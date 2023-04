Salzburger Parteigremien tagen nach der Landtagswahl

Salzburg - Nach der gestrigen Landtagswahl im Bundesland Salzburg werden nun die Parteien das Ergebnis analysieren und über das weitere Vorgehen beraten. Den Auftakt macht heute, Montag, die Volkspartei, deren Landespräsidium bereits ab 10 Uhr tagt. Am späteren Nachmittag folgen die Gremien der Grünen, der NEOS und der SPÖ. In welche Richtung es in Salzburg gehen wird, soll nach den Vorstellungen von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) spätestens zu Beginn kommender Woche klar sein.

Weltweite Militärausgaben erreichen neuen Rekordwert

Stockholm - Die weltweiten Militärausgaben sind auch im Vorjahr weiter gestiegen, diesmal um 3,7 Prozent auf den neuen Höchststand von 2,24 Billiarden Dollar (2.05 Brd. Euro). In Europa gab es überhaupt den stärksten Anstieg seit mindestens 30 Jahren. Ursächlich war primär der Ukraine-Krieg, aber auch die Spannungen im ostasiatischen Raum. Das geht aus neuen Daten hervor, die am Montag vom Stockholmer Internationalen Friedensforschungsinstitut (SIPRI) veröffentlicht wurden.

Streiks nun neben Berlin auch in Hamburg

Hamburg/Berlin - Nicht nur in Berlin, sondern auch am Flughafen in Hamburg wird heute, Montag, gestreikt. Im Hamburg hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten des Abfertigungsdienstleisters Aviation Handling Services Hamburg GmbH AHS kurzfristig zum Streik aufgerufen. Das Unternehmen fertigt unter anderem Check-in und Boarding der AUA-Flüge ab - drei AUA-Flüge nach Wien sind daher ausgefallen, geht aus der Information des Flughafens Wien hervor. Die Eurowings-Flüge finden hingegen statt.

Selenskyj: "Wir können Bachmut unmöglich aufgeben"

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat versprochen, die umkämpfte Stadt Bachmut weiter zu verteidigen. "Es ist unmöglich für uns, Bachmut aufzugeben", sagt Selenskyj in einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit dem Nachrichtensender Al Arabiya. "Das würde die Kampffront erweitern und den russischen Streitkräften und Wagner die Möglichkeit geben, mehr von unserem Land einzunehmen."

Westliche Staaten evakuieren Staatsbürger aus dem Sudan

Khartum - Angesichts der gefährlichen Lage im Sudan arbeiten ausländische Regierungen mit Hochdruck daran, Diplomaten und Staatsangehörige außer Landes zu bringen. Die USA, Großbritannien und mehrere EU-Staaten meldeten am Sonntag entsprechende Vorkehrungen. Im Rahmen der Möglichkeiten werde man auch Staatsangehörige aus anderen EU-Ländern und weiteren Staaten mitnehmen, hieß es etwa aus Deutschland. Österreich hat keine eigene Botschaft im Sudan.

SPÖ-Mitgliederbefragung startet

Wien - Die rund 148.000 SPÖ-Mitglieder sind ab Montag aufgerufen, über ihre künftige Parteiführung abzustimmen. Zur Wahl stehen Amtsinhaberin Pamela Rendi-Wagner, der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und der Traiskirchener Bürgermeister Andreas Babler. Bis 10. Mai kann die Stimme abgegeben werden. Danach wird es noch rund zwei Wochen dauern, bis das Ergebnis feststeht.

EU-Außenminister beraten über Ukraine und Sudan

Luxemburg/Khartum - Die Außenminister der EU-Staaten beraten an diesem Montag in Luxemburg über die anhaltenden Bemühungen der EU, der Ukraine einen Sieg über die russischen Angreifer zu ermöglichen. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen die militärische Unterstützung und weitere Sanktionen gegen Russland. Zudem soll es unter anderem um einen EU-Aktionsplan zu den geopolitischen Folgen des russischen Angriffskriegs und die gewaltsamen Entwicklungen im Sudan gehen.

Luftverschmutzung in Europa gefährdet Kinder

Kopenhagen - Die hohe Luftverschmutzung mit Schadstoffen wie Feinstaub führt einer Schätzung zufolge in Europa jedes Jahr zum vorzeitigen Tod von mehr als 1200 Kindern und Jugendlichen. Außerdem steigert sie für Heranwachsende das Risiko für Krankheiten im weiteren Lebensverlauf erheblich, wie aus am Montag vorgestellten Berichten der Europäischen Umweltagentur (EEA) hervorgeht. Luftverschmutzung führt Experten zufolge unter anderem zu mehr gefährlichen Asthmaanfällen.

