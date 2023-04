Rote Altkanzler werben für Rendi-Wagner

Wien - Pamela Rendi-Wagner erhält im Dreikampf um den SPÖ-Vorsitz prominente Unterstützung. Die noch lebenden Altkanzler der Partei appellieren gemeinsam mit Ausnahme Christian Kerns an die Mitglieder, die Amtsinhaberin zu bestätigen. Getragen ist die Erklärung von Franz Vranitzky, Viktor Klima, Alfred Gusenbauer und Werner Faymann.

60 Schlepper-Festnahmen bei "Operation Fox" in Ungarn

Siegendorf - Im Rahmen der "Operation Fox" zur Bekämpfung der Schlepperkriminalität sind bei gemeinsamen Streifen österreichischer und ungarischer Polizisten in den vergangenen fünf Monaten rund 60 Schlepper festgenommen worden. Bei diesen Aktionen wurden 600 Migranten aufgegriffen, 80 Prozent davon auf ungarischem Staatsgebiet. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sprach bei einer ersten Zwischenbilanz am Donnerstag nahe dem Grenzübergang Klingenbach von einer "hohen Erfolgsquote".

BVT-Prozess: Streit um Ursprung von Kooperation mit Mossad

Wien - Der Amtsmissbrauch-Prozess gegen mehrere Ex-Spitzenbeamte des mittlerweile aufgelösten Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) ist am Donnerstag mit der Befragung von Ex-Spionagechef Bernhard P. fortgesetzt worden. Den Angeklagten wird vorgeworfen, sie hätten einen syrischen General in Österreich untergebracht und ihm trotz Fehlens der rechtlichen Voraussetzungen Asyl verschafft. Nach der Befragung werden die ersten Zeugen einvernommen.

Neue Militärhilfe für Ukraine aus Europa und den USA

Kiew (Kyjiw)/Washington - Die Ukraine erhält für ihren Kampf gegen die russischen Angreifer neue Militärhilfe von ihren westlichen Verbündeten. Die US-Regierung stellt ein weiteres Paket in Höhe von 325 Millionen US-Dollar (knapp 297 Millionen Euro) vor allem in Form von Munition zur Verfügung. Dänemark und die Niederlande wollen gemeinsam 14 Kampfpanzer vom Typ Leopard 2A4 beschaffen. Die Ukraine und Russland arbeiten unterdessen an der Verstärkung bzw. Umstrukturierung ihrer Truppen.

NATO-Generalsekretär überraschend in Kiew eingetroffen

Kiew (Kyjiw) - NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg ist am Donnerstag überraschend zu einem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Das bestätigte ein Sprecher des Verteidigungsbündnisses am Vormittag der Deutschen Presse-Agentur. Bei seinem ersten Besuch seit dem russischen Einmarsch vor knapp 14 Monaten ehrte der Generalsekretär die gefallenen ukrainischen Soldaten an der Außenmauer des zentralen St. Michaelsklosters. Weitere Programmpunkte waren zunächst unbekannt.

Europa laut EU-Dienst bereits um 2,2 Grad erhitzt

Reading - Der Klimawandel hat die Durchschnittstemperaturen in Europa bereits um 2,2 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit ansteigen lassen, was fast doppelt so viel wie der globale Anstieg von 1,15 Grad ist. Wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten jährlichen Bericht des Klimawandel-Dienstes des EU-Erdbeobachtungsprogramms Copernicus (C3S) hervorgeht, war der Sommer 2022 der heißeste in Europa seit Beginn der Aufzeichnungen.

Prozess um Missbrauch von Elf- und 14-Jähriger in Wien

Wien - Weil sie mit einem elf sowie einem 14 Jahre alten Mädchen sexuelle Handlungen unternommen haben sollen, nachdem sie die beiden mit der Aussicht auf Ecstasy-Tabletten in eine Wohnung in Wien-Meidling gelockt hatten, haben sich am Donnerstag ein 17- sowie ein 19-Jähriger vor dem Straflandesgericht verantworten müssen. Sie bekannten sich nicht bzw. teilweise schuldig. Die Öffentlichkeit wurde nach einer Stunde Verhandlung von dem Prozess ausgeschlossen.

Zehntausende im Sudan seit Tagen in Häusern gefangen

Khartum - Aufgrund der anhaltenden Kämpfe im Sudan können Zehntausende Menschen in der Hauptstadt Khartum ihre Häuser weiter nicht verlassen. Luftangriffe und Artilleriefeuer dauerten laut Augenzeugen und einem Reporter der Deutschen Presse-Agentur (dpa) auch am Donnerstag an. Besonders betroffen von den Kämpfen zwischen der Armee und der paramilitärischen Gruppe RSF waren weiterhin der Flughafen sowie das Generalkommando des Militärs in Khartum.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red