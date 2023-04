Tausende flüchten vor Kämpfen aus Sudans Hauptstadt Khartum

Khartum - Wegen der schweren Kämpfe im Sudan sind am Mittwoch tausende Menschen aus der Hauptstadt Khartum geflohen. Die Intensität der Luftangriffe nahm in den frühen Morgenstunden weiter zu. Laute Explosionen und heftige Gefechte waren in der Stadt zu hören. Aufgrund der anhaltenden Kämpfe sind 39 der 59 Krankenhäuser in Karthum außer Betrieb. Mehrere Länder begannen mit Planungen, ihre Mitarbeiter aus dem Sudan in Sicherheit zu bringen. Angesichts der Kämpfe ist dies aber schwierig.

MedUni-Graz-Rektor: Besserung bei Ärztemangel gelingt nicht

Wien - Der Mangel an Ärzten sowie Pflegekräften in den heimischen Spitälern ist "in einzelnen Bereichen besorgniserregend". Das sagte der Rektor der MedUni Graz, Hellmut Samonigg, am Mittwoch im Ö1-"Morgenjournal". Besonders irritierend sei, "dass es momentan gar nicht darum geht, die Situation gravierend zu verbessern, das gelingt akut gar nicht", berichtete der Mediziner. Es gehe darum, "die Abwärtsspirale zu stoppen und Maßnahmen zu setzen, damit es nicht noch schlimmer wird".

Steinmeier bittet in Warschau um Vergebung für Shoah

Warschau - Zum 80. Jahrestag des Aufstandes im Warschauer Ghetto hat sich der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zur deutschen Verantwortung für die Vernichtung der Juden bekannt und um Vergebung gebeten. Bei einer Gedenkveranstaltung in Warschau zusammen mit den Präsidenten Polens und Israels, Andrzej Duda und Ytzhak Herzog, bedankte er sich am Mittwoch zugleich für die Versöhnung beider Staaten mit den einstigen Tätern.

Inflation im März deutlich unter 10-Prozent-Marke gefallen

Wien - Die Teuerung ist in Österreich im März wieder unter die 10-Prozent-Marke gefallen. Treibstoff- und Heizölpreise sind kräftig zurückgegangen und haben die Inflation auf 9,2 Prozent gedrückt, wie die Statistik Austria am Mittwoch bekanntgab. Im Februar hatte die Teuerung noch 10,9 Prozent betragen, im Jänner 11,2 Prozent.

Einzeltäter bei Angriff in Duisburger Fitnessstudio vermutet

Duisburg - Nach der Attacke in einem Duisburger Fitnessstudio mit vier Schwerverletzten sucht die Polizei nach einem Einzeltäter. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Der Angreifer sei weiter auf der Flucht. Von den vier männlichen Opfern im Alter von 21, 24, 24 und 32 schwebe eines noch immer in Lebensgefahr. Sein Zustand soll sehr schlecht sein, hieß es am Vormittag aus Ermittlerkreisen. Tatwaffe war laut Polizei eine "Hieb- oder Stichwaffe".

Hörl sieht Zukunft des Skifahrens für 50 Jahre gesichert

Innsbruck/Wien - Weiße Schneebänder auf Österreichs Talabfahrten, schwere Skiunfälle und wenig Niederschlag rückten auch in der abgelaufenen Wintersaison den Tourismus mehrmals ins mediale Rampenlicht. Österreichs Seilbahner zeigten sich am Mittwoch bei der Seilbahntagung in Innsbruck am Rande der Interalpin-Messe mit 47,3 Mio. Ersteintritten aber zufrieden. Wirtschaftskammer-Fachverbandsobmann Abg. Franz Hörl (ÖVP) sah indes die Zukunft des Skifahrens für mindestens 50 Jahre gesichert.

Experten fordern technische Nachrüstungen bei E-Scootern

Linz/Wien - E-Scooter sind aus der urbanen Mobilität kaum mehr wegzudenken. Aber der Boom hat auch Schattenseiten: 2022 starben vier Menschen bei Unfällen, 3.600 landeten im Spital, hinzu kommt Ärger über herumliegende Roller. Verkehrsexperten wie Versicherungen plädieren, die Gefährte mit Blinkern, Hupen und Bremsen auszustatten, Helm- und Versicherungspflicht seien zu diskutieren. Linz will indes mit technischen Nachrüstungen dem Kreuz-und-quer-Parken einen Riegel vorschieben.

Totschnig will mehr Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln

Wien - Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) will die sichere Versorgung mit Lebensmitteln in den Fokus rücken. Am Mittwoch nach dem Ministerrat präsentierte er einen "Fünf-Punkte-Resilienzplan", der Ankündigungen wie etwa eine Reform des Lebensmittelbewirtschaftungs-Gesetzes beinhaltet. Außerdem lädt Totschnig die Bundesländer zu einem "Trinkwassergipfel".

Wiener Börse gab im Verlauf nach. Der ATX büßte 0,6 % ein.

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwochnachmittag weiter schwach tendiert. Gegen 14 Uhr gab der Leitindex ATX 0,63 Prozent nach auf 3.255,39 Punkte. Die hohe Inflation in der Eurozone hat sich im März deutlich abgeschwächt, die Kern-Teuerung stieg aber auf ein Rekordniveau. Deutliche Verluste gab es für die Aktien des schwergewichteten Stahlkonzerns voestalpine - sie gaben um fünf Prozent nach. Deutlich zugelegt haben dagegen die Anteile von Marinomed mit plus 1,9 Prozent.

