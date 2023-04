Frau in Graz getötet, Täter baute auf Flucht tödlichen Crash

Graz - In Graz ist Samstagfrüh eine Frau (39) bei einem Gewaltverbrechen getötet worden. Tatverdächtig ist ihr Freund (28), der offenbar bei der Flucht in der Nähe des Tatortes einen Verkehrsunfall verursachte, bei dem der Unfallgegner (31) ums Leben kam. Der Mann selbst wurde schwer verletzt, in künstlichen Tiefschlaf versetzt und ins LKH Graz gebracht, wie ein Polizist der APA sagte. Der Unfall dürfte in suizidaler Absicht verursacht worden sein, so eine Polizistin zur APA.

Keine Abflüge am Flughafen Berlin-Brandenburg am Montag

Berlin - Die Gewerkschaft Verdi hat für Montag zu einem ganztägigen Warnstreik am Flughafen Berlin-Brandenburg aufgerufen. Der Flughafen teilte daraufhin am Samstag mit, dass am Montag kein Passagierflieger vom BER abheben kann. Ankünfte könnten auch betroffen sein, darüber entscheide die jeweilige Fluggesellschaft, teilte ein Flughafensprecher mit. Die Fluggäste seien aufgerufen, sich in den nächsten Tagen bei den Fluggesellschaften regelmäßig über ihre Reisen zu informieren.

Beschuldigter nach Bluttat in Melk geständig

Melk - Der Bluttat in Melk vom Donnerstagabend ist ein Geständnis des 42-jährigen Beschuldigten gefolgt. Vorgeworfen wird dem Mann, in einem Einfamilienhaus den 62-jährigen Lebensgefährten der Mutter erschossen zu haben. Als mögliches Motiv gilt Eifersucht. Polizeiangaben vom Samstag zufolge wurde seitens der Staatsanwaltschaft St. Pölten eine Obduktion angeordnet. Weiters sei die Verhängung der Untersuchungshaft in Aussicht gestellt worden.

SPÖ fordert Regierung in Sachen Gesundheit zum Handeln auf

Wien - SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner fordert die Regierung angesichts der sich abzeichnenden Personalengpässe im Gesundheitsbereich zum Handeln auf. "Türkis und Grün sollten ihren peinlichen Streit über E-Fuels beenden und sich um die echten Sorgen der Bevölkerung kümmern. Der Gesundheitsminister muss endlich seine Verantwortung wahrnehmen und soll sich nicht an den Ländern abputzen", so Rendi-Wagner in einer der APA übermittelten Stellungnahme.

Kämpfe im Sudan gehen nach kurzer Waffenruhe weiter

Khartum - Auch eine Woche nach Ausbruch der Kämpfe zwischen den rivalisierenden Militärblöcken im Sudan ist keine Lösung für den Konflikt in Sicht. Nach einer kurzen Feuerpause über Nacht gingen die Kämpfe weiter. Am Samstagmorgen sei die Hauptstadt Khartum erneut bombardiert worden, sagte ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur vor Ort. Auch Schüsse waren demnach zu hören. Augenzeugen berichteten auf Twitter von Explosionen in Khartum.

17-Jährige nach Unfall in NÖ von Ersthelferin gerettet

Kirchberg am Walde - Eine 17-Jährige ist Samstagfrüh bei einem Verkehrsunfall in Kirchberg am Walde (Bezirk Gmünd) schwer verletzt unter dem Unfallfahrzeug eingeklemmt und von einer Ersthelferin gerettet worden. Die Jugendliche war als Beifahrerin mit vier Freunden im Auto unterwegs, als dieses von der Straße abkam und sich überschlug. Eine Ersthelferin dürfte ihr das Leben gerettet haben, indem sie den Pkw, unter dem die 17-Jährige lag, mit ihrem Auto zur Seite schob, berichtete die Feuerwehr.

Kocher für steuerliche Besserstellung von Überstunden

Wien - Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) spricht sich für eine neue Grenze bei der Steuerbefreiung von Überstunden aus. Derzeit sind höchstens zehn Überstundenzuschläge im Monat mit 50 Prozent bzw. maximal 86 Euro steuerfrei. "Diese Grenze ist seit mehr als zehn Jahren nicht angepasst worden und ist nicht mehr zeitgemäß", so Kocher in den "Oberösterreichischen Nachrichten" (Wochenendausgabe).

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red