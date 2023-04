SPÖ-Mitgliederbefragung gestartet

Wien - Die rund 148.000 SPÖ-Mitglieder können seit heute über ihre künftige Parteiführung abstimmen. Bis 10. Mai dürfen sie kundtun, ob sie an ihrer Spitze Amtsinhaberin Pamela Rendi-Wagner, den burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil oder den Traiskirchener Bürgermeister Andreas Babler sehen wollen. Letztere beide setzten sich am Montag noch einmal in Szene.

Koalitionsverhandlungen in Salzburg starten nächste Woche

Salzburg - Nach der gestrigen Landtagswahl im Bundesland Salzburg sind nun die Parteigremien am Zug. Das Landespräsidium der ÖVP hat am Montagvormittag Parteichef und Landeshauptmann Wilfried Haslauer mit der Führung von Sondierungsgesprächen beauftragt. Diese werden bereits am Dienstag mit der FPÖ beginnen, am Freitag wird Haslauer dann dem Parteipräsidium einen Vorschlag unterbreiten, mit wem Koalitionsverhandlungen aufgenommen werden sollen.

Über 1.000 EU-Bürger aus Sudan evakuiert - 27 Österreicher

Khartum/Wien/Brüssel - Angesichts der Gewalt im Sudan bemühen sich ausländische Regierungen mit Hochdruck, ihre Staatsangehörige außer Landes zu bringen. Bereits mehr als tausend EU-Bürger wurden nach Angaben von EU-Außenbeauftragten Josep Borrell seit Beginn der Evakuierungsaktionen in Sicherheit gebracht. Auch 27 Österreicher - darunter zahlreiche Kinder - konnten in der Nacht auf Montag mit Flugzeugen der deutschen Bundeswehr evakuiert werden. Zehntausende Sudanesen flohen in Nachbarländern.

Borrell erwartet Lösung im Streit um Munition für Ukraine

Luxemburg/Khartum - Der innereuropäische Streit über die gemeinsame Munitionsbeschaffung für die Ukraine wird nach Einschätzung von EU-Chefdiplomat Josep Borrell in Kürze gelöst sein. Es gebe weiterhin Meinungsverschiedenheiten, er sei aber sicher, dass jeder verstehen werde, dass man es mit einer Situation äußerster Dringlichkeit zu habe, sagte der Spanier am Montag am Rande eines EU-Außenministertreffens in Luxemburg.

Van der Bellen will Ende von Slowenien-Grenzkontrollen

Wien/Ljubljana - Bundespräsident Alexander Van der Bellen wünscht sich ein rasches Ende der österreichischen Grenzkontrollen zu Slowenien. "Ich hoffe aufrichtig, dass die bestehenden Grenzkontrollen bald eingestellt werden können oder wenigstens durch weniger einschneidende Maßnahmen ersetzt werden können", sagte Van der Bellen am Montag nach einem Treffen mit seiner slowenischen Kollegin Nataša Pirc Musar in Wien. Auf Nachfrage schloss er sich ihrer Forderung nach einer Lösung bis Sommer an.

Streiks nun neben Berlin auch in Hamburg

Hamburg/Berlin - Aufgrund mehrerer Tarifkonflikte kommt es diese Woche in Deutschland zu weiteren Warnstreiks im Verkehr. Zum Wochenstart legten Beschäftigte an den Flughäfen Berlin-Brandenburg (BER) sowie Hamburg die Arbeit nieder und sorgten so für Hunderte Flugausfälle. Dadurch fielen auch drei Flüge aus Hamburg und sieben aus Berlin nach Wien aus. Während in Berlin alle Abflüge betroffen waren, wurde in Hamburg vor allem die Lufthansa-Gruppe inklusive der AUA bestreikt.

Schiffbruch von Migranten vor Lampedusa, Toter und Vermisste

Rom/Luxemburg - Vor der süditalienischen Insel Lampedusa ist es am Montag zu zwei Schiffsbrüchen gekommen. Ein Boot mit 35 Migranten an Bord ist in italienischen Gewässern vor Lampedusa gesunken. Die Besatzung eines Fischerboots rettete 34 Migranten, die Leiche eines Mannes wurde geborgen. Die Überlebenden gingen an Bord eines Schiffes der italienischen Küstenwache, die die Menschen nach Lampedusa brachte.

Energie Steiermark und Energie Graz senken Strompreis

Graz - Die Energie Steiermark und auch die Energie Graz senken mit 1. Juli den Strompreis um rund 20 Prozent. Die jährliche Gesamtersparnis für Haushaltskunden betrage damit abhängig vom jeweiligen Heizsystem bis zu 600 Euro pro Jahr, hieß es am Montag in einer Aussendung des steirischen Landesenergieversorgers. Die Tarife für Landwirte und Gewerbekunden werden ebenfalls reduziert. Bereits Mitte März war eine Senkung des Gaspreises um 34 Prozent angekündigt worden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red