SPÖ-Mitgliederbefragung gestartet

Wien - Die rund 148.000 SPÖ-Mitglieder können seit heute über ihre künftige Parteiführung abstimmen. Bis 10. Mai dürfen sie kundtun, ob sie an ihrer Spitze Amtsinhaberin Pamela Rendi-Wagner, den burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil oder den Traiskirchener Bürgermeister Andreas Babler sehen wollen. Auf der Homepage der Partei konnten die drei Bewerber noch einmal die Werbetrommel rühren.

Salzburger Parteigremien tagen nach der Landtagswahl

Salzburg - Nach der gestrigen Landtagswahl im Bundesland Salzburg werden nun die Parteien das Ergebnis analysieren und über das weitere Vorgehen beraten. Den Auftakt macht heute, Montag, die Volkspartei, deren Landespräsidium bereits ab 10 Uhr tagt. Am späteren Nachmittag folgen die Gremien der Grünen, der NEOS und der SPÖ. In welche Richtung es in Salzburg gehen wird, soll nach den Vorstellungen von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) spätestens zu Beginn kommender Woche klar sein.

Zwei Tote bei Unfall auf der S4 in Niederösterreich

Katzelsdorf/Lanzenkirchen - Zwei Tote hat nach Polizeiangaben ein schwerer Verkehrsunfall am Montag auf der Mattersburger Schnellstraße (S4) zwischen Katzelsdorf und Lanzenkirchen (Bezirk Wiener Neustadt-Land) gefordert. Es sei zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Pkw gekommen, berichtete die FF Wiener Neustadt, die bei den Bergungsarbeiten im Einsatz stand. Die S4 war in dem betroffenen Abschnitt gesperrt. Einem "NÖN"-Onlinebericht zufolge wurden mehrere Menschen verletzt.

Selenskyj: "Wir können Bachmut unmöglich aufgeben"

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat versprochen, die umkämpfte Stadt Bachmut weiter zu verteidigen. "Es ist unmöglich für uns, Bachmut aufzugeben", sagte Selenskyj dem Nachrichtensender Al-Arabiya. Der Chef der russischen Wagner-Söldner Jewgeni Prigoschin drohte indes damit, künftig keine Gefangenen mehr zu machen und alle ukrainischen Soldaten zu töten. "Wir werden einfach alle auf dem Schlachtfeld vernichten", sagte Prigoschin.

Weltweite Militärausgaben erreichen neuen Rekordwert

Stockholm - Die weltweiten Militärausgaben sind auch im Vorjahr weiter gestiegen, diesmal um 3,7 Prozent auf den neuen Höchststand von 2,24 Billiarden Dollar (2.05 Brd. Euro). In Europa gab es überhaupt den stärksten Anstieg seit mindestens 30 Jahren. Ursächlich war primär der Ukraine-Krieg, aber auch die Spannungen im ostasiatischen Raum. Das geht aus neuen Daten hervor, die am Montag vom Stockholmer Internationalen Friedensforschungsinstitut (SIPRI) veröffentlicht wurden.

Streiks nun neben Berlin auch in Hamburg

Hamburg/Berlin - Nicht nur in Berlin, sondern auch am Flughafen in Hamburg wird heute, Montag, gestreikt. Im Hamburg hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten des Abfertigungsdienstleisters Aviation Handling Services Hamburg GmbH AHS kurzfristig zum Streik aufgerufen. Das Unternehmen fertigt unter anderem Check-in und Boarding der AUA-Flüge ab - drei AUA-Flüge nach Wien sind daher ausgefallen, geht aus der Information des Flughafens Wien hervor. Die Eurowings-Flüge finden hingegen statt.

Türkei, Syrien, Iran und Russland beraten über Syrien-Krieg

Istanbul/Moskau - In einem weiteren Schritt der Annäherung zwischen der Türkei und Syrien wollen sich die Verteidigungsminister beider Länder am Dienstag in Moskau treffen. An den Gesprächen nehmen auch die Verteidigungsminister Irans und Russlands sowie die Geheimdienstchefs der vier Länder teil, sagte der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar am Montag. Ziel sei, die Probleme im Bürgerkriegsland Syrien durch Verhandlungen zu lösen und Frieden in der Region zu erreichen, so Akar.

Sperre des Arlberg-Straßentunnels bis Oktober

Bregenz/Innsbruck/Wien - Der Arlberg-Straßentunnel auf der S16 Arlberg-Schnellstraße ist seit Montagfrüh wegen Sanierungsmaßnahmen bis 6. Oktober gesperrt. Wie angekündigt gingen um 7.30 Uhr die Ampeln am Tunnelportal auf der S16 Arlberg-Schnellstraße auf Rot, teilte die Asfinag mit. Der Verkehr wird über den Arlbergpass bzw. großräumig über Deutschland und die Schweiz umgeleitet.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red