Mann starb nach Angriff in Wiener U-Bahnstation im Spital

Wien - Nach einem brutalen Überfall in einer U-Bahnstation in Wien-Brigittenau in der Nacht auf Donnerstag ist das Opfer gegen Mittag im Spital seinen Verletzungen erlegen. Eine Obduktion der Leiche wurde angeordnet. Die Hintergründe der brutalen Tat sind laut Polizeiangaben noch völlig unklar. Ein Verdächtiger war auf der Flucht vor der Polizei nach der Tat in den Donaukanal gesprungen, er wurde gerettet und festgenommen. Die Identität des Opfers war am Donnerstag noch unklar.

NATO-Generalsekretär überraschend in Kiew eingetroffen

Kiew (Kyjiw) - NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg ist am Donnerstag überraschend zu einem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Das bestätigte ein Sprecher des Verteidigungsbündnisses der Deutschen Presse-Agentur. Bei seiner ersten Kiew-Reise seit dem russischen Einmarsch vor knapp 14 Monaten ehrte der Generalsekretär am Vormittag die gefallenen ukrainischen Soldaten an der Außenmauer des zentralen St. Michaelsklosters. Weitere Programmpunkte waren zunächst unbekannt.

Rote Altkanzler werben für Rendi-Wagner

Wien - Pamela Rendi-Wagner erhält im Dreikampf um den SPÖ-Vorsitz prominente Unterstützung. Die noch lebenden Altkanzler der Partei appellieren gemeinsam mit Ausnahme Christian Kerns an die Mitglieder, die Amtsinhaberin zu bestätigen. Getragen ist die Erklärung von Franz Vranitzky, Viktor Klima, Alfred Gusenbauer und Werner Faymann.

Pflegeverband warnt vor Zusammenbruch im Gesundheitssystem

Wien - Der Gesundheits- und Krankenpflegeverband (ÖGKV) warnt vor dem Zusammenbruch des Gesundheitssystems. Die Notfallversorgung sei entgegen anderslautender Beteuerungen nicht mehr gesichert, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung. Der Personalmangel habe schon Menschenleben gekostet. Bereits zwei Patienten mussten so lange auf die Versorgung in einer Notfallambulanz warten, dass sie in der Zwischenzeit, vom Personal unbemerkt, verstorben sind, berichtet demnach eine Pflegerin.

Rund 90.700 Förderanträge für private PV-Anlagen genehmigt

Wien - Gute Nachrichten gibt es für die rund 90.700 Antragssteller der ersten Runde der Photovoltaik-Förderung: "Alle Anträge für private Sonnenkraftwerke können in der ersten Runde genehmigt werden", sagte Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Gleichzeitig bringe der große Andrang auf Photovoltaik-Anlagen sowohl die heimische Infrastruktur als auch das Fördersystem an seine Grenzen, hier sieht die Ministerin noch Verbesserungsbedarf.

Mindestens 85 Tote nach Massenpanik im Jemen

Sanaa - Bei einem Massengedränge im Jemen sind mindestens 85 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 320 weitere Menschen verletzt worden. Die Tragödie habe sich während einer Wohltätigkeitsaktion in der Hauptstadt Sanaa ereignet, teilten die dort herrschenden Houthi-Rebellen am Donnerstag mit. Es habe drei Festnahmen gegeben. Den Houthis zufolge war es bei der Verteilung von Spenden am späten Mittwochabend zu dem tödlichen Gedränge gekommen.

BVT-Prozess: BVT-Direktor will nichts gewusst haben

Wien - Der Amtsmissbrauch-Prozess gegen mehrere Ex-Spitzenbeamte des mittlerweile aufgelösten Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) ist am Donnerstag mit der Einvernahme des damaligen BVT-Direktors Peter Gridling fortgesetzt worden. Den Angeklagten wird vorgeworfen, sie hätten einen syrischen General in Österreich untergebracht und ihm trotz Fehlens der rechtlichen Voraussetzungen Asyl verschafft. Gridling will von der Operation nichts gewusst haben.

Kocher will Senioritätsprinzip abflachen - GPA erzürnt

Wien - Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) hat die GPA und Opposition gegen sich aufgebracht. In der "Kurier"-Reihe "Frag den Minister" meinte er, angesprochen auf die Berufschancen für ältere Menschen mit Beeinträchtigung, dass diese es "schwerer haben", was auch an den Kollektivverträgen liege, die Ältere teurer machten. "Das ist aus meiner Sicht der größte Hemmschuh, darum müssen wir bei den Kollektivverträgen, wo es das noch gibt, etwas bei der Seniorität abflachen", so Kocher.

