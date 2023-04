Autogipfel am Mittwoch im Bundeskanzleramt

Wien - Der von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) initiierte Autogipfel wird sich am Mittwochnachmittag mit der Zukunft der Autobranche in Österreich beschäftigen. Eingeladen sind Vertreter von Wissenschaft und Industrie. Der Start des Gipfels im Bundeskanzleramt ist für 16.15 Uhr vorgesehen. Thema soll unter anderem die Finanzierung von Forschung zu E-Fuels sein.

Fox News und Dominion einigten sich in Verleumdungsstreit

Wilmington (Delaware) - Der konservative US-Medienkonzern Fox hat sich mit dem Wahlmaschinenhersteller Dominion außergerichtlich auf eine Schadenersatzzahlung von 787,5 Millionen US-Dollar (knapp 720 Millionen Euro) geeinigt. Die Summe bedeute Rehabilitierung und Rechenschaft, sagte der Anwalt von Dominion, Justin Nelson, nach der Einigung am Dienstag. "Lügen haben Konsequenzen." Der Chef von Dominion, John Poulos, sagte, Fox habe zugegeben, Lügen über Dominion verbreitet zu haben.

Interpol beschlagnahmte Waffen und Drogen in Lateinamerika

Foz do Iguacu - In einer von der internationalen Polizeiorganisation Interpol koordinierten Operation ist den Sicherheitsbehörden in Lateinamerika ein schwerer Schlag gegen das organisierte Verbrechen gelungen. Im März und April wurden 203 Tonnen Kokain und andere Drogen im Wert von 5,7 Milliarden US-Dollar (5,2 Mrd. Euro) sichergestellt, wie Interpol am Dienstag mitteilte. Außerdem wurden 14.260 Verdächtige festgenommen sowie 8.263 illegale Waffen und 305.000 Schuss Munition beschlagnahmt.

Tatverdächtiger nach Attacke in Duisburg auf der Flucht

Duisburg - Nach der Attacke in einem Duisburger Fitnessstudio mit vier Schwerverletzten sucht die Polizei weiter nach mindestens einem Tatverdächtigen. "Die Fahndung läuft", sagte eine Sprecherin der zuständigen Polizei in Essen in der Nacht zu Mittwoch. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauerten demnach an. Bei der Attacke in dem Fitnessstudio im Zentrum der Ruhrgebietsstadt waren am Dienstag drei Menschen lebensgefährlich und eine Person schwer verletzt worden.

Parkhaus in New York eingestürzt

New York - Ein vierstöckiges Gebäude ist am Dienstag in New York Citys Lower Manhattan in der Nähe der Pace University eingestürzt, wobei mindestens ein Arbeiter ums Leben kam und fünf weitere Personen, die sich in dem Gebäude befanden, verletzt wurden, so die Behörden. Die Polizei erklärte, sie habe keinen Grund zu der Annahme, dass es sich bei dem Vorfall um etwas anderes als einen Gebäudeeinsturz gehandelt habe.

Polen erinnert an Warschauer Ghetto-Aufstand vor 80 Jahren

Warschau - Polen erinnert am Mittwoch (12.00 Uhr) an den Aufstand im Warschauer Ghetto vor 80 Jahren. Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird bei der Gedenkfeier in Warschau als erstes deutsches Staatsoberhaupt eine Rede halten. Auch Polens Präsident Andrzej Duda und sein israelischer Amtskollege Yithak Herzog werden dort sprechen. Am Rande der Veranstaltung wird Steinmeier auch bilaterale Gespräche mit Duda und Herzog führen.

Frau fuhr in USA in falsche Auffahrt und wurde erschossen

New York - Im US-Bundesstaat New York ist am Samstagabend eine junge Frau erschossen worden, nachdem sie mit ihrem Auto versehentlich in die Auffahrt eines fremden Hauses gefahren war. Der mutmaßliche Täter, ein 65-jähriger Mann, soll laut Polizei aus dem Haus gekommen sein und sofort auf das Auto geschossen haben. Dabei wurde die 20-Jährige tödlich getroffen. Der 65-Jährige wurde festgenommen und muss sich nun laut Sheriff Jeffrey Murphy unter anderem wegen Totschlags verantworten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red