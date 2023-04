Zahlreiche offene Fragen nach Bluttat in Melk

Melk - Nach der Bluttat in Melk vom Donnerstagabend sind die Ermittler Freitagfrüh zahlreichen offenen Fragen nachgegangen. "In den nächsten Stunden und Tagen soll Licht ins Dunkel gebracht werden", sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner zur APA. Ein Mann soll den Partner der Mutter erschossen haben. Der Verdächtige verschanzte sich danach stundenlang in einem Haus und wurde in der Nacht festgenommen.

Verkehrsstreiks in Deutschland treffen auch Österreich

Wien/Schwechat - Streiks an mehreren deutschen Flughäfen sowie bei der Deutschen Bahn und anderen Bahnbetreibern wirken sich am Freitag auch in Österreich aus. Schon am Donnerstag sind nach Streiks auf den Flughäfen Hamburg, Düsseldorf und Köln/Bonn zahlreiche Flüge in Österreich ausgefallen. Heute wird der Ausstand auf Stuttgart ausgeweitet. Am Flughafen Wien fallen voraussichtlich 30 Flüge aus, auch an den Flughäfen Salzburg und Graz gibt es Ausfälle. Betroffen ist auch der Bahnverkehr.

Ukraine meldet nächtliche Drohnenangriffe - auch in Kiew

Kiew (Kyjiw)/London - Russland hat die Ukraine nach Angaben aus Kiew erneut mit Kampfdrohnen angegriffen. Acht der landesweit insgesamt zehn Angriffe hätten in der Nacht zum Freitag abgewehrt werden können, teilte der ukrainische Generalstab auf Facebook mit. Erstmals seit knapp einem Monat hätten russische Drohnen auch wieder die Hauptstadt Kiew beschossen. Zwischenzeitlich war nachts in der gesamten Ukraine Luftalarm ausgelöst worden. Über mögliche Opfer war zunächst nichts bekannt.

Selenskyj fordert Einladung zu NATO-Beitritt

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die NATO aufgefordert, auf ihrem Gipfel im Juli den Weg zur Aufnahme seines Landes ins westliche Militärbündnis freizumachen. Weder in der Ukraine noch in Europa noch in der NATO würde die Mehrheit der Bevölkerung verstehen, wenn Kiew keine "wohlverdiente Einladung" erhielte, sagte Selenskyj am Donnerstagabend in seiner täglichen Videoansprache. Zuvor hatte er NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Kiew empfangen.

Berichte: Kämpfe im Sudan gehen weiter

Khartum - In der sudanesischen Hauptstadt Khartum sind die Kämpfe laut Medienberichten trotz der beginnenden Feierlichkeiten zum Ende des islamischen Fastenmonats Ramadan weitergegangen. Die mit der sudanesischen Armee rivalisierenden paramilitärischen Einheiten (Rapid Support Forces) hatten zuvor erneut einer Waffenruhe ab Freitagfrüh (6.00 Uhr MESZ) zugestimmt, um humanitäre Korridore für die Evakuierung der Bürger zu öffnen und ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre Familien zu sehen.

Medizin-Unis wehren sich gegen mehr Studienplätze

Wien - Die zunehmenden Versorgungsprobleme in manchen Spitälern bzw. Engpässe bei Kassenordinationen bestimmter Fachrichtungen haben für die Rektoren der Medizin-Universitäten nichts mit einem Ärztemangel, sondern mit einem Verteilungsproblem zu tun. Ein Ausbau der Studienplätze sei als Gegenmaßnahme deshalb sinnlos, würde aber die Qualität von Ausbildung und Studium und auch die Österreicher-Quote beim Aufnahmeverfahren gefährden, warnten sie bei einem Hintergrundgespräch.

Kärntner übergoss sich mit brennendem Öl

Arnoldstein - Ein 68-jähriger Mann aus Arnoldstein (Bezirk Villach-Land) hat sich am Donnerstagabend versehentlich mit brennendem Öl übergossen. Er hatte das Öl in der Küche seines Hauses erhitzt, das dann zu brennen begann. Der Mann lief mit dem Topf ins Freie, dürfte dabei aber gestürzt sein, teilte die Polizei mit. 68-Jährige wurde noch am Unfallort in künstlichen Tiefschlaf versetzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen.

Eine Tonne Kokain aus Ärmelkanal gefischt

London - Die britische Grenzpolizei hat mehr als eine Tonne Kokain aus dem Ärmelkanal gefischt. Wie das Innenministerium in London am Donnerstag auf Twitter mitteilte, beschlagnahmten die Einsatzkräfte die Drogen am Mittwoch, nachdem die Polizei einen Hinweis auf im Wasser treibende Pakete erhalten hatte. Diese wurden eingesammelt der Inhalt schließlich im Hafen von Dover als Kokain identifiziert.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red