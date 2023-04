Ex-Ministerin Karmasin wegen schweren Betrugs vor Gericht

Wien - Unter regem medialen Interesse hat am Dienstag am Wiener Landesgericht der Prozess gegen Ex-Ministerin Sophie Karmasin (ÖVP) und einen mitangeklagten Abteilungsleiter im Sportministerium begonnen. "Sie ist schon drinnen", rief eine Journalistin aufgeregt, als Karmasin kurz vor 9.30 Uhr vor dem Großen Schwurgerichtssaal auftrat, der gut, wenn auch nicht bis auf den letzten Platz gefüllt war. Das Publikum setzte sich hauptsächlich aus Medienvertretern zusammen.

UNO schlägt Russland Verbesserung des Getreideabkommens vor

New York/Moskau - UNO-Generalsekretär Antonio Guterres schlägt dem russischen Präsidenten Wladimir Putin eine Verbesserung des Getreideabkommens zwischen Russland und der Ukraine vor. Der Vorschlag werde in einem Brief dargelegt, den Außenminister Sergej Lawrow Putin überbringen solle, sagte ein Sprecher. Das bereits mehrfach verlängerte Abkommen läuft am 18. Mai aus. Russland macht eine weitere Verlängerung von Erleichterungen für seine eigenen Agrar- und Düngemittelausfuhren abhängig.

Hoffnung auf Waffenruhe im Sudan

Khartum/Wien - Im von tagelangen Kämpfen erschütterten Sudan ist um Mitternacht eine Waffenruhe zwischen den beiden Konfliktparteien in Kraft getreten. Berichte über größere Gefechte gab es in der Nacht auf Dienstag zunächst nicht, aufgrund jüngster Erfahrungen herrschte jedoch Skepsis, ob die Feuerpause wirklich hält. Unterdessen gehen die Evakuierungen ausländischer Staatsbürger aus dem Sudan weiter. Auch weitere Österreicher konnten aus dem Land gebracht werden.

Salzburger NEOS-Landessprecherin wird Rücktritt verkünden

Salzburg - Nach der Niederlage der NEOS bei der Salzburger Landtagswahl, die am Sonntag mit 4,2 Prozent (minus 3,1 Prozentpunkte) sowohl aus der Landesregierung als auch aus dem Landtag geflogen sind, wird sich die Partei nun neu formieren. Nach einer Sitzung des erweiterten Landesteams erklärte ein NEOS-Mitglied am Dienstag gegenüber der APA, dass Landessprecherin Andrea Klambauer und das gesamte Salzburger Landesteam zurückgetreten sind.

Biden dürfte Kandidatur für zweite Amtszeit verkünden

Washington - Eine erwartete Kandidatur für eine Wiederwahl - und eine wenig begeisterte Wählerschaft: US-Präsident Joe Biden könnte am Dienstag seine Bewerbung für eine zweite Amtszeit im Weißen Haus verkünden. Medienberichten zufolge dürfte der 80-jährige US-Demokrat dann in einem Video offiziell bekanntgeben, dass er bei der Präsidentschaftswahl 2024 erneut antreten will. Bestätigt wurde dies bisher von offizieller Seite nicht.

Österreich noch nicht fit für EU-Klimaziel 2030

Wien/Brüssel - Mit Fortschreibung der bisherigen Klimaschutzmaßnahmen würde Österreich die EU-Klimaziele für 2030 klar verfehlen: Die Treibhausgas-Emissionen würden dann bei 42 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten liegen - das wären zwölf Millionen mehr als vorgesehen. "Das Ergebnis ist erschreckend: Erst 2050, also mit 20-jähriger Verspätung, wird Österreich das gesetzlich verpflichtende EU-Reduktionsziel erreichen", kommentiert Greenpeace den dahinterstehenden Umweltbundesamt-Bericht.

Entlaufenes Wallaby wieder bei Besitzer im Bezirk Hollabrunn

Hollabrunn - Ein aus einem privaten Gehege im Bezirk Hollabrunn entlaufenes Wallaby ist nach tagelanger Suche wieder zu Hause. Das Tier - es handelt sich um eine Gattung aus der Familie der Kängurus - dürfte durch ein Loch im Zaun entkommen sein und wurde am Sonntag in der Nähe des Bahnhofs Guntersdorf im Bezirk Hollabrunn eingefangen, wie die "NÖN" ("Niederösterreichische Nachrichten") online berichteten.

