Ukraine: Stoltenberg sichert in Kiew NATO-Unterstützung zu

Kiew (Kyjiw) - Bei seinem ersten Besuch in der Ukraine seit dem russischen Einmarsch hat NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg Kiew die Hilfe des Militärbündnisses "so lange wie nötig" zugesichert. "Der Ukraine steht ein Platz in der NATO zu", sagte der 64-Jährige auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag in Kiew. Der Kreml bekräftigte hingegen sein Ziel, eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine zu verhindern.

Mann starb nach Angriff in Wiener U-Bahnstation im Spital

Wien - Nach einem brutalen Überfall in einer U-Bahnstation in Wien-Brigittenau in der Nacht auf Donnerstag ist das Opfer gegen Mittag im Spital seinen Verletzungen erlegen. Eine Obduktion der Leiche wurde angeordnet. Die Hintergründe der brutalen Tat sind laut Polizeiangaben noch völlig unklar. Ein Verdächtiger war auf der Flucht vor der Polizei nach der Tat in den Donaukanal gesprungen, er wurde gerettet und festgenommen. Die Identität des Opfers war am Donnerstag noch unklar.

Rote Altkanzler werben für Rendi-Wagner

Wien - Pamela Rendi-Wagner erhält im Dreikampf um den SPÖ-Vorsitz prominente Unterstützung. Die noch lebenden Altkanzler der Partei appellieren gemeinsam mit Ausnahme Christian Kerns an die Mitglieder, die Amtsinhaberin zu bestätigen. Getragen ist die Erklärung von Franz Vranitzky, Viktor Klima, Alfred Gusenbauer und Werner Faymann.

EU-Aufbauplan: Auszahlung von 700 Mio. Euro an Österreich

Wien/Brüssel - Die Zuschüsse aus dem Wiederaufbaufonds in Höhe von 700 Millionen Euro an Österreich können fließen. Die Auszahlung "wurde möglich, weil Österreich die 44 mit der ersten Tranche verbundenen Meilensteine und Ziele erfüllt hat", gab die EU-Kommission am Donnerstag bekannt. Nachdem die Brüsseler Behörde den ersten Zahlungsantrag im März vorläufig positiv bewertet hatte, kam nach einer Stellungnahme des Wirtschafts- und Finanzausschusses (WFA) nun die Bestätigung.

BVT-Prozess: Ex-BVT-Direktor will nichts gewusst haben

Wien - Der Amtsmissbrauch-Prozess gegen mehrere Ex-Spitzenbeamte des mittlerweile aufgelösten Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) ist am Donnerstag mit der Einvernahme des damaligen BVT-Direktors Peter Gridling fortgesetzt worden. Den Angeklagten wird vorgeworfen, sie hätten einen syrischen General in Österreich untergebracht und ihm trotz Fehlens der rechtlichen Voraussetzungen Asyl verschafft. Gridling will von der Operation nichts gewusst haben.

Mindestens 85 Tote nach Massenpanik im Jemen

Sanaa - Bei einem Massengedränge im Jemen sind mindestens 85 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 320 weitere Menschen verletzt worden. Die Tragödie habe sich während einer Wohltätigkeitsaktion in der Hauptstadt Sanaa ereignet, teilten die dort herrschenden Houthi-Rebellen am Donnerstag mit. Es habe drei Festnahmen gegeben. Den Houthis zufolge war es bei der Verteilung von Spenden am späten Mittwochabend zu dem tödlichen Gedränge gekommen.

Kocher will Senioritätsprinzip abflachen - GPA erzürnt

Wien - Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) hat die GPA und Opposition gegen sich aufgebracht. In der "Kurier"-Reihe "Frag den Minister" meinte er, angesprochen auf die Berufschancen für ältere Menschen mit Beeinträchtigung, dass diese es "schwerer haben", was auch an den Kollektivverträgen liege, die Ältere teurer machten. "Das ist aus meiner Sicht der größte Hemmschuh, darum müssen wir bei den Kollektivverträgen, wo es das noch gibt, etwas bei der Seniorität abflachen", so Kocher.

60 Schlepper-Festnahmen bei "Operation Fox" in Ungarn

Siegendorf - Im Rahmen der "Operation Fox" zur Bekämpfung der Schlepperkriminalität sind bei gemeinsamen Streifen österreichischer und ungarischer Polizisten in den vergangenen fünf Monaten rund 60 Schlepper festgenommen worden. Bei diesen Aktionen wurden 600 Migranten aufgegriffen, 80 Prozent davon auf ungarischem Staatsgebiet. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sprach bei einer ersten Zwischenbilanz am Donnerstag nahe dem Grenzübergang Klingenbach von einer "hohen Erfolgsquote".

Wiener Börse klar im Minus

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstagnachmittag seine Verluste etwas ausgeweitet. Der heimische Leitindex ATX gab 0,58 Prozent auf 3.243 Einheiten nach. Auch das europäische Börsenumfeld präsentierte sich mit schwächerer Tendenz. Bei den schwergewichteten Banken gab es nun einheitlich klar negative Vorzeichen zu sehen. Während BAWAG um 1,2 Prozent fielen, gaben Erste Group und Raiffeisen Bank International um 1,7 bzw. 0,8 Prozent nach. KapschTrafficCom sanken zwei Prozent.

red