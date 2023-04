Britischer Vize-Premier tritt wegen Mobbing-Vorwürfen zurück

London - Die konservative britische Regierungspartei kommt nicht zur Ruhe. Nur knapp zwei Wochen vor den Lokalwahlen in großen Teilen Englands ist der Stellvertreter von Premierminister Rishi Sunak, Dominic Raab, wegen Mobbingvorwürfen zurückgetreten. Der Brexit-Hardliner Raab hatte zuletzt neben der Rolle des Vizepremiers das Amt des Justizministers inne.

Deutschland überstand einen Vormittag ohne Bahn

Wien/Schwechat - Die deutsche Bahngewerkschaft EVG hat den Schienenverkehr in Deutschland mit einem Warnstreik am Freitag von 03.00 Uhr bis 11.00 Uhr lahmgelegt. Betroffen waren Regional-, Fern- und Güterverkehr. Die Beeinträchtigungen dürften noch bis in den Abend dauern. Auch Verbindungen von und nach Österreich waren betroffen und normalisieren sich langsam wieder. Dazu kamen Streiks auf den Flughäfen Hamburg, Düsseldorf, Köln und Stuttgart, die zum Ausfall von Österreich-Flügen führten.

Situation in Spitälern angespannt, aber Notfälle versorgt

Wien - Auch nach dem Ende der pandemischen Phase der Coronakrise ist die Situation in den Österreichischen Spitälern angespannt. Die Notfallversorgung sei aber weiterhin gesichert, hieß es am Freitag aus den Bundesländern, diese sind für den Betrieb der Krankenhäuser zuständig. In den Wiener Krankenanstalten sind rund 800 Betten gesperrt, in Linz herrsche wegen des Nachholbedarfs bei Operationen regelrechter "Kampf um OP-Slots", ergab ein Rundruf der APA - Austria Presse Agentur.

Kämpfe im Sudan gehen auch am muslimischen Feiertag weiter

Khartum - In der sudanesischen Hauptstadt Khartum sind die schweren Kämpfe laut Augenzeugen und Medienberichten am Freitag trotz der beginnenden Feierlichkeiten zum Ende des islamischen Fastenmonats Ramadan weitergegangen. Das untergräbt die Initiative von UN-Generalsekretär Antonio Guterres, der zumindest für die dreitätigen Feierlichkeiten eine Waffenruhe erreichen und Zivilisten die Chance zur Flucht geben wollte.

BWB führt Hausdurchsuchung bei Liebherr in Lienz durch

Wien/Lienz - Wegen Verdachts auf wettbewerbswidrige Absprachen bei Preisen für Kühl- und Gefriergeräte führt die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) derzeit Hausdurchsuchungen bei Liebherr in Osttirol (Bezirk Lienz) durch. Die Durchsuchung laufe bereits seit Dienstag, neun BWB-Mitarbeiter seien involviert. Wann genau die Razzia bei dem Haushaltsgerätehersteller abgeschlossen sei, könne man noch nicht sagen, hieß es am Freitag aus der BWB.

Austin bekräftigt in Ramstein Unterstützung für die Ukraine

Ramstein - Zum Auftakt des Treffens der Ukraine-Kontaktgruppe auf dem Luftwaffenstützpunkt in Ramstein hat US-Verteidigungsminister Lloyd Austin die anhaltend starke internationale Unterstützung für Kiew hervorgehoben. "Unsere Unterstützung für die Kräfte der Freiheit in der Ukraine bleibt stark und wahrhaftig", sagte Austin am Freitag beim Treffen der Verteidigungsminister im sogenannten Ramstein-Format. Die Kontaktgruppe sei so "vereint und global wie nie", versicherte Austin.

Medizin-Unis wehren sich gegen mehr Studienplätze

Wien - Die zunehmenden Versorgungsprobleme in manchen Spitälern bzw. Engpässe bei Kassenordinationen bestimmter Fachrichtungen haben für die Rektoren der Medizin-Universitäten nichts mit einem Ärztemangel, sondern mit einem Verteilungsproblem zu tun. Ein Ausbau der Studienplätze sei als Gegenmaßnahme deshalb sinnlos, würde aber die Qualität von Ausbildung und Studium und auch die Österreicher-Quote beim Aufnahmeverfahren gefährden, warnten sie bei einem Hintergrundgespräch.

Pflegeverband wegen Personalmangels rasch für mehr Lohn

Wien - Wegen des Personalmangels in den heimischen Spitälern hat der Gesundheits- und Krankenpflegeverband (ÖGKV) am Freitag rasch bessere Gehälter gefordert. "Wir werden höhere Löhne zahlen müssen, um hier das Schlimmste einmal abzufangen und dann brauchen wir natürlich mittelfristig und längerfristige Maßnahmen", sagte ÖGKV-Präsidentin Elisabeth Potzmann am Freitag im Ö1-"Morgenjournal". Der Mangel in der Pflege betreffe im Unterschied zu jenem bei Ärzten alle Gesundheitsbereiche.

Wiener Börse am Freitag im Verlauf wenig verändert

Wien - Der Handel an der Wiener Börse ist am Freitagnachmittag in ruhigen Bahnen verlaufen. Der heimische Leitindex ATX stieg um 14.15 Uhr um unwesentliche 0,01 Prozent auf 3.255,83 Einheiten. Nach Zahlen steigerten sich die Aktien der Rosenbauer um 0,9 Prozent. Unter den weiteren Einzelwerten verteuerten sich Kapsch um 2,9 Prozent, während S Immo um 2,6 Prozent nachgaben.

