Westliche Staaten evakuieren Staatsbürger aus dem Sudan

Khartum - Angesichts der gefährlichen Lage im Sudan arbeiten ausländische Regierungen mit Hochdruck daran, Diplomaten und Staatsangehörige außer Landes zu bringen. Die USA, Großbritannien und mehrere EU-Staaten meldeten am Sonntag entsprechende Vorkehrungen. Im Rahmen der Möglichkeiten werde man auch Staatsangehörige aus anderen EU-Ländern und weiteren Staaten mitnehmen, hieß es etwa aus Deutschland. Österreich hat keine eigene Botschaft im Sudan.

ÖVP-Niederlage bei KPÖ-Sensation in Salzburg

Wien/Salzburg - Die ÖVP hat bei der Salzburger Landtagswahl eine empfindliche Niederlage erlitten, Platz eins letztlich aber doch recht souverän gerettet. Zweitstärkste Kraft sind nun die Freiheitlichen, die deutlich zulegten. Von ihnen abgehängt büßt die SPÖ ebenso wie die Grünen etwas ein. Gefühlter Wahlsieger ist die KPÖ plus, die neu und das sogar im zweistelligen Prozentbereich in den Landtag einzieht. Dafür fliegen die NEOS aus dem Landesparlament.

Luftverschmutzung in Europa gefährdet Kinder

Kopenhagen - Die hohe Luftverschmutzung mit Schadstoffen wie Feinstaub führt einer Schätzung zufolge in Europa jedes Jahr zum vorzeitigen Tod von mehr als 1200 Kindern und Jugendlichen. Außerdem steigert sie für Heranwachsende das Risiko für Krankheiten im weiteren Lebensverlauf erheblich, wie aus am Montag vorgestellten Berichten der Europäischen Umweltagentur (EEA) hervorgeht. Luftverschmutzung führt Experten zufolge unter anderem zu mehr gefährlichen Asthmaanfällen.

EU-Außenminister beraten über Ukraine und Sudan

Luxemburg/Khartum - Die Außenminister der EU-Staaten beraten an diesem Montag in Luxemburg über die anhaltenden Bemühungen der EU, der Ukraine einen Sieg über die russischen Angreifer zu ermöglichen. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen die militärische Unterstützung und weitere Sanktionen gegen Russland. Zudem soll es unter anderem um einen EU-Aktionsplan zu den geopolitischen Folgen des russischen Angriffskriegs und die gewaltsamen Entwicklungen im Sudan gehen.

SPÖ-Mitgliederbefragung startet

Wien - Die rund 148.000 SPÖ-Mitglieder sind ab Montag aufgerufen, über ihre künftige Parteiführung abzustimmen. Zur Wahl stehen Amtsinhaberin Pamela Rendi-Wagner, der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und der Traiskirchener Bürgermeister Andreas Babler. Bis 10. Mai kann die Stimme abgegeben werden. Danach wird es noch rund zwei Wochen dauern, bis das Ergebnis feststeht.

Warnstreik am Berliner Flughafen - Sämtliche Starts abgesagt

Berlin - Am Flughafen Berlin-Brandenburg hat der Warnstreik beim Sicherheitspersonal begonnen. "Er ist wie geplant angelaufen", bestätigte Verdi-Gewerkschaftssekretär Enrico Rümker der Deutschen Presse-Agentur Montagfrüh. Ab 3.30 Uhr legten zahlreiche Beschäftigte im Luftsicherheitsbereich, in der Fluggastkontrolle und der Personal- und Warenkontrolle die Arbeit nieder. Ausfallen werden auch sieben Flüge zwischen Berlin und Wien.

Slowenische Präsidentin Pirc Musar zu Antrittsbesuch in Wien

Wien/Ljubljana - Die neue slowenische Präsidentin Nataša Pirc Musar (54) absolviert am Montag ihren Antrittsbesuch in Wien. Bundespräsident Alexander Van der Bellen (79) empfängt die politische Quereinsteigerin um 10.30 Uhr mit militärischen Ehren im Inneren Burghof. Die frühere Informationsbeauftragte sieht Van der Bellen als politisches Vorbild. Im Vorfeld des Besuchs hob sie das Klimathema als Schwerpunkt hervor, doch will sie auch die Rechte der slowenischen Minderheit ansprechen.

Kletterer bei Absturz auf der Hohen Wand gestorben

Hohe Wand/Reichenau an der Rax - Die Hohe Wand in Niederösterreich ist am Sonntagnachmittag Schauplatz eines tödlichen Absturzes geworden. Ein 42-jähriger Kletterer kam dabei ums Leben, bestätigte die Bergrettung am Abend auf APA-Anfrage einen Onlinebericht der Tageszeitung "Heute". Ein Notarzthubschrauber wurde angefordert, dem österreichischen Staatsbürger konnte aber nicht mehr geholfen werden.

