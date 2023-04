Autogipfel am Mittwoch im Bundeskanzleramt

Wien - Der von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) initiierte Autogipfel wird sich am Mittwochnachmittag mit der Zukunft der Autobranche in Österreich beschäftigen. Eingeladen sind Vertreter von Wissenschaft und Industrie. Der Start des Gipfels im Bundeskanzleramt ist für 16.15 Uhr vorgesehen. Thema soll unter anderem die Finanzierung der Forschung zu E-Fuels sein.

Luftangriffe auf Sudans Hauptstadt intensivieren sich

Khartum - Bei den andauernden Kämpfen im Sudan hat die Intensität der Luftangriffe auf Ziele in der Hauptstadt Khartum in den frühen Morgenstunden am Mittwoch zugenommen. Auch sei am fünften Tag der Kämpfe mehr Schussfeuer zu hören gewesen, sagte ein dpa-Reporter vor Ort. Bereits am Dienstagabend hatten sich Hoffnungen auf eine mögliche 24-stündige Waffenruhe zerschlagen, die zuvor laut Vertretern der Konfliktparteien angesetzt worden war.

29 Tote bei Brand in Pekinger Krankenhaus

Peking - Die Zahl der Todesopfer eines Feuers in einem Krankenhaus in Peking ist auf 29 gestiegen. Einen Tag nach dem Brand im Changfeng Hospital im Stadtbezirk Fengtai im Südwesten der chinesischen Hauptstadt wies der Vizechef der städtischen Feuerwehr auf Renovierungsarbeiten als mögliche Ursache hin. Nach ersten Ermittlungen könnten Funken brennbare Stoffe entzündet haben. Weitere Hintergründe müssen noch ermittelt werden. Zwölf Verantwortliche wurden zunächst festgenommen.

Polen erinnert an Warschauer Ghetto-Aufstand vor 80 Jahren

Warschau - Polen erinnert am Mittwoch (12.00 Uhr) an den Aufstand im Warschauer Ghetto vor 80 Jahren. Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird bei der Gedenkfeier in Warschau als erstes deutsches Staatsoberhaupt eine Rede halten. Auch Polens Präsident Andrzej Duda und sein israelischer Amtskollege Yitzhak Herzog werden dort sprechen. Am Rande der Veranstaltung wird Steinmeier auch bilaterale Gespräche mit Duda und Herzog führen.

Fox News und Dominion einigten sich in Verleumdungsstreit

Wilmington (Delaware) - Der konservative US-Medienkonzern Fox hat sich mit dem Wahlmaschinenhersteller Dominion außergerichtlich auf eine Schadenersatzzahlung von 787,5 Millionen US-Dollar (knapp 720 Millionen Euro) geeinigt. Die Summe bedeute Rehabilitierung und Rechenschaft, sagte der Anwalt von Dominion, Justin Nelson, nach der Einigung am Dienstag. "Lügen haben Konsequenzen." Der Chef von Dominion, John Poulos, sagte, Fox habe zugegeben, Lügen über Dominion verbreitet zu haben.

Frau fuhr in USA in falsche Auffahrt und wurde erschossen

New York - Im US-Bundesstaat New York ist am Samstagabend eine junge Frau erschossen worden, nachdem sie mit ihrem Auto versehentlich in die Auffahrt eines fremden Hauses gefahren war. Der mutmaßliche Täter, ein 65-jähriger Mann, soll laut Polizei aus dem Haus gekommen sein und sofort auf das Auto geschossen haben. Dabei wurde die 20-Jährige tödlich getroffen. Der 65-Jährige wurde festgenommen und muss sich nun laut Sheriff Jeffrey Murphy unter anderem wegen Totschlags verantworten.

