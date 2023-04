SPÖ-Mitgliederbefragung gestartet

Wien - Die rund 148.000 SPÖ-Mitglieder können seit heute über ihre künftige Parteiführung abstimmen. Bis 10. Mai dürfen sie kundtun, ob sie an ihrer Spitze Amtsinhaberin Pamela Rendi-Wagner, den burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil oder den Traiskirchener Bürgermeister Andreas Babler sehen wollen. Auf der Homepage der Partei konnten die drei Bewerber noch einmal die Werbetrommel rühren.

Salzburger Parteigremien tagen nach der Landtagswahl

Salzburg - Nach der gestrigen Landtagswahl im Bundesland Salzburg werden nun die Parteien das Ergebnis analysieren und über das weitere Vorgehen beraten. Den Auftakt macht heute, Montag, die Volkspartei, deren Landespräsidium bereits ab 10 Uhr tagt. Am späteren Nachmittag folgen die Gremien der Grünen, der NEOS und der SPÖ. In welche Richtung es in Salzburg gehen wird, soll nach den Vorstellungen von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) spätestens zu Beginn kommender Woche klar sein.

27 Österreicher aus dem Sudan evakuiert

Khartum/Wien/Brüssel - In der Nacht auf Montag sind 27 Österreicher aus dem Sudan evakuiert worden. Das teilte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) am Montag vor dem EU-Außenministerrat in Luxemburg mit. In einem Zeitfenster von Feuerpausen sei es gelungen, die Österreicher und deren Angehörige - darunter rund ein Dutzend Kinder - mit Flugzeugen der deutschen Bundeswehr nach Jordanien auszufliegen, erklärte das Außenministerium. Schallenberg bedankte sich bei Deutschland und Frankreich.

Deutlich weniger Baugenehmigungen erteilt

Wien - Die heimische Wohnbautätigkeit bremst sich scharf ein. Im abgelaufenen Jahr wurden deutlich weniger Baugenehmigungen erteilt. Gegenüber dem Jahr davor sackte die Zahl 2022 um fast 23 Prozent (17.100) auf 58.900 ab - das war der drittniedrigste Wert seit 2010, wie die Statistik Austria am Montag bekanntgab. Nicht eingerechnet sind Wiener An-, Auf- und Umbautätigkeiten. Die meisten Wohnungsbewilligungen wurden in der Bundeshauptstadt erteilt.

Zwei Tote bei Unfall auf der S4 in Niederösterreich

Katzelsdorf/Lanzenkirchen - Zwei Tote hat nach Polizeiangaben ein schwerer Verkehrsunfall am Montag auf der Mattersburger Schnellstraße (S4) zwischen Katzelsdorf und Lanzenkirchen (Bezirk Wiener Neustadt-Land) gefordert. Es sei zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einem Pkw gekommen, berichtete die FF Wiener Neustadt, die bei den Bergungsarbeiten im Einsatz stand. Die beiden Autoinsassinnen starben, der Lkw-Lenker wurde schwer verletzt, hieß es vom Roten Kreuz. Die S4 war gesperrt.

Selenskyj: "Wir können Bachmut unmöglich aufgeben"

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat versprochen, die umkämpfte Stadt Bachmut weiter zu verteidigen. "Es ist unmöglich für uns, Bachmut aufzugeben", sagte Selenskyj dem Nachrichtensender Al-Arabiya. Der Chef der russischen Wagner-Söldner Jewgeni Prigoschin drohte indes damit, künftig keine Gefangenen mehr zu machen und alle ukrainischen Soldaten zu töten. "Wir werden einfach alle auf dem Schlachtfeld vernichten", sagte Prigoschin.

Weltweite Militärausgaben erreichen neuen Rekordwert

Stockholm - Die weltweiten Militärausgaben sind auch im Vorjahr weiter gestiegen, diesmal um 3,7 Prozent auf den neuen Höchststand von 2,24 Billiarden Dollar (2.05 Brd. Euro). In Europa gab es überhaupt den stärksten Anstieg seit mindestens 30 Jahren. Ursächlich war primär der Ukraine-Krieg, aber auch die Spannungen im ostasiatischen Raum. Das geht aus neuen Daten hervor, die am Montag vom Stockholmer Internationalen Friedensforschungsinstitut (SIPRI) veröffentlicht wurden.

Heimische Banken heben Gebühren an

Wien - Auch die Banken reagieren auf die steigende Teuerung und erhöhen gerade die Gebühren für Girokonto, Bankomatkarte und andere Dienstleistungen. Denn Verträge, die an den Verbraucherpreisindex (VPI) gekoppelt sind, können entsprechend angepasst werden. Die Inflationsrate lag laut Statistik Austria im Vorjahr 2022 bei 8,6 Prozent. Um genau diesen Prozentsatz erhöht etwa die Erste Group laut "Presse" ab 1. Juli ihre Kontogebühren.

