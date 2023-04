Sudanesische Miliz stimmt erneut Waffenruhe zu

Khartum/Brüssel - Die mit den sudanesischen Streitkräften rivalisierende paramilitärische Gruppe RSF hat am Mittwoch erneut einer 24-stündigen Waffenruhe zugestimmt. Der Waffenstillstand solle ab Mittwoch, 18.00 Uhr MESZ, gelten, erklärten die Rapid Support Forces (RSF) am Mittwochnachmittag über Twitter. "Wir bestätigen unser volles Engagement für einen vollständigen Waffenstillstand", so die RSF weiter. Eine Bestätigung der Waffenruhe durch das sudanesische Militär blieb zunächst aus.

MedUni-Graz-Rektor: Besserung bei Ärztemangel gelingt nicht

Wien - Der Mangel an Ärzten sowie Pflegekräften in den heimischen Spitälern ist "in einzelnen Bereichen besorgniserregend". Das sagte der Rektor der MedUni Graz, Hellmut Samonigg, am Mittwoch im Ö1-"Morgenjournal". Besonders irritierend sei, "dass es momentan gar nicht darum geht, die Situation gravierend zu verbessern, das gelingt akut gar nicht", berichtete der Mediziner. Es gehe darum, "die Abwärtsspirale zu stoppen und Maßnahmen zu setzen, damit es nicht noch schlimmer wird".

Fragebogen für SPÖ-Mitgliederbefragung liegt vor

Wien - Der Fragebogen der SPÖ für die Mitgliederbefragung zum Parteivorsitz und die Spitzenkandidatur für die nächste Nationalratswahl liegt vor. Die Parteimitglieder können ihr Kreuz wie erwartet bei Pamela Rendi-Wagner, Hans Peter Doskozil oder Andreas Babler machen. Aber auch eine vierte Option findet sich am Stimmzettel, nämlich "Keine*n der genannten Bewerber*innen".

Steinmeier bittet in Warschau um Vergebung für Shoah

Warschau - Zum 80. Jahrestag des Aufstandes im Warschauer Ghetto hat sich der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zur deutschen Verantwortung für die Vernichtung der Juden bekannt und um Vergebung gebeten. Bei einer Gedenkveranstaltung in Warschau zusammen mit den Präsidenten Polens und Israels, Andrzej Duda und Ytzhak Herzog, bedankte er sich am Mittwoch zugleich für die Versöhnung beider Staaten mit den einstigen Tätern.

Streik bei der Deutschen Bahn trifft auch Österreich

Berlin - Wenige Wochen nach dem großen Warnstreik im Bahn-, Flug-, und Schiffsverkehr kommt es in Deutschland am Freitag erneut zu weitreichenden Einschränkungen für Reisende. Im Tarifstreit der Bahnbranche hat die Eisenbahngewerkschaft (EVG) für Freitag zwischen 3 und 11 Uhr zu einem Streik im Fern- und Regionalverkehr aufgerufen. Tags zuvor hatte die Gewerkschaft Verdi für Donnerstag und Freitag Arbeitsniederlegungen an den Flughäfen Düsseldorf, Köln/Bonn und Hamburg angekündigt.

EU-Parlament segnete Gesetz zum Schutz der Wälder ab

Straßburg - Das EU-Parlament hat ein Gesetz zum Schutz des Amazonas und anderer Wälder abgesegnet. Die EU-Abgeordneten stimmten am Mittwoch in Brüssel für ein Importverbot zahlreicher Produkte in die EU, wenn dafür Wälder abgeholzt wurden. Das betrifft etwa Güter wie Palmöl, Rindfleisch, Holz, Kaffee, Kakao, Kautschuk und Soja. Dem im Dezember zwischen EU-Parlament und Mitgliedsländer erzielten Kompromiss müssen noch die EU-Staaten endgültig zustimmen, das gilt aber als Formsache.

Hörl: Zukunft des Skifahrens gesichert, Expertin kritischer

Innsbruck/Wien - Weiße Schneebänder auf Österreichs Talabfahrten, schwere Skiunfälle und wenig Niederschlag rückten auch in der abgelaufenen Wintersaison den Tourismus mehrmals ins mediale Rampenlicht. Österreichs Seilbahner zeigten sich am Mittwoch bei der Seilbahntagung in Innsbruck am Rande der Interalpin-Messe mit 47,3 Mio. Ersteintritten aber zufrieden. Wirtschaftskammer-Fachverbandsobmann Abg. Franz Hörl (ÖVP) sah indes die Zukunft des Skifahrens für mindestens 50 Jahre gesichert.

Zug mit Panzern für die Ukraine rollte durch Österreich

Rom/Wien - Ein Zug mit 20 Panzern für die Ukraine hat am Wochenende Österreich offenbar ohne Bewilligung passiert. Das berichtete die "Kleine Zeitung" (Mittwoch). Das Innenministerium bestätigte der APA, dass seitens "der italienischen Botschaft in Wien mitgeteilt wurde, dass am 15.04.23 ein Zug einen Transport von M109 Panzerhaubitzen von Italien nach Polen durchführen wird". Bei Weiterführung von Kriegsmaterial in einen Drittstaat sei eine Bewilligung erforderlich, hieß es.

red