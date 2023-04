Verkehrsstreiks in Deutschland treffen auch Österreich

Wien/Schwechat - Streiks an mehreren deutschen Flughäfen sowie bei der Deutschen Bahn und anderen Bahnbetreibern wirken sich am Freitag auch in Österreich aus. Schon am Donnerstag sind nach Streiks auf den Flughäfen Hamburg, Düsseldorf und Köln/Bonn zahlreiche Flüge in Österreich ausgefallen. Heute wird der Ausstand auf Stuttgart ausgeweitet. Am Flughafen Wien fallen voraussichtlich 30 Flüge aus, auch an den Flughäfen Salzburg und Graz gibt es Ausfälle. Betroffen ist auch der Bahnverkehr.

Verdächtiger nach tödlicher Bluttat in Melk festgenommen

Melk - Ein Mann, der am Donnerstagabend in Melk den Partner seiner Mutter erschossen und sich in Folge in einem Haus verschanzt haben soll, ist in der Nacht festgenommen worden. Ein Großaufgebot der Exekutive, darunter auch die Sondereinheit Cobra, stand im Einsatz. Vor der Festnahme seien Schüsse gefallen, sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner. Der möglicherweise leicht verletzte Verdächtige wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht. Das Landeskriminalamt ermittelt.

Riesenrakete "Starship" zerbricht kurz nach erstem Teststart

Austin/Washington - Das größte jemals gebaute Raketensystem "Starship" ist bei seinem ersten Testflug wenige Minuten nach dem Start auseinandergebrochen. Das private Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk bewertete den Test trotzdem als Erfolg. Der Technologie-Milliardär plant schon den nächsten Versuch. "Glückwunsch an das SpaceX-Team für einen aufregenden Teststart von Starship!", schrieb er auf Twitter. "Wir haben für den nächsten Teststart in einigen Monaten viel gelernt."

Auch zum Ende des Ramadans kein Ende der Kämpfe im Sudan

Khartum - Die Hoffnung auf eine Waffenruhe im Sudan zum Ende des islamischen Fastenmonats Ramadan haben sich zunächst zerschlagen. In der Nacht auf Freitag waren laut einer Reporterin der dpa in der Hauptstadt Khartum weiterhin Explosionen und Raketenangriffe zu hören. Zuvor hatten UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres und die Arabische Liga dazu aufgerufen, die Feiertage für eine Waffenruhe zu nutzen.

Strafverfahren gegen Alec Baldwin wird eingestellt

Hollywood - Das laufende Strafverfahren gegen Schauspieler Alec Baldwin (65) nach einem tödlichen Schuss bei einem Filmdreh wird eingestellt. Das teilten die von der Staatsanwaltschaft in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico eingesetzten Sonderermittler am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) mit. Die im Jänner erhobene Anklage wegen fahrlässiger Tötung werde fallen gelassen, aber die Ermittlungen in dem Fall würden fortgesetzt, hieß es in der Mitteilung, die der dpa vorlag.

Selenskyj fordert Einladung zu NATO-Beitritt im Juli

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die NATO aufgefordert, auf ihrem Gipfel im Juli den Weg zur Aufnahme seines Landes ins westliche Militärbündnis freizumachen. Weder in der Ukraine noch in Europa noch in der NATO würde die Mehrheit der Bevölkerung verstehen, wenn Kiew keine "wohlverdiente Einladung" erhielte, sagte Selenskyj am Donnerstagabend in seiner täglichen Videoansprache. Zuvor hatte er NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Kiew empfangen.

Mehr als 200.000 Personen erheblich materiell benachteiligt

Wien - Die Teuerungskrise zeigt deutliche soziale Folgen: 201.000 Personen waren in Österreich 2022 erheblich materiell und sozial benachteiligt. Das heißt, dass sich 2,3 Prozent der Bevölkerung mehrere Ausgaben wie neue Möbel, einen Urlaub oder eine angemessen warme Wohnung nicht leisten konnten. 2021 waren es noch 160.000 Personen oder 1,8 Prozent der Bevölkerung. Frauen und Alleinerziehende sind davon besonders betroffen.

Salzburg-Wahlkampf im Finale

Salzburg - Die meisten Parteien, die sich am kommenden Sonntag der Landtagswahl in Salzburg stellen, beenden am Freitag den Wahlkampf-Marathon mit einer Schlussveranstaltung. Mit einem "Auftakt zum Endspurt" hat die ÖVP schon in der Vorwoche vorgelegt - wohl, um die Funktionäre für die letzten Tage noch einmal "anzupeitschen". Die KPÖ Plus, die Chancen auf den Einzug in den Landtag hat, folgte diesen Donnerstag, und am Freitag ziehen SPÖ, FPÖ, Grüne und NEOS nach.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red