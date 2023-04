Autogipfel am Mittwoch im Bundeskanzleramt

Wien - Der von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) initiierte Autogipfel wird sich am Mittwochnachmittag mit der Zukunft der Autobranche in Österreich beschäftigen. Eingeladen sind Vertreter von Wissenschaft und Industrie. Der Start des Gipfels im Bundeskanzleramt ist für 16.15 Uhr vorgesehen. Thema soll unter anderem die Finanzierung der Forschung zu E-Fuels sein.

Inflation im März deutlich unter 10-Prozent-Marke gefallen

Wien - Die Teuerung ist in Österreich im März wieder unter die 10-Prozent-Marke gefallen. Treibstoff- und Heizölpreise sind kräftig zurückgegangen und haben die Inflation auf 9,2 Prozent gedrückt, wie die Statistik Austria am Mittwoch bekanntgab. Im Februar hatte die Teuerung noch 10,9 Prozent betragen, im Jänner 11,2 Prozent.

Einzeltäter bei Angriff in Duisburger Fitnessstudio vermutet

Duisburg - Nach der Attacke in einem Duisburger Fitnessstudio geht die Polizei von einem männlichen Einzeltäter aus. Das sagte ein Polizeisprecher Mittwochfrüh. Eine Täterbeschreibung werde in Kürze veröffentlicht. Zu den Motiven gab es zunächst keine Informationen. Eines der vier Opfer schwebe weiter in Lebensgefahr. Bei der Attacke waren am Dienstag drei Menschen lebensgefährlich und einer schwer verletzt worden.

Luftangriffe auf Sudans Hauptstadt intensivieren sich

Khartum - Bei den andauernden Kämpfen im Sudan hat die Intensität der Luftangriffe auf Ziele in der Hauptstadt Khartum in den frühen Morgenstunden am Mittwoch zugenommen. Auch sei am fünften Tag der Kämpfe mehr Schussfeuer zu hören gewesen, sagte ein dpa-Reporter vor Ort. Bereits am Dienstagabend hatten sich Hoffnungen auf eine mögliche 24-stündige Waffenruhe zerschlagen, die zuvor laut Vertretern der Konfliktparteien angesetzt worden war.

Indonesier überlebten Woche auf winziger Sandinsel

Perth - Auf einer unbewohnten Insel Hunderte Kilometer von der australischen Westküste entfernt, haben elf Fischer aus Indonesien sechs Tage ohne Nahrungsmittel und Trinkwasser überlebt. Das Boot der Männer sei in der vergangenen Woche vom heftigen Zyklon "Ilsa" erfasst worden, teilte die Australische Seesicherheitsbehörde (AMSA) am Mittwoch mit.

Stickstoff-Eintrag in die Ozeane immens gestiegen

Peking/Berlin - In den vergangenen Jahrzehnten sind einer Studie zufolge immense Mengen an Stickstoffverbindungen vor allem aus übermäßigem Düngemitteleinsatz in die Ozeane gelangt. Der jährliche Eintrag in Form von Ammoniak habe 2018 um etwa 89 Prozent über dem von 1970 gelegen, berichtet ein Forschungsteam im Fachjournal "Proceedings" der US-nationalen Akademie der Wissenschaften ("PNAS").

