erzielt. Das gab der zuständige Richter in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware bekannt, wo am Dienstag eigentlich der Prozess beginnen sollte. Dominion hatte Fox News wegen falscher Vorwürfe des Wahlbetrugs bei der Präsidentschaftswahl 2020 auf 1,6 Milliarden Dollar (knapp 1,5 Milliarden Euro) Schadenersatz verklagt.

Tatverdächtiger nach Attacke in Duisburg auf der Flucht

Duisburg - Nach der Attacke in einem Fitnessstudio in der Duisburger Innenstadt ist nach Polizeiangaben mindestens ein Tatverdächtiger auf der Flucht. Nach der Person werde gefahndet, teilte die Polizei am Dienstagabend mit. Demnach wurden bei dem Angriff mindestens drei Menschen lebensgefährlich verletzt. Bei Twitter schrieb die Polizei: "Drei der Opfer sind lebensgefährlich, ein Opfer schwer verletzt."

Autogipfel am Mittwoch im Bundeskanzleramt

Wien - Der von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) initiierte Autogipfel wird sich am Mittwochnachmittag mit der Zukunft der Autobranche in Österreich beschäftigen. Eingeladen sind Vertreter von Wissenschaft und Industrie. Der Start des Gipfels im Bundeskanzleramt ist für 16.15 Uhr vorgesehen. Thema soll unter anderem die Finanzierung von Forschung zu E-Fuels sein.

Polen erinnert an Warschauer Ghetto-Aufstand vor 80 Jahren

Warschau - Polen erinnert am Mittwoch (12.00 Uhr) an den Aufstand im Warschauer Ghetto vor 80 Jahren. Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird bei der Gedenkfeier in Warschau als erstes deutsches Staatsoberhaupt eine Rede halten. Auch Polens Präsident Andrzej Duda und sein israelischer Amtskollege Yithak Herzog werden dort sprechen. Am Rande der Veranstaltung wird Steinmeier auch bilaterale Gespräche mit Duda und Herzog führen.

Keine VfGH-Beschwerde rund um Wahl Mikl-Leitners geplant

St. Pölten - Die Wahl von Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) zur niederösterreichischen Landeshauptfrau und Udo Landbauer (FPÖ) zu ihrem Stellvertreter kommt wohl nicht vor den Verfassungsgerichtshof. Die SPÖ gab am Dienstagnachmittag bekannt, keine Beschwerde einzubringen. Die Partei übte wie Grüne und NEOS Kritik an der LH-Wahl. Auslöser der Debatte war die nach Ansicht von Verfassungsjurist Karl Stöger "unklare Rechtslage". Landtagspräsident Karl Wilfing (ÖVP) beauftragte ein Gutachten.

