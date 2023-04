Corona-Tests an Schulen wurden nicht ordentlich erfasst

Wien - Der Rechnungshof (RH) übt in einem noch unveröffentlichten Rohbericht Kritik an der mangelnden Erfassung des Verbleibs von Coronatests an Schulen. Von rund einem Drittel der 2021 ausgelieferten Antigentests wisse man nicht, wo sie seien - das entspricht rund 35 Mio. Tests im Wert von 74 Mio. Euro, berichteten "Standard" und "ZiB1" am Freitag. Das Bildungsministerium habe es versäumt, für ein funktionierendes Monitoring des Verbrauchs bzw. der Bestände an Schulen zu sorgen.

SPÖ, FPÖ, Grüne und NEOS schlossen Wahlkampf in Salzburg ab

Wien - Mit größeren wie kleineren Veranstaltungen haben SPÖ, FPÖ, Grüne und NEOS am Freitag ihren Wahlkampf für die am Sonntag stattfindende Salzburger Landtagswahl abgeschlossen. Während Rot, Grün und Pink vor einer möglichen schwarz-blauen Koalition warnten, hoffte die blaue Spitzenkandidatin Marlene Svazek mit Unterstützung von FPÖ-Chef Herbert Kickl auf Platz eins und das Amt der Landeshauptfrau. Am Sonntag bestimmen rund 387.000 Wahlberechtigte die Zusammensetzung des Landtags.

Ukraine bündelt Ressourcen für Gegenoffensive

Saporischschja - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor dem Hintergrund der erwarteten Gegenoffensive Kiews vom Aufbau neuer Militäreinheiten berichtet. "Wir bereiten auch aktiv neue Brigaden und Einheiten vor, die sich an der Front bewähren werden", sagte der 45-Jährige am Freitag in seiner täglichen Videoansprache. Bei seinen Besprechungen mit dem Generalstab gehe es um die Bereitstellung aller Mittel für die Befreiung der Ukraine von der russischen Besatzung.

Klimaaktivsten in England zu Haftstrafen verurteilt

Southend-on-Sea - Weil sie eine wichtige Themse-Brücke vorübergehend blockierten, sind zwei Klimaaktivisten in England am Freitag zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete, muss ein 40 Jahre alter Mann für drei Jahre ins Gefängnis. Ein 34-Jähriger erhielt eine Strafe von zwei Jahren und sieben Monaten. Sie waren zuvor wegen Störung der öffentlichen Ordnung für schuldig befunden worden.

SPÖ fordert Regierung in Sachen Gesundheit zum Handeln auf

Wien - SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner fordert die Regierung angesichts der sich abzeichnenden Personalengpässe im Gesundheitsbereich zum Handeln auf. "Türkis und Grün sollten ihren peinlichen Streit über E-Fuels beenden und sich um die echten Sorgen der Bevölkerung kümmern. Der Gesundheitsminister muss endlich seine Verantwortung wahrnehmen und soll sich nicht an den Ländern abputzen", so Rendi-Wagner in einer der APA übermittelten Stellungnahme.

Auch zum Ramadan-Ende keine Feuerpause im Sudan in Sicht

Khartum - Auch eine Woche nach Ausbruch der Kämpfe zwischen den rivalisierenden Militärblöcken im Sudan ist keine Lösung für den Konflikt in Sicht. Trotz der Feierlichkeiten zum Ende des Ramadans ließen die Konfliktparteien auch am Freitag ihre Waffen nicht ruhen. Dabei hatten beide Seiten beteuert, eine Waffenruhe respektieren zu wollen. Zwei spanische Flugzeuge sollen unterdessen Medienberichten zufolge Europäer und Lateinamerikaner aus dem Krisenland evakuieren.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red