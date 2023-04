Ukraine: Stoltenberg sichert in Kiew NATO-Unterstützung zu

Kiew (Kyjiw) - Bei seinem ersten Besuch in der Ukraine seit dem russischen Einmarsch hat NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg Kiew die Hilfe des Militärbündnisses "so lange wie nötig" zugesichert und Unterstützung bei den NATO-Beitrittsbemühungen versprochen. "Der Ukraine steht ein Platz in der NATO zu", sagte er bei einer Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag in Kiew. Der Kreml will eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine weiter verhindern.

Riesenrakete "Starship" zerbricht kurz nach erstem Teststart

Austin/Washington - Das größte jemals gebaute Raketensystem "Starship" ist bei seinem ersten Testflug wenige Minuten nach dem Start auseinandergebrochen. Das private Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk bewertete den Test trotzdem als Erfolg. Der Technologie-Milliardär plant schon den nächsten Versuch. "Glückwunsch an das SpaceX-Team für einen aufregenden Teststart von Starship!", schrieb er auf Twitter. "Wir haben für den nächsten Teststart in einigen Monaten viel gelernt."

Mann starb nach Angriff in Wiener U-Bahnstation im Spital

Wien - Nach einem brutalen Überfall in einer U-Bahnstation in Wien-Brigittenau in der Nacht auf Donnerstag ist das Opfer gegen Mittag im Spital seinen Verletzungen erlegen. Eine Obduktion der Leiche wurde angeordnet. Die Hintergründe der brutalen Tat sind laut Polizeiangaben noch völlig unklar. Ein Verdächtiger war auf der Flucht vor der Polizei nach der Tat in den Donaukanal gesprungen, er wurde gerettet und festgenommen. Die Identität des Opfers war am Donnerstag noch unklar.

Bahn- und Flughafenstreiks in Deutschland

Wien/Berlin - Die neu entdeckte Streikfreude in deutschen Verkehrsbetrieben hat am morgigen Freitag auch in Österreich spürbare Auswirkungen. Von drei Uhr in der Früh bis elf Uhr Vormittag streiken die Deutsche Bahn und das Bahnunternehmen Transdev, was zahlreiche Verbindungen der ÖBB betrifft. Abgesehen davon sind Flüge nach Düsseldorf, Hamburg, Köln und Stuttgart von Streiks auf diesen Flughäfen beeinträchtigt. Möglicherweise betroffene Passagiere sollten sich individuell informieren.

BVT-Prozess: Ex-BVT-Direktor will nichts gewusst haben

Wien - Der Amtsmissbrauch-Prozess gegen mehrere Ex-Spitzenbeamte des mittlerweile aufgelösten Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) ist am Donnerstag mit der Einvernahme des damaligen BVT-Direktors Peter Gridling fortgesetzt worden. Den Angeklagten wird vorgeworfen, sie hätten einen syrischen General in Österreich untergebracht und ihm trotz Fehlens der rechtlichen Voraussetzungen Asyl verschafft. Gridling will von der Operation nichts gewusst haben.

Helfer warnen vor "humanitärer Tragödie" im Sudan

Khartum - Aufgrund der anhaltenden Kämpfe im Sudan können Zehntausende Menschen in der Hauptstadt Khartum ihre Häuser weiter nicht verlassen. Luftangriffe und Artilleriefeuer dauerten auch am Donnerstag an. Die Welthungerhilfe warnte vor einer "humanitären Tragödie". Am sechsten Tag der Kämpfe zwischen Militär und Paramilitär verschärfe sich die ohnehin schon katastrophale Lage der Menschen weiter, warnte auch die Hilfsorganisation CARE.

Rund 90.700 Förderanträge für private PV-Anlagen genehmigt

Wien - Gute Nachrichten gibt es für die rund 90.700 Antragssteller der ersten Runde der Photovoltaik-Förderung: "Alle Anträge für private Sonnenkraftwerke können in der ersten Runde genehmigt werden", sagte Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Gleichzeitig bringe der große Andrang auf Photovoltaik-Anlagen sowohl die heimische Infrastruktur als auch das Fördersystem an seine Grenzen, hier sieht die Ministerin noch Verbesserungsbedarf.

EU-Aufbauplan: Auszahlung von 700 Mio. Euro an Österreich

Wien/Brüssel - Die Zuschüsse aus dem Wiederaufbaufonds in Höhe von 700 Millionen Euro an Österreich können fließen. Die Auszahlung "wurde möglich, weil Österreich die 44 mit der ersten Tranche verbundenen Meilensteine und Ziele erfüllt hat", gab die EU-Kommission am Donnerstag bekannt. Nachdem die Brüsseler Behörde den ersten Zahlungsantrag im März vorläufig positiv bewertet hatte, kam nach einer Stellungnahme des Wirtschafts- und Finanzausschusses (WFA) nun die Bestätigung.

Wiener Börse mit Verlusten

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag leichter geschlossen. Der ATX gab 0,20 Prozent auf 3.255,66 Einheiten nach. Das europäische Börsenumfeld präsentierte sich mit schwächerer Tendenz. Bei den heimischen schwergewichteten Banken gab es einheitlich negative Vorzeichen zu sehen. Während BAWAG um 0,8 Prozent fielen, gaben Erste Group und Raiffeisen Bank International jeweils 0,6 Prozent nach. KapschTrafficCom sanken nach einer Gewinnwarnung vier Prozent.

