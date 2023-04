54 Prozent der Covid-Geimpften wollen weiterhin Auffrischung

Wien - 54 Prozent der gegen Covid-19 geimpften Personen in Österreich werden sich in Zukunft "wahrscheinlich" oder "auf jeden Fall" eine Auffrischung holen. Am höchsten ist die Zustimmung bei den bereits viermal Geimpften, zeigt eine Umfrage im Auftrag des Verbands der Impfstoffhersteller (ÖVIH). 17 Prozent der Geimpften wollen sich aber "auf keinen Fall" auffrischen lassen. ÖVIH-Präsidentin Ren�e Gallo-Daniel hält daher "eine breite Aufklärungskampagne" vor dem Herbst für sinnvoll.

Salzburg wählt einen neuen Landtag

Wien/Salzburg - Salzburg wählt am Sonntag einen neuen Landtag. Ein Großteil der 519 Wahllokale ist von 7 bis 16 Uhr geöffnet. Auch die Wahlkarten werden sofort ausgezählt, das Endergebnis wird also bereits am Wahlabend vorliegen. Kurz nach 17 Uhr soll es erste Hochrechnungen, um ca. 22 Uhr das vorläufige Endergebnis geben. Umfragen sehen die ÖVP von Landeshauptmann Wilfried Haslauer, der auf die dritte Amtszeit hofft, weiter auf Rang 1. Auch die Bundesparteien blicken gespannt nach Salzburg.

Erste Ausländer verlassen den Sudan

Khartum - Eine Woche nach Beginn der Kämpfe im Sudan sind die ersten ausländischen Staatsangehörigen außer Landes gebracht worden. Im saudi-arabischen Jeddah kam am Samstag ein Schiff mit 50 eigenen Staatsbürgern "und einer Reihe von Staatsangehörigen befreundeter Länder" an, weitere sollten folgen, wie das Staats-TV in dem Königreich berichtete. Die Kämpfe im Sudan hielten trotz der Ankündigung einer Waffenruhe an.

Weitere Massenproteste gegen Justizumbau in Israel

Tel Aviv - Trotz eines vorübergehenden Stopps der umstrittenen Justizreform haben in Israel landesweit erneut Zigtausende Menschen gegen die Pläne der rechts-religiösen Regierung von Benjamin Netanyahu protestiert. Die Hauptkundgebung fand den 16. Samstag in Folge in Tel Aviv statt. Demonstrantinnen und Demonstranten schwenkten dabei israelische Flaggen und hielten Protestschilder.

21 Leichen nach Festnahme von Sektenführer in Kenia entdeckt

Nairobi - Im Rahmen von Ermittlungen gegen einen Sektenführer in Kenia sind seit Freitag 21 Leichen in einem Wald ausgegraben worden. Die Toten seien im Shakahola-Wald im Osten des Landes gefunden worden, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Samstag aus Polizeikreisen. Dies sei aber erst der Anfang der Suche, es sei mit noch "mehr Leichen" zu rechnen.

