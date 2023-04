Riesenrakete "Starship" zerbricht kurz nach erstem Teststart

Austin/Washington - Das größte jemals gebaute Raketensystem "Starship" ist bei seinem ersten Testflug wenige Minuten nach dem Start auseinandergebrochen. Das private Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk bewertete den Test trotzdem als Erfolg. Der Technologie-Milliardär plant schon den nächsten Versuch. "Glückwunsch an das SpaceX-Team für einen aufregenden Teststart von Starship!", schrieb er auf Twitter. "Wir haben für den nächsten Teststart in einigen Monaten viel gelernt."

Verfahren gegen Alec Baldwin soll eingestellt werden

Hollywood - Das Strafverfahren gegen Hollywood-Star Alec Baldwin wegen des tödlichen Schusses auf eine Kamerafrau bei einem Westerndreh soll eingestellt werden. "Wir sind zufrieden über die Entscheidung, das Verfahren gegen Alec Baldwin einzustellen", erklärten Baldwins Rechtsanwälte Luke Nikas und Alex Spiro am Donnerstag. "Wir ermutigen zu einer richtigen Untersuchung zu den Fakten und Umständen dieses tragischen Unfalls."

Bluttat mit einem Toten in Melk - Cobra-Einsatz im Laufen

Melk - Eine Bluttat mit einem Toten hat sich am Donnerstagabend in Pielach, einer Katastralgemeinde von Melk, ereignet. Ein Mann dürfte den Partner seiner Mutter erschossen und sich in Folge in einem Haus verschanzt haben, bestätigte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf APA-Anfrage Medienberichte. Ein Großaufgebot der Exekutive stand im Einsatz. Auch die Sondereinheit Cobra rückte an. Der Einsatz war in den späten Abendstunden noch im Laufen.

Salzburg-Wahlkampf im Finale

Salzburg - Die meisten Parteien, die sich am kommenden Sonntag der Landtagswahl in Salzburg stellen, beenden am Freitag den Wahlkampf-Marathon mit einer Schlussveranstaltung. Mit einem "Auftakt zum Endspurt" hat die ÖVP schon in der Vorwoche vorgelegt - wohl, um die Funktionäre für die letzten Tage noch einmal "anzupeitschen". Die KPÖ Plus, die Chancen auf den Einzug in den Landtag hat, folgte diesen Donnerstag, und am Freitag ziehen SPÖ, FPÖ, Grüne und NEOS nach.

Menschheit veränderte 75 Prozent der globalen Landoberfläche

Bremerhaven - Die Menschheit hat einer wissenschaftlichen Übersichtsstudie zufolge durch ihre Aktivitäten inzwischen bereits rund drei Viertel der globalen Landoberfläche und zwei Drittel der Ozeane verändert. Inzwischen seien bezogen auf die jeweilige Biomasse etwa 80 Prozent der natürlich vorkommenden Säugetiere und 50 Prozent der Pflanzen weltweit verschwunden, nach Angaben des Alfred-Wegener-Instituts (AWI) eine in der Fachzeitschrift "Science" veröffentlichte Gesamtdarstellung.

Schuldspruch im Missbrauch von Kindern in Wien

Wien - Weil sie mit einem elf sowie einem 14 Jahre alten Mädchen sexuelle Handlungen unternommen haben sollen, nachdem sie die beiden mit der Aussicht auf Ecstasy-Tabletten in eine Wohnung in Wien-Meidling gelockt hatten, sind am Donnerstag ein 17-Jähriger zu zwei Monaten sowie ein 19-Jähriger zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Die Entscheidung ist nur teilweise rechtskräftig. Der Prozess fand größtenteils unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red