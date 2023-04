Autogipfel am Mittwoch im Bundeskanzleramt

Wien - Der von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) initiierte Autogipfel wird sich am Mittwochnachmittag mit der Zukunft der Autobranche in Österreich beschäftigen. Eingeladen sind Vertreter von Wissenschaft und Industrie. Der Start des Gipfels im Bundeskanzleramt ist für 16.15 Uhr vorgesehen. Thema soll unter anderem die Finanzierung der Forschung zu E-Fuels sein.

Mehr als acht Milliarden Menschen leben auf der Erde

Wien - Die Erdbevölkerung ist auf mehr als acht Milliarden Menschen angewachsen. Das berichtete der Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA) am Mittwoch im jüngsten Weltbevölkerungsbericht. Die Organisation forderte in diesem Zusammenhang erneut ein Recht auf sexuelle Selbstbestimmung für alle Frauen weltweit. "Gesellschaften gedeihen, wenn Menschen Chancen nutzen können, wenn sie gesund, gebildet und in der Lage sind, ihre Rechte auszuüben,"

Hörl sieht Zukunft des Skifahrens für 50 Jahre gesichert

Innsbruck/Wien - Weiße Schneebänder auf Österreichs Talabfahrten, schwere Skiunfälle und wenig Niederschlag rückten auch in der abgelaufenen Wintersaison den Tourismus mehrmals ins mediale Rampenlicht. Österreichs Seilbahner zeigten sich am Mittwoch bei der Seilbahntagung in Innsbruck am Rande der Interalpin-Messe mit 47,3 Mio. Ersteintritten aber zufrieden. Wirtschaftskammer-Fachverbandsobmann Abg. Franz Hörl (ÖVP) sah indes die Zukunft des Skifahrens für mindestens 50 Jahre gesichert.

Experten fordern technische Nachrüstungen bei E-Scootern

Linz/Wien - E-Scooter sind aus der urbanen Mobilität kaum mehr wegzudenken. Aber der Boom hat auch Schattenseiten: 2022 starben vier Menschen bei Unfällen, 3.600 landeten im Spital, hinzu kommt Ärger über herumliegende Roller. Verkehrsexperten wie Versicherungen plädieren, die Gefährte mit Blinkern, Hupen und Bremsen auszustatten, Helm- und Versicherungspflicht seien zu diskutieren. Linz will indes mit technischen Nachrüstungen dem Kreuz-und-quer-Parken einen Riegel vorschieben.

Tausende flüchten vor Kämpfen aus Sudans Hauptstadt Khartum

Khartum - Wegen der schweren Kämpfe im Sudan sind am Mittwoch tausende Menschen aus der Hauptstadt Khartum geflohen. Die Intensität der Luftangriffe auf Ziele in der Hauptstadt Khartum nahm in den frühen Morgenstunden weiter zu. Laute Explosionen und heftige Gefechte waren in der Stadt zu hören. Regierungen anderer Länder begannen mit Planungen, ihre Mitarbeiter aus dem Sudan in Sicherheit zu bringen. Tausende Ausländer sind noch vor Ort, darunter viele UN-Mitarbeiter.

Inflation im März deutlich unter 10-Prozent-Marke gefallen

Wien - Die Teuerung ist in Österreich im März wieder unter die 10-Prozent-Marke gefallen. Treibstoff- und Heizölpreise sind kräftig zurückgegangen und haben die Inflation auf 9,2 Prozent gedrückt, wie die Statistik Austria am Mittwoch bekanntgab. Im Februar hatte die Teuerung noch 10,9 Prozent betragen, im Jänner 11,2 Prozent.

Einzeltäter bei Angriff in Duisburger Fitnessstudio vermutet

Duisburg - Nach der Attacke in einem Duisburger Fitnessstudio geht die Polizei von einem männlichen Einzeltäter aus. Das sagte ein Polizeisprecher Mittwochfrüh. Eine Täterbeschreibung werde in Kürze veröffentlicht. Zu den Motiven gab es zunächst keine Informationen. Eines der vier Opfer schwebe weiter in Lebensgefahr. Bei der Attacke waren am Dienstag drei Menschen lebensgefährlich und einer schwer verletzt worden.

Zug mit Panzern für die Ukraine rollte durch Österreich

Rom/Wien - Ein Zug mit 20 Panzern für die Ukraine hat am Wochenende Österreich offenbar ohne Bewilligung passiert. Das berichtete die "Kleine Zeitung" (Mittwoch). Das Innenministerium bestätigte der APA, dass seitens "der italienischen Botschaft in Wien mitgeteilt wurde, dass am 15.04.23 ein Zug einen Transport von M109 Panzerhaubitzen von Italien nach Polen durchführen wird". Bei Weiterführung von Kriegsmaterial in einen Drittstaat sei eine Bewilligung erforderlich, hieß es.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red