SPÖ-Mitgliederbefragung gestartet

Wien - Die rund 148.000 SPÖ-Mitglieder können seit heute über ihre künftige Parteiführung abstimmen. Bis 10. Mai dürfen sie kundtun, ob sie an ihrer Spitze Amtsinhaberin Pamela Rendi-Wagner, den burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil oder den Traiskirchener Bürgermeister Andreas Babler sehen wollen. Auf der Homepage der Partei konnten die drei Bewerber noch einmal die Werbetrommel rühren.

Über 1.000 EU-Bürger aus Sudan evakuiert - 27 Österreicher

Khartum/Wien/Brüssel - Angesichts der Gewalt im Sudan bemühen sich ausländische Regierungen mit Hochdruck, ihre Staatsangehörige außer Landes zu bringen. Bereits mehr als tausend EU-Bürger wurden nach Angaben von EU-Außenbeauftragten Josep Borrell seit Beginn der Evakuierungsaktionen in Sicherheit gebracht. Auch 27 Österreicher - darunter zahlreiche Kinder - konnten in der Nacht auf Montag mit Flugzeugen der deutschen Bundeswehr evakuiert werden. Zehntausende Sudanesen flohen in Nachbarländern.

Salzburger Parteigremien tagen nach der Landtagswahl

Salzburg - Nach der gestrigen Landtagswahl im Bundesland Salzburg werden nun die Parteien das Ergebnis analysieren und über das weitere Vorgehen beraten. Den Auftakt macht heute, Montag, die Volkspartei, deren Landespräsidium bereits ab 10 Uhr tagt. Am späteren Nachmittag folgen die Gremien der Grünen, der NEOS und der SPÖ. In welche Richtung es in Salzburg gehen wird, soll nach den Vorstellungen von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) spätestens zu Beginn kommender Woche klar sein.

Elf Prozent weniger Asylanträge im ersten Quartal

Wien - Die Zahl der Asylanträge in Österreich ist im ersten Quartal zurückgegangen. Laut aktuellen Zahlen des Innenministerium wurden 10.167 Ansuchen gestellt. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es elf Prozent mehr. Rund drei Viertel der Antragssteller waren Männer. Stärkste Herkunftsgruppe waren Syrer vor Marokkanern und Afghanen.

Tiroler Wintersaison noch nicht auf Vor-Corona-Niveau

Innsbruck - Die mit 30. April zu Ende gehende Tiroler Wintersaison 2022/2023 liegt noch nicht ganz auf Vor-Corona-Niveau. Im Vergleich zu 2018/19 fuhr man mit 23,2 Mio. Nächtigungen ein Minus von 6,8 Prozent ein, auch bei den Ankünften gab es mit 5,1 Mio. ein Minus von 7,4 Prozent. Die Wertschöpfung bewegte sich zudem mit 3,5 Mrd. Euro um 6 Prozent unter dem Ergebnis von 2018/19. Angesichts "multipler Krisen" sprachen die Touristiker von einem "soliden Winterergebnis".

Ukraines Militärgeheimdienst erwartet Sieg bis Jahresende

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Kyrylo Budanow, hält eine Rückeroberung des gesamten von Russland besetzten Staatsgebiets in diesem Jahr "durchaus" für möglich. Man könne "diesen Krieg nur auf einem Weg beenden, durch die Wiederherstellung der Grenzen" von 1991, sagte der 37-Jährige in einem Interview mit der Nachrichtenagentur RBK-Ukrajina vom Montag. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj versprach, die umkämpfte Stadt Bachmut weiter zu verteidigen.

Slowenische Präsidentin Pirc Musar zu Antrittsbesuch in Wien

Wien/Ljubljana - Die neue slowenische Präsidentin Nataša Pirc Musar (54) absolviert am Montag ihren Antrittsbesuch in Wien. "Es ist eine Ehre, das erste weibliche Staatsoberhaupt Sloweniens heute in Wien zu empfangen", teilte Bundespräsident Alexander Van der Bellen auf Twitter mit. "Wir sind mehr als Nachbarn, teilen eine lange gemeinsame Geschichte, europäische Werte, Ideale und Ziele. Gemeinsam gedeihen wir."

Zwei Tote bei Unfall auf der S4 in Niederösterreich

Katzelsdorf/Lanzenkirchen - Zwei Tote hat nach Polizeiangaben ein schwerer Verkehrsunfall am Montag auf der Mattersburger Schnellstraße (S4) zwischen Katzelsdorf und Lanzenkirchen (Bezirk Wiener Neustadt-Land) gefordert. Es sei zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einem Pkw gekommen, berichtete die FF Wiener Neustadt, die bei den Bergungsarbeiten im Einsatz stand. Die beiden Autoinsassinnen starben, der Lkw-Lenker wurde schwer verletzt, hieß es vom Roten Kreuz. Die S4 war gesperrt.

