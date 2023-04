Bahnstreik in Deutschland beendet

Wien/Schwechat - Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat den bundesweiten Warnstreik der Deutschen Bahn im Fern- und Regionalverkehr am Freitagvormittag für beendet erklärt und ein positives Fazit gezogen. "In allen 50 Unternehmen haben wir massive Auswirkungen gehabt", sagte Tarifvorständin Cosima Ingenschay. "Auf der Schiene und auch bei den Busbetrieben ist quasi nichts mehr gefahren."

Britischer Vize-Premier tritt wegen Mobbing-Vorwürfen zurück

London - Der britische Vize-Premier und Justizminister Dominic Raab ist wegen Mobbingvorwürfen zurückgetreten. Er reagierte damit auf die Ergebnisse eines Untersuchungsberichts zu seinem Verhalten als Minister. Premierminister Rishi Sunak hatte die Untersuchung angeordnet, nachdem Vorwürfe früherer Mitarbeiter Raabs bekannt geworden waren.

Kämpfe im Sudan gehen auch am muslimischen Feiertag weiter

Khartum - In der sudanesischen Hauptstadt Khartum sind die schweren Kämpfe laut Augenzeugen und Medienberichten trotz der beginnenden Feierlichkeiten zum Ende des islamischen Fastenmonats Ramadan weitergegangen. Die mit den sudanesischen Streitkräften rivalisierenden paramilitärischen Einheiten Rapid Support Forces (RSF) hatten zuvor erneut einer Waffenruhe ab Freitagmorgen (6.00 Uhr MESZ) zugestimmt. Das sudanesische Militär bestätigte die Feuerpause jedoch nicht.

Ukraine meldet nächtliche Drohnenangriffe - auch in Kiew

Kiew (Kyjiw)/Belgorod/London - Russland hat die Ukraine nach Angaben aus Kiew erneut mit Kampfdrohnen iranischer Bauart (Shahed-136/131) angegriffen. Acht der landesweit insgesamt zwölf Angriffe hätten in der Nacht zum Freitag abgewehrt werden können, teilte der ukrainische Generalstab auf Facebook mit. Erstmals seit knapp einem Monat hätten russische Drohnen auch wieder die Hauptstadt Kiew beschossen. Zwischenzeitlich war nachts in der gesamten Ukraine Luftalarm ausgelöst worden.

Austin bekräftigt in Ramstein Unterstützung für die Ukraine

Ramstein - Zum Auftakt des Treffens der Ukraine-Kontaktgruppe auf dem Luftwaffenstützpunkt in Ramstein hat US-Verteidigungsminister Lloyd Austin die anhaltend starke internationale Unterstützung für Kiew hervorgehoben. "Unsere Unterstützung für die Kräfte der Freiheit in der Ukraine bleibt stark und wahrhaftig", sagte Austin am Freitag beim Treffen der Verteidigungsminister im sogenannten Ramstein-Format. Die Kontaktgruppe sei so "vereint und global wie nie", versicherte Austin.

Neue Promi-Unterstützer für Rendi-Wagner

Wien - Wenige Tage vor Beginn der Mitgliederbefragung in der SPÖ bekommt Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner weitere prominente Unterstützung. Waren es gestern vier Altkanzler, sind es heute vier ehemalige EU-Mandatare bzw. Minister/innen, die eine Wahl der Amtsinhaberin bewerben. Konkret handelt es sich um Hilde Hawlicek, Harald Ettl, Maria Berger und Hannes Swoboda.

Medizin-Unis wehren sich gegen mehr Studienplätze

Wien - Die zunehmenden Versorgungsprobleme in manchen Spitälern bzw. Engpässe bei Kassenordinationen bestimmter Fachrichtungen haben für die Rektoren der Medizin-Universitäten nichts mit einem Ärztemangel, sondern mit einem Verteilungsproblem zu tun. Ein Ausbau der Studienplätze sei als Gegenmaßnahme deshalb sinnlos, würde aber die Qualität von Ausbildung und Studium und auch die Österreicher-Quote beim Aufnahmeverfahren gefährden, warnten sie bei einem Hintergrundgespräch.

BWB führt Hausdurchsuchung bei Liebherr in Lienz durch

Wien/Lienz - Wegen Verdachts auf wettbewerbswidrige Absprachen bei Preisen für Kühl- und Gefriergeräte führt die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) derzeit Hausdurchsuchungen bei Liebherr in Osttirol in Lienz durch. Die Durchsuchung laufe bereits seit Dienstag, neun BWB-Mitarbeiter seien involviert. Wann genau die Razzia abgeschlossen sei, könne man noch nicht sagen, hieß es am Freitag aus dem BWB.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red