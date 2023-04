Britischer Vize-Premier tritt wegen Mobbing-Vorwürfen zurück

London - Die konservative britische Regierungspartei kommt nicht zur Ruhe. Nur knapp zwei Wochen vor den Lokalwahlen in großen Teilen Englands ist der Stellvertreter von Premierminister Rishi Sunak, Dominic Raab, wegen Mobbingvorwürfen zurückgetreten. Der Brexit-Hardliner Raab hatte zuletzt neben der Rolle des Vizepremiers das Amt des Justizministers inne.

Deutschland überstand einen Vormittag ohne Bahn

Wien/Schwechat - Die deutsche Bahngewerkschaft EVG hat den Schienenverkehr in Deutschland mit einem Warnstreik am Freitag von 03.00 Uhr bis 11.00 Uhr lahmgelegt. Betroffen waren Regional-, Fern- und Güterverkehr. Die Beeinträchtigungen dürften noch bis in den Abend dauern. Auch Verbindungen von und nach Österreich waren betroffen und normalisieren sich langsam wieder. Dazu kamen Streiks auf den Flughäfen Hamburg, Düsseldorf, Köln und Stuttgart, die zum Ausfall von Österreich-Flügen führten.

Klimaaktivsten in England zu Haftstrafen verurteilt

Southend-on-Sea - Weil sie eine wichtige Themse-Brücke vorübergehend blockierten, sind zwei Klimaaktivisten in England am Freitag zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete, muss ein 40 Jahre alter Mann für drei Jahre ins Gefängnis. Ein 34-Jähriger erhielt eine Strafe von zwei Jahren und sieben Monaten. Sie waren zuvor wegen Störung der öffentlichen Ordnung für schuldig befunden worden.

Deutschland baut Reparatur-Hub für Leopard-Panzer in Polen

Ramstein - Deutschland, die Ukraine und Polen haben sich darauf geeinigt, ein gemeinsames Reparaturzentrum für Leopard-2-Panzer an der polnisch-ukrainischen Grenze einzurichten. Er habe mit seinen polnischen und ukrainischen Amtskollegen eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet, sagte Deutschlands Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Rande des Treffens der Ukraine-Kontaktgruppe auf dem Luftwaffenstützpunkt in Ramstein am Freitag.

Ermittlungsstelle zu Polizeigewalt ist weiter in der Kritik

Wien - Die geplante Ermittlungsstelle bei Polizeigewalt löst weiter Kritik aus. Die Begutachtungsfrist für den entsprechenden Gesetzesentwurf läuft am kommenden Montag aus. Die Volksanwaltschaft, Amnesty International und der österreichische Rechtsanwaltskammertag stoßen sich in ihren Stellungnahmen daran, dass die Stelle im Bundesamt für Korruptionsprävention und -bekämpfung (BAK) angesiedelt werden soll und äußern Bedenken zur Unabhängigkeit.

Erneute Luftangriffe und Raketenbeschuss im Sudan

Khartum - Im Konflikt im Sudan ist es Freitagmittag in der Hauptstadt Khartum übereinstimmenden Medien- und Augenzeugenberichten zufolge zu schweren Luftangriffen und Raketenbeschuss gekommen. Die Luftwaffe der sudanesischen Armee habe Ziele im Zentrum und Norden der Stadt sowie in der angrenzenden Stadt Omdurman beschossen. Die Angriffe erfolgten erneut in unmittelbarer Nähe von dicht besiedelten Wohngebieten. Unterdessen wurde im Zuge der Kämpfe ein weiterer UNO-Mitarbeiter getötet.

Wiener Börse schließt am Freitag wenig verändert

Wien - Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag wenig verändert beendet. Für den April erhobene Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone konnten keine Impulse setzen. So war unter Dienstleistern eine Aufhellung der Stimmung auszumachen, während sich die Industriestimmung verschlechterte. Der heimische Leitindex ATX fiel um geringe 0,05 Prozent auf 3.254,00 Einheiten. Nach Zahlen steigerten sich Rosenbauer am Berichtstag um 2,4 Prozent.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red