Erste Ausländer verlassen den Sudan

Khartum - Eine Woche nach Beginn der Kämpfe im Sudan sind die ersten ausländischen Staatsangehörigen außer Landes gebracht worden. Im saudi-arabischen Jeddah kam am Samstag ein Schiff mit 50 eigenen Staatsbürgern "und einer Reihe von Staatsangehörigen befreundeter Länder" an, weitere sollten folgen, wie das Staats-TV in dem Königreich berichtete. Die Kämpfe im Sudan hielten trotz der Ankündigung einer Waffenruhe an.

SPÖ fordert Regierung in Sachen Gesundheit zum Handeln auf

Wien - SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner fordert die Regierung angesichts der sich abzeichnenden Personalengpässe im Gesundheitsbereich zum Handeln auf. "Türkis und Grün sollten ihren peinlichen Streit über E-Fuels beenden und sich um die echten Sorgen der Bevölkerung kümmern. Der Gesundheitsminister muss endlich seine Verantwortung wahrnehmen und soll sich nicht an den Ländern abputzen", so Rendi-Wagner in einer der APA übermittelten Stellungnahme.

Keine Abflüge am Flughafen Berlin-Brandenburg am Montag

Berlin - Am Flughafen Berlin-Brandenburg werden am Montag aufgrund eines Warnstreiks keine Passagierflüge abheben. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten im Luftsicherheitsbereich, in der Fluggastkontrolle und der Personal- und Warenkontrolle aufgerufen, ab 3.30 Uhr und bis Mitternacht die Arbeit niederzulegen. Der Flughafen teilte daraufhin am Samstag mit, dass kein Passagierflug vom BER starten können wird.

Tausende protestieren in Großbritannien für Klimaschutz

London - Im Rahmen von Protesttagen gegen die Umweltpolitik der britischen Regierung haben sich tausende Demonstranten vor dem Parlament in London versammelt. Schwerpunkt der Kundgebung am Samstag waren Natur- und Artenschutz, einige Teilnehmer kamen in Tierkostümen. Auch viele Kinder beteiligten sich an dem Protestmarsch, der von der Westminster Abbey zum Parlament führte. Die Demonstranten hielten Schilder mit Aufschriften wie "Ausrottung ist für immer" hoch.

Doskozil und Babler auf Stimmenfang bei Kärntner SPÖ

Klagenfurt - Im Rennen um den SPÖ-Parteivorsitz haben Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und der Traiskirchener Bürgermeister Andreas Babler am Samstag ihren Kärnten-Tag absolviert. Beide zeigten sich zuversichtlich, bei der am Montag startenden Mitgliederbefragung die Nase vorn zu haben, präsentierten ihre Kernthemen und appellierten an die Mitglieder, die Partei wieder zu einen.

Berlin und Moskau weisen erneut gegenseitig Diplomaten aus

Moskau/Berlin - Russland und Deutschland weisen offenbar erneut gegenseitig Diplomaten aus. Moskau kündigte am Samstag die Ausweisung von mehr als 20 deutschen Diplomaten an. Das Auswärtige Amt in Berlin vermied diese Formulierung. Es hieß aber, dass die Bundesregierung und die russische Seite "in den vergangenen Wochen zu Fragen der personellen Besetzung der jeweiligen Auslandsvertretungen in Kontakt" gestanden seien. "Der heutige Flug steht in diesem Zusammenhang".

Weitere Massenproteste gegen Justizumbau in Israel

Tel Aviv - Trotz eines vorübergehenden Stopps der umstrittenen Justizreform haben in Israel landesweit erneut Tausende Menschen gegen die Pläne der rechts-religiösen Regierung von Benjamin Netanyahu protestiert. Die Hauptkundgebung fand den 16. Samstag in Folge in Tel Aviv statt. Demonstrantinnen und Demonstranten schwenkten dabei israelische Flaggen und hielten Protestschilder.

Oberösterreichischer Landwirt stürzte in Jauchegrube - tot

Kronstorf - Ein 65-Jähriger ist im Bezirk Linz-Land in die Jauchegrube auf seinem Hof gestürzt und gestorben. Angehörige alarmierten die Feuerwehr, als sie Handschuhe neben der Güllegrube entdeckten. Die Holzabdeckung sei morsch gewesen und ein Brett habe gefehlt, hieß es von der Feuerwehr Kronstorf zur APA. Die Grube wurde teilweise ausgepumpt und die Feuerwehren Axberg und Alkoven hätten mit Gerät und Tauchern die Leiche geborgen.

