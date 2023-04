Autogipfel am Mittwoch im Bundeskanzleramt

Wien - Der von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) initiierte Autogipfel wird sich am Mittwochnachmittag mit der Zukunft der Autobranche in Österreich beschäftigen. Eingeladen sind Vertreter von Wissenschaft und Industrie. Der Start des Gipfels im Bundeskanzleramt ist für 16.15 Uhr vorgesehen. Thema soll unter anderem die Finanzierung der Forschung zu E-Fuels sein.

Totschnig will mehr Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln

Wien - Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) will die sichere Versorgung mit Lebensmitteln in den Fokus rücken. Am Mittwoch nach dem Ministerrat präsentierte er einen "Fünf-Punkte-Resilienzplan", der Ankündigungen wie etwa eine Reform des Lebensmittelbewirtschaftungs-Gesetzes beinhaltet. Außerdem lädt Totschnig die Bundesländer zu einem "Trinkwassergipfel".

MedUni-Graz-Rektor: Besserung bei Ärztemangel gelingt nicht

Wien - Der Mangel an Ärzten sowie Pflegekräften in den heimischen Spitälern ist "in einzelnen Bereichen besorgniserregend". Das sagte der Rektor der MedUni Graz, Hellmut Samonigg, am Mittwoch im Ö1-"Morgenjournal". Besonders irritierend sei, "dass es momentan gar nicht darum geht, die Situation gravierend zu verbessern, das gelingt akut gar nicht", berichtete der Mediziner. Es gehe darum, "die Abwärtsspirale zu stoppen und Maßnahmen zu setzen, damit es nicht noch schlimmer wird".

Steinmeier bittet in Warschau um Vergebung für Shoah

Warschau - Zum 80. Jahrestag des Aufstandes im Warschauer Ghetto hat sich der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zur deutschen Verantwortung für die Vernichtung der Juden bekannt und um Vergebung gebeten. Bei einer Gedenkveranstaltung in Warschau zusammen mit den Präsidenten Polens und Israels, Andrzej Duda und Ytzhak Herzog, bedankte er sich am Mittwoch zugleich für die Versöhnung beider Staaten mit den einstigen Tätern.

Mehr als acht Milliarden Menschen leben auf der Erde

Wien - Die Erdbevölkerung ist auf mehr als acht Milliarden Menschen angewachsen. Das berichtete der Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA) am Mittwoch im jüngsten Weltbevölkerungsbericht. Die Organisation forderte in diesem Zusammenhang erneut ein Recht auf sexuelle Selbstbestimmung für alle Frauen weltweit. "Gesellschaften gedeihen, wenn Menschen Chancen nutzen können, wenn sie gesund, gebildet und in der Lage sind, ihre Rechte auszuüben,"

Einzeltäter bei Angriff in Duisburger Fitnessstudio vermutet

Duisburg - Nach der Attacke in einem Duisburger Fitnessstudio mit vier Schwerverletzten sucht die Polizei nach einem Einzeltäter. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Der Angreifer sei weiter auf der Flucht. Von den vier männlichen Opfern im Alter von 21, 24, 24 und 32 schwebe eines noch immer in Lebensgefahr. Sein Zustand soll sehr schlecht sein, hieß es am Vormittag aus Ermittlerkreisen. Tatwaffe war laut Polizei eine "Hieb- oder Stichwaffe".

Streik bei der Deutschen Bahn trifft auch Österreich

Berlin - Wenige Wochen nach dem großen Warnstreik im Bahn-, Flug-, und Schiffsverkehr kommt es in Deutschland am Freitag erneut zu weitreichenden Einschränkungen für Reisende. Im Tarifstreit der Bahnbranche hat die Eisenbahngewerkschaft (EVG) für Freitag zwischen 3 und 11 Uhr zu einem Streik im Fern- und Regionalverkehr aufgerufen. Tags zuvor hatte die Gewerkschaft Verdi für Donnerstag und Freitag Arbeitsniederlegungen an den Flughäfen Düsseldorf, Köln/Bonn und Hamburg angekündigt.

Inflation im März deutlich unter 10-Prozent-Marke gefallen

Wien - Die Teuerung ist in Österreich im März wieder unter die 10-Prozent-Marke gefallen. Treibstoff- und Heizölpreise sind kräftig zurückgegangen und haben die Inflation auf 9,2 Prozent gedrückt, wie die Statistik Austria am Mittwoch bekanntgab. Im Februar hatte die Teuerung noch 10,9 Prozent betragen, im Jänner 11,2 Prozent.

